https://ria.ru/20211008/yaponiya-1753707719.html

Посол Японии привез в Волгоград иконы, написанные его женой

Посол Японии привез в Волгоград иконы, написанные его женой - РИА Новости, 08.10.2021

Посол Японии привез в Волгоград иконы, написанные его женой

Посол Японии в РФ Тоехиса Кодзуки сообщил журналистам, что привез в Волгоград на фестиваль "Японская осень" иконы, которые написала его жена. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T16:15

2021-10-08T16:15

2021-10-08T16:15

япония

волгоградская область

тоехиса кодзуки

россия

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ВОЛГОГРАД, 8 окт - РИА Новости. Посол Японии в РФ Тоехиса Кодзуки сообщил журналистам, что привез в Волгоград на фестиваль "Японская осень" иконы, которые написала его жена.Кодзуки находится в Волгограде с рабочим визитом, он примет участие в открытии фестиваля "Японская весна" в пятницу, где, по словам посла, пройдет кинофестиваль, мастер-классы по икебане и чайным церемониям.Он сообщил, что уже встретился с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым и поблагодарил его за теплый прием. По словам посла, побывать в Волгограде, который является гордом-побратимом Хиросимы, для него было мечтой. Стороны обсудили, по информации администрации региона, сотрудничество в сфере сельского хозяйства, а также ход реализации российско-японского проекта по строительству метанолового завода в Волгограде.

https://ria.ru/20211008/dogovor-1753655517.html

япония

волгоградская область

россия

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япония, волгоградская область, тоехиса кодзуки, россия