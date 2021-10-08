https://ria.ru/20211008/vladivostok-1753612085.html

Защита экс-мэра Владивостока Гуменюка обжаловала его арест

Защита экс-мэра Владивостока Гуменюка обжаловала его арест - РИА Новости, 08.10.2021

Защита экс-мэра Владивостока Гуменюка обжаловала его арест

Защита обвиняемого в получении взяток экс-главы Владивостока Олега Гуменюка подала жалобу на решение о его аресте, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T08:37

2021-10-08T08:37

2021-10-08T08:37

происшествия

владивосток

приморский краевой суд

олег гуменюк (политик)

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ВЛАДИВОСТОК, 8 окт – РИА Новости. Защита обвиняемого в получении взяток экс-главы Владивостока Олега Гуменюка подала жалобу на решение о его аресте, сообщил РИА Новости представитель Фрунзенского районного суда города.Фрунзенский районный суд во Владивостоке во вторник арестовал Гуменюка, который обвиняется в получении взяток на 19,5 миллиона рублей от руководства МУПВ "Некрополь" за покровительство при оказании похоронных услуг."Поступила жалоба от его адвоката", - сказал собеседник.По его словам, жалобу будут рассматривать в Приморском краевом суде. Дата пока не назначена.По версии следствия, с 2019 по 2021 год Гуменюк регулярно получал взятки от руководства ритуальной организации "Некрополь" за покровительство. Всего за это время ему передано более 19,5 миллиона рублей, отмечали в региональном СУСК.

https://ria.ru/20211006/vladivostok-1753277226.html

владивосток

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происшествия, владивосток, приморский краевой суд, олег гуменюк (политик)