https://ria.ru/20211008/volkswagen-1753676172.html
Volkswagen снизит выпуск автомобилей в России из-за проблем с поставками
Volkswagen снизит выпуск автомобилей в России из-за проблем с поставками - РИА Новости, 08.10.2021
Volkswagen снизит выпуск автомобилей в России из-за проблем с поставками
Немецкий автоконцерн Volkswagen в ближайшие месяцы снизит производство автомобилей в России из-за проблем с поставками электронных компонентов, сообщил РИА... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T13:44
2021-10-08T13:44
2021-10-08T13:48
экономика
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авто
volkswagen group rus
россия
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Немецкий автоконцерн Volkswagen в ближайшие месяцы снизит производство автомобилей в России из-за проблем с поставками электронных компонентов, сообщил РИА Новости официальный представитель компании."С начала года значительная нехватка производственных мощностей для выпуска полупроводников приводит к возникновению серьезных проблем с поставками в автомобильной промышленности и, в том числе, влияет на Volkswagen Group Rus. В связи со сложившейся ситуацией объем производства компании будет снижен в ближайшие месяцы", - отметили в компании.В Volkswagen также уточнили, что увеличат объемы производства, как только с поставками полупроводников наметятся улучшения. Сейчас автопроизводитель в ежедневном режиме следит за ситуацией и намерен корректировать производственный график в зависимости от развития событий.Автомобили автоконцерна собираются на заводе компании в Калуге (Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid), а также на производственной площадке "Группы ГАЗ" в Нижнем Новгороде (Volkswagen Taos, Skoda Kodiaq, Skoda Octavia и Skoda Karoq).По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи автомобилей Volkswagen в России за девять месяцев выросли на 2%, до 72,4 тысячи штук, Skoda - на 11%, до 72,6 тысячи штук.
https://ria.ru/20211006/nakhodka-1753288238.html
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экономика, volkswagen group, авто, volkswagen group rus, россия
13:44 08.10.2021 (обновлено: 13:48 08.10.2021)
Volkswagen снизит выпуск автомобилей в России из-за проблем с поставками
Volkswagen снизит производство автомобилей в России из-за дефицита электронных компонентов