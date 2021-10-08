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Онлайн-конференция по итогам отбора вузов в программу "Приоритет 2030"

Онлайн-конференция по итогам отбора вузов в программу "Приоритет 2030" - РИА Новости, 08.10.2021

Онлайн-конференция по итогам отбора вузов в программу "Приоритет 2030"

15 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция по итогам отбора творческих вузов России в программу "Приоритет 2030".

2021-10-08T12:28

2021-10-08T12:28

2021-10-08T12:28

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Задать вопросУчастники:- заместитель Министра культуры Российской Федерации Ольга ЯРИЛОВА;- ректор Российского института театрального искусства – ГИТИСа Григорий ЗАСЛАВСКИЙ;- ректор Всероссийского государственного института кинематографии им. С.А. Герасимова Владимир МАЛЫШЕВ;- ректор Театрального института им. Б.В. Щукина Евгений КНЯЗЕВ;- ректор Российской академии музыки им. Гнесиных Александр РЫЖИНСКИЙ."Приоритет 2030" – самая масштабная программа поддержки университетов в современной российской истории. В конкурсе принимали участие 20 творческих вузов, в том числе 15 подведомственных Министерству культуры Российской Федерации. По итогам отбора гранты получили пять из них: Академия русского балета им. А.Я. Вагановой, Российская академия музыки им. Гнесиных, Театральный институт им. Б.В. Щукина, Российский институт театрального искусства – ГИТИС, Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы