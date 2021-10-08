13:54 08.10.2021 (обновлено: 13:55 08.10.2021)
Лавров объяснил важность московской встречи по Афганистану
Лавров: встреча по Афганистану в Москве — шаг на пути к международной конференции
© POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном
© POOL
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Московская встреча по Афганистану - это шаг на пути к международной конференции, где рассмотрят вопрос о восстановлении страны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сообщил, что Россия пригласила талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) принять участие во встрече "московского формата" 20 октября.
"Мы сейчас будем проводить в Москве так называемый "московский формат" - это все центральноазиатские страны, Иран, Китай, Пакистан, Индия, США, Россия и сами афганцы - это шаг на пути к подготовке международной конференции, которую уже анонсируют, которая должна рассмотреть вопрос восстановления в Афганистане", - сказал министр на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.
В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Террористическая организация, запрещенная в России