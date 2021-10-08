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"Зеленский стал приговором для Украины"
На Украине Зеленского назвали приговором для страны - РИА Новости, 08.10.2021
"Зеленский стал приговором для Украины"
Бывший депутат Верховной рады Анна Герман назвала президента Владимира Зеленского приговором для жителей Украины. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T10:02
2021-10-08T12:03
в мире
украина
владимир зеленский
петр порошенко
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Анна Герман назвала президента Владимира Зеленского приговором для жителей Украины."Зеленский провозглашал, что он приговор для Порошенко, но он оказался приговором не для Порошенко, а стал приговором для всего украинского народа, всей Украины и для украинской перспективы", — сказала она в эфире телеканала "Наш".По мнению Герман, нынешний глава государства значительно ухудшил экономическую ситуацию в стране."Он сделал украинцев нищими, он сделал нашу следующую зиму холодной, голодной. Он забрал очень много наших прав и свобод. На Украине назвали Зеленского приговором для страны. Бесправие, нищенство, холод и голод — вот какой приговор оказался", — добавила она.На дебатах перед президентскими выборами 2019 года Зеленский заявил Петру Порошенко, что он не его оппонент, а его приговор. Себя самого он назвал результатом ошибок и обещаний Порошенко.
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в мире, украина, владимир зеленский, петр порошенко
10:02 08.10.2021 (обновлено: 12:03 08.10.2021)
 
На Украине Зеленского назвали приговором для страны

Экс-депутат Рады Герман: Зеленский стал приговором для всего украинского народа

CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Львовской области
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Львовской области - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Анна Герман назвала президента Владимира Зеленского приговором для жителей Украины.
"Зеленский провозглашал, что он приговор для Порошенко, но он оказался приговором не для Порошенко, а стал приговором для всего украинского народа, всей Украины и для украинской перспективы", — сказала она в эфире телеканала "Наш".
По мнению Герман, нынешний глава государства значительно ухудшил экономическую ситуацию в стране.
"Он сделал украинцев нищими, он сделал нашу следующую зиму холодной, голодной. Он забрал очень много наших прав и свобод. На Украине назвали Зеленского приговором для страны. Бесправие, нищенство, холод и голод — вот какой приговор оказался", — добавила она.
На дебатах перед президентскими выборами 2019 года Зеленский заявил Петру Порошенко, что он не его оппонент, а его приговор. Себя самого он назвал результатом ошибок и обещаний Порошенко.
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