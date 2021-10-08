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Взрыв в мечети в Кундузе устроил террорист-смертник, заявили талибы
Взрыв в мечети в Кундузе устроил террорист-смертник, заявили талибы - РИА Новости, 08.10.2021
Взрыв в мечети в Кундузе устроил террорист-смертник, заявили талибы
"Талибан"* заявляет, что взрыв в шиитской мечети в афганской провинции Кундуз совершил террорист-смертник, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на члена... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T15:28
2021-10-08T15:28
2021-10-08T16:00
в мире
талибан
афганистан
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. "Талибан"* заявляет, что взрыв в шиитской мечети в афганской провинции Кундуз совершил террорист-смертник, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на члена движения.Ранее агентство со ссылкой на медицинские источники сообщило, что при взрыве погибли 60 человек и еще более 100 пострадали. Отмечалось, что все погибшие и пострадавшие - прихожане мечети. По словам представителя движения "Талибан"* Забиуллы Муджахида, на место взрыва прибыл спецназ, ведется расследование. Представитель афганского МВД Саид Хости подтвердил РИА Новости факт взрыва, но подчеркнул, что число жертв неизвестно.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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Разрушительные последствия взрыва в мечети Афганистана
По меньшей мере 30 человек погибли и 70 пострадали в результате взрыва в афганской провинции Кундуз, рассказал РИА Новости очевидец.
Телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источник в органах безопасности сообщил, что количество жертв достигло 60, травмы получили более ста человек.
2021-10-08T15:28
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в мире, талибан, афганистан
15:28 08.10.2021 (обновлено: 16:00 08.10.2021)
Взрыв в мечети в Кундузе устроил террорист-смертник, заявили талибы
Талибы обвинили террориста-смертника во взрыве в мечети в провинции Кундуз