https://ria.ru/20211008/yaponiya-1753612833.html

Новый премьер Японии намерен работать над мирным договором с Россией

Новый премьер Японии намерен работать над мирным договором с Россией - РИА Новости, 08.10.2021

Новый премьер Японии намерен работать над мирным договором с Россией

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе своей программной речи на открывшейся в пятницу сессии парламента вновь подтвердил нацеленность на работу по... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T08:49

2021-10-08T08:49

2021-10-08T08:50

в мире

спор вокруг статуса курильских островов

япония

фумио кисида

россия

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ТОКИО, 8 окт – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе своей программной речи на открывшейся в пятницу сессии парламента вновь подтвердил нацеленность на работу по разрешению территориального вопроса и заключения мирного договора с Россией.Трансляция выступления ведется на сайте палаты представителей.Накануне состоялся разговор глав Японии и России, в ходе которого стороны подтвердили стремление к прогрессу в переговорах по заключению мирного договора между странами на основании достигнутых соглашений, в том числе договоренности от 2018 года.Фумио Кисида, победивший на партийных выборах 29 сентября, в понедельник стал 100-м премьер-министром Японии.Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

https://ria.ru/20210929/yaponiya-1752331209.html

япония

россия

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в мире, спор вокруг статуса курильских островов, япония, фумио кисида, россия