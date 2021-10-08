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Посол Японии привез в Волгоград иконы, написанные его женой
Посол Японии привез в Волгоград иконы, написанные его женой - РИА Новости, 08.10.2021
Посол Японии привез в Волгоград иконы, написанные его женой
Посол Японии в РФ Тоехиса Кодзуки сообщил журналистам, что привез в Волгоград на фестиваль "Японская осень" иконы, которые написала его жена. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T16:15
2021-10-08T16:15
япония
волгоградская область
тоехиса кодзуки
россия
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ВОЛГОГРАД, 8 окт - РИА Новости. Посол Японии в РФ Тоехиса Кодзуки сообщил журналистам, что привез в Волгоград на фестиваль "Японская осень" иконы, которые написала его жена.Кодзуки находится в Волгограде с рабочим визитом, он примет участие в открытии фестиваля "Японская весна" в пятницу, где, по словам посла, пройдет кинофестиваль, мастер-классы по икебане и чайным церемониям.Он сообщил, что уже встретился с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым и поблагодарил его за теплый прием. По словам посла, побывать в Волгограде, который является гордом-побратимом Хиросимы, для него было мечтой. Стороны обсудили, по информации администрации региона, сотрудничество в сфере сельского хозяйства, а также ход реализации российско-японского проекта по строительству метанолового завода в Волгограде.
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япония, волгоградская область, тоехиса кодзуки, россия
16:15 08.10.2021
 
Посол Японии привез в Волгоград иконы, написанные его женой

Посол Японии в России Тоехиса Кодзуки привез в Волгоград 12 икон, написанных его женой

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки
Чрезвычайный и полномочный посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ВОЛГОГРАД, 8 окт - РИА Новости. Посол Японии в РФ Тоехиса Кодзуки сообщил журналистам, что привез в Волгоград на фестиваль "Японская осень" иконы, которые написала его жена.
Кодзуки находится в Волгограде с рабочим визитом, он примет участие в открытии фестиваля "Японская весна" в пятницу, где, по словам посла, пройдет кинофестиваль, мастер-классы по икебане и чайным церемониям.
"Кстати, моя жена тоже будет, ее выставка. Это иконы. Она пишет иконы последние 20 лет. Привезли сюда 12 икон", - сказал Кодзуки.
Он сообщил, что уже встретился с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым и поблагодарил его за теплый прием. По словам посла, побывать в Волгограде, который является гордом-побратимом Хиросимы, для него было мечтой. Стороны обсудили, по информации администрации региона, сотрудничество в сфере сельского хозяйства, а также ход реализации российско-японского проекта по строительству метанолового завода в Волгограде.
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ЯпонияВолгоградская областьТоехиса КодзукиРоссия
 
 
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