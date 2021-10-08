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Взрыв в мечети в Кундузе устроил террорист-смертник, заявили талибы

Взрыв в мечети в Кундузе устроил террорист-смертник, заявили талибы - РИА Новости, 08.10.2021

Взрыв в мечети в Кундузе устроил террорист-смертник, заявили талибы

"Талибан"* заявляет, что взрыв в шиитской мечети в афганской провинции Кундуз совершил террорист-смертник, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на члена... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T15:28

2021-10-08T15:28

2021-10-08T16:00

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талибан

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. "Талибан"* заявляет, что взрыв в шиитской мечети в афганской провинции Кундуз совершил террорист-смертник, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на члена движения.Ранее агентство со ссылкой на медицинские источники сообщило, что при взрыве погибли 60 человек и еще более 100 пострадали. Отмечалось, что все погибшие и пострадавшие - прихожане мечети. По словам представителя движения "Талибан"* Забиуллы Муджахида, на место взрыва прибыл спецназ, ведется расследование. Представитель афганского МВД Саид Хости подтвердил РИА Новости факт взрыва, но подчеркнул, что число жертв неизвестно.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

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Разрушительные последствия взрыва в мечети Афганистана По меньшей мере 30 человек погибли и 70 пострадали в результате взрыва в афганской провинции Кундуз, рассказал РИА Новости очевидец. Телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источник в органах безопасности сообщил, что количество жертв достигло 60, травмы получили более ста человек. 2021-10-08T15:28 true PT1M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, талибан, афганистан