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В Кундузе более ста человек погибли при взрыве в мечети, заявил очевидец

В Кундузе более ста человек погибли при взрыве в мечети, заявил очевидец - РИА Новости, 08.10.2021

В Кундузе более ста человек погибли при взрыве в мечети, заявил очевидец

Число жертв взрыва в мечети в афганской провинции Кундуз превысило 100 человек, рассказал РИА Новости очевидец. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T16:37

2021-10-08T16:37

2021-10-08T16:56

в мире

афганистан

кундуз (провинция)

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КАБУЛ, 8 окт — РИА Новости. Число жертв взрыва в мечети в афганской провинции Кундуз превысило 100 человек, рассказал РИА Новости очевидец.Собеседник агентства уточнил, что еще около 20 пострадали.По данным Миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA), общее число погибших и раненых превышает 100 человек.Все пострадавшие — прихожане шиитской мечети. По данным СМИ, нападение устроил террорист-смертник.По словам представителя движения "Талибан"* Забиуллы Муджахида, на место взрыва прибыл спецназ, началось расследование.Это уже третье за неделю нападение на религиозное учреждение в Афганистане. В минувшее воскресенье теракт произошел около мечети Идгах в Кабуле, погибли 12 человек, более 30 пострадали. Ответственность взяла на себя группировка ИГ*. В среду стало известно о взрыве в религиозной школе в провинции Хост на востоке страны, погибли семь человек, пострадали более 15-ти.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20211008/terakty-1753694112.html

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кундуз (провинция)

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Разрушительные последствия взрыва в мечети Афганистана По меньшей мере 30 человек погибли и 70 пострадали в результате взрыва в афганской провинции Кундуз, рассказал РИА Новости очевидец. Телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источник в органах безопасности сообщил, что количество жертв достигло 60, травмы получили более ста человек. 2021-10-08T16:37 true PT1M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, афганистан, кундуз (провинция)