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Миссия ООН сообщила о ста погибших и раненных при взрыве в афганской мечети

Миссия ООН сообщила о ста погибших и раненных при взрыве в афганской мечети - РИА Новости, 08.10.2021

Миссия ООН сообщила о ста погибших и раненных при взрыве в афганской мечети

Более 100 человек погибли и получили ранения в результате взрыва в шиитской мечети в провинции Кундуз на севере Афганистана, сообщила Миссия ООН по содействию... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T16:21

2021-10-08T16:21

2021-10-08T16:21

в мире

афганистан

кундуз (провинция)

хост (провинция)

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ЖЕНЕВА, 8 окт - РИА Новости. Более 100 человек погибли и получили ранения в результате взрыва в шиитской мечети в провинции Кундуз на севере Афганистана, сообщила Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA).Ранее отмечалось, что все погибшие и пострадавшие - прихожане мечети. По словам представителя движения "Талибан"* Забиуллы Муджахида, на место взрыва прибыл спецназ, ведется расследование. Представитель афганского МВД Саид Хости подтвердил РИА Новости факт взрыва, но подчеркнул, что число жертв неизвестно.Телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источник в органах безопасности сообщал, что число жертв взрыва в мечети в провинции Кундуз увеличилось до 60, ранены 107 человек."Семья ООН в Афганистане глубоко обеспокоена сообщениями об очень большом числе жертв в результате сегодняшнего нападения на шиитскую мечеть... в Кундузе. По предварительной информации, более 100 человек погибли и получили ранения в результате взрыва смертника в мечети", - говорится в сообщении Миссии ООН в Twitter.Как отмечается, взрыв в мечети - уже третье за эту неделю нападение на религиозное учреждение.До этого произошел взрыв около мечети Идгах в Кабуле. Источник в движении "Талибан"* сообщил РИА Новости, что жертвами взрыва стали 12 человек, пострадали 32. По словам представителя МВД временного правительства Афганистана, в связи с инцидентом были задержаны три человека. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка ИГ*.В среду стало известно о взрыве в религиозной школе в провинции Хост на востоке Афганистана. По данным источника РИА Новости в органах безопасности, при взрыве погибли семь человек, пострадали более 15.* Террористические организации, запрещенные на территории России

https://ria.ru/20211008/terakty-1753694112.html

афганистан

кундуз (провинция)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Разрушительные последствия взрыва в мечети Афганистана По меньшей мере 30 человек погибли и 70 пострадали в результате взрыва в афганской провинции Кундуз, рассказал РИА Новости очевидец. Телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источник в органах безопасности сообщил, что количество жертв достигло 60, травмы получили более ста человек. 2021-10-08T16:21 true PT1M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, афганистан, кундуз (провинция), хост (провинция)