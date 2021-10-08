https://ria.ru/20211008/yaponiya-1753707719.html
Посол Японии привез в Волгоград иконы, написанные его женой
Посол Японии привез в Волгоград иконы, написанные его женой - РИА Новости, 08.10.2021
Посол Японии привез в Волгоград иконы, написанные его женой
Посол Японии в РФ Тоехиса Кодзуки сообщил журналистам, что привез в Волгоград на фестиваль "Японская осень" иконы, которые написала его жена. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T16:15
2021-10-08T16:15
2021-10-08T16:15
япония
волгоградская область
тоехиса кодзуки
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748350723_0:77:2972:1750_1920x0_80_0_0_3ce863733c7be65612dc5c9971fee05d.jpg
ВОЛГОГРАД, 8 окт - РИА Новости. Посол Японии в РФ Тоехиса Кодзуки сообщил журналистам, что привез в Волгоград на фестиваль "Японская осень" иконы, которые написала его жена.Кодзуки находится в Волгограде с рабочим визитом, он примет участие в открытии фестиваля "Японская весна" в пятницу, где, по словам посла, пройдет кинофестиваль, мастер-классы по икебане и чайным церемониям.Он сообщил, что уже встретился с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым и поблагодарил его за теплый прием. По словам посла, побывать в Волгограде, который является гордом-побратимом Хиросимы, для него было мечтой. Стороны обсудили, по информации администрации региона, сотрудничество в сфере сельского хозяйства, а также ход реализации российско-японского проекта по строительству метанолового завода в Волгограде.
https://ria.ru/20211008/dogovor-1753655517.html
япония
волгоградская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748350723_243:0:2972:2047_1920x0_80_0_0_a8324414181caa87356f7cead075974f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
япония, волгоградская область, тоехиса кодзуки, россия
Посол Японии привез в Волгоград иконы, написанные его женой
Посол Японии в России Тоехиса Кодзуки привез в Волгоград 12 икон, написанных его женой