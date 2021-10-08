https://ria.ru/20211008/zivert-1753630849.html

Zivert выпустила новый альбом

Zivert выпустила новый альбом - РИА Новости, 08.10.2021

Zivert выпустила новый альбом

Zivert (Юлия Зиверт) выпустила новый альбом — "Vinyl #2". Об этом певица сообщила в личном микроблоге. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T14:24

2021-10-08T14:24

2021-10-08T14:24

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юлия зиверт (zivert)

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Zivert (Юлия Зиверт) выпустила новый альбом — "Vinyl #2". Об этом певица сообщила в личном микроблоге. Исполнительница посвятила диску стихотворение, в котором объяснила его концепцию. "Какой-то дух…Совсем инойЖивет в виниловых пластинках.Он словно старое кино…Сюжет один,Но вот картинка…Мы персонажи этих лент,Сценарии людские схожи,Но чей-то цветокор — маджент,Кто-то ч/б, он так лишь может,Другой снимет жизнь в ночи,Кто-то Лос-Анджелесский полдень,А кто-то любит отточить,Пытаясь выглядеть дороже.Мы все безумно схожи в том,Как любим и зачем страдаем.Но разной плотности зерно,Что сеем мы и что кидаем…""Vinyl #2" — второй студийный альбом Zivert. Ее первая пластинка — "Vinyl #1" — вышла в сентябре 2019 года. В новом проекте звезды — 12 треков. Среди них уже ставшие хитами "Рокки", "ЯТЛ", "Cry" и другие. Фанаты тепло приняли новый диск. "Не альбом, а целая история! Просто хочу сказать спасибо, что каждый раз ты "отдаешь всю себя", чтобы мы насладились музыкой души", "Самый долгожданный альбом, добро пожаловать! Уже слушаю. Это кайф", "Юлия, вы талантливейшая! Душевно и невероятно красиво! Спасибо!" — отреагировали пользователи.

https://ria.ru/20211002/zivert-1752739298.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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новости культуры, музыка, юлия зиверт (zivert), шоу-бизнес