08:49 08.10.2021 (обновлено: 08:50 08.10.2021)
Новый премьер Японии намерен работать над мирным договором с Россией
Премьер Японии Кисида подтвердил стремление заключить мирный договор с Россией
© REUTERS / Du Xiaoyi/Pool Бывший министр иностранных дел Японии Фумио Кисида после избрания президентом Либерально-демократической партии в штаб-квартире партии в Токио
ТОКИО, 8 окт – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе своей программной речи на открывшейся в пятницу сессии парламента вновь подтвердил нацеленность на работу по разрешению территориального вопроса и заключения мирного договора с Россией.
Трансляция выступления ведется на сайте палаты представителей.
"Я нацелен продолжать работать над отношениями комплексно для разрешения территориального вопроса вокруг Северных территорий (так в Японии называют южные острова Курильской гряды – ред.) и заключения мирного договора с Россией", - отметил Кисида, подчеркнув при этом, что "без разрешения территориального вопроса не может быть мирного договора".
Накануне состоялся разговор глав Японии и России, в ходе которого стороны подтвердили стремление к прогрессу в переговорах по заключению мирного договора между странами на основании достигнутых соглашений, в том числе договоренности от 2018 года.
Фумио Кисида, победивший на партийных выборах 29 сентября, в понедельник стал 100-м премьер-министром Японии.
В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.