https://ria.ru/20211008/vstrecha-1753678087.html

Лавров объяснил важность московской встречи по Афганистану

Лавров объяснил важность московской встречи по Афганистану - РИА Новости, 08.10.2021

Лавров объяснил важность московской встречи по Афганистану

Московская встреча по Афганистану - это шаг на пути к международной конференции, где рассмотрят вопрос о восстановлении страны, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T13:54

2021-10-08T13:54

2021-10-08T13:55

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талибан

афганистан

москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

россия

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Московская встреча по Афганистану - это шаг на пути к международной конференции, где рассмотрят вопрос о восстановлении страны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сообщил, что Россия пригласила талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) принять участие во встрече "московского формата" 20 октября."Мы сейчас будем проводить в Москве так называемый "московский формат" - это все центральноазиатские страны, Иран, Китай, Пакистан, Индия, США, Россия и сами афганцы - это шаг на пути к подготовке международной конференции, которую уже анонсируют, которая должна рассмотреть вопрос восстановления в Афганистане", - сказал министр на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России. В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20211008/taliby-1753604102.html

https://ria.ru/20211008/afganistan-1753674633.html

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в мире, талибан, афганистан, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия