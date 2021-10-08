https://ria.ru/20211008/zelenskiy-1753621607.html

"Зеленский стал приговором для Украины"

На Украине Зеленского назвали приговором для страны - РИА Новости, 08.10.2021

"Зеленский стал приговором для Украины"

Бывший депутат Верховной рады Анна Герман назвала президента Владимира Зеленского приговором для жителей Украины. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T10:02

2021-10-08T10:02

2021-10-08T12:03

в мире

украина

владимир зеленский

петр порошенко

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Анна Герман назвала президента Владимира Зеленского приговором для жителей Украины."Зеленский провозглашал, что он приговор для Порошенко, но он оказался приговором не для Порошенко, а стал приговором для всего украинского народа, всей Украины и для украинской перспективы", — сказала она в эфире телеканала "Наш".По мнению Герман, нынешний глава государства значительно ухудшил экономическую ситуацию в стране."Он сделал украинцев нищими, он сделал нашу следующую зиму холодной, голодной. Он забрал очень много наших прав и свобод. На Украине назвали Зеленского приговором для страны. Бесправие, нищенство, холод и голод — вот какой приговор оказался", — добавила она.На дебатах перед президентскими выборами 2019 года Зеленский заявил Петру Порошенко, что он не его оппонент, а его приговор. Себя самого он назвал результатом ошибок и обещаний Порошенко.

https://ria.ru/20210924/zelenskiy-1751532935.html

украина

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в мире, украина, владимир зеленский, петр порошенко