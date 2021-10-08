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В Кундузе более ста человек погибли при взрыве в мечети, заявил очевидец
В Кундузе более ста человек погибли при взрыве в мечети, заявил очевидец - РИА Новости, 08.10.2021
В Кундузе более ста человек погибли при взрыве в мечети, заявил очевидец
Число жертв взрыва в мечети в афганской провинции Кундуз превысило 100 человек, рассказал РИА Новости очевидец. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T16:37
2021-10-08T16:37
2021-10-08T16:56
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КАБУЛ, 8 окт — РИА Новости. Число жертв взрыва в мечети в афганской провинции Кундуз превысило 100 человек, рассказал РИА Новости очевидец.Собеседник агентства уточнил, что еще около 20 пострадали.По данным Миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA), общее число погибших и раненых превышает 100 человек.Все пострадавшие — прихожане шиитской мечети. По данным СМИ, нападение устроил террорист-смертник.По словам представителя движения "Талибан"* Забиуллы Муджахида, на место взрыва прибыл спецназ, началось расследование.Это уже третье за неделю нападение на религиозное учреждение в Афганистане. В минувшее воскресенье теракт произошел около мечети Идгах в Кабуле, погибли 12 человек, более 30 пострадали. Ответственность взяла на себя группировка ИГ*. В среду стало известно о взрыве в религиозной школе в провинции Хост на востоке страны, погибли семь человек, пострадали более 15-ти.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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Разрушительные последствия взрыва в мечети Афганистана
По меньшей мере 30 человек погибли и 70 пострадали в результате взрыва в афганской провинции Кундуз, рассказал РИА Новости очевидец.
Телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источник в органах безопасности сообщил, что количество жертв достигло 60, травмы получили более ста человек.
2021-10-08T16:37
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в мире, афганистан, кундуз (провинция)
16:37 08.10.2021 (обновлено: 16:56 08.10.2021)
В Кундузе более ста человек погибли при взрыве в мечети, заявил очевидец
Очевидец: более ста человек погибли при взрыва в шиитской мечети в Афганистане