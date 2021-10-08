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ИГ* взяла ответственность за взрыв в мечети в афганской провинции Кундуз
ИГ* взяла ответственность за взрыв в мечети в афганской провинции Кундуз - РИА Новости, 08.10.2021
ИГ* взяла ответственность за взрыв в мечети в афганской провинции Кундуз
Террористическая группировка "Исламское государство* - Вилаят Хорасан" (часть запрещенной в РФ террористической группировки ИГ*), взяла ответственность за взрыв РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T19:44
2021-10-08T19:44
2021-10-08T19:44
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство* - Вилаят Хорасан" (часть запрещенной в РФ террористической группировки ИГ*), взяла ответственность за взрыв в шиитской мечети в афганской провинции Кундуз, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление группировки.В группировке заявили, что взрыв осуществил в толпе террорист-смертник в поясе со взрывчаткой.Ранее очевидец сообщил РИА Новости, что при взрыве погибли более 100 человек погибли, многие пострадали. Отмечалось, что все погибшие и пострадавшие - прихожане мечети. По словам представителя движения "Талибан"* Забиуллы Муджахида, на место взрыва прибыл спецназ, ведется расследование. СМИ со ссылкой на местного представителя движения сообщили, что взрыв устроил террорист-смертник. Представитель афганского МВД Саид Хости подтвердил РИА Новости факт взрыва, но подчеркнул, что число жертв неизвестно.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20211008/taliby-1753604102.html
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в мире, талибан, афганистан, кундуз (провинция), исламское государство
ИГ* взяла ответственность за взрыв в мечети в афганской провинции Кундуз
ИГ* взяла ответственность за взрыв в шиитской мечети в афганской провинции Кундуз