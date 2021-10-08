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Защита экс-мэра Владивостока Гуменюка обжаловала его арест
Защита экс-мэра Владивостока Гуменюка обжаловала его арест - РИА Новости, 08.10.2021
Защита экс-мэра Владивостока Гуменюка обжаловала его арест
Защита обвиняемого в получении взяток экс-главы Владивостока Олега Гуменюка подала жалобу на решение о его аресте, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T08:37
2021-10-08T08:37
происшествия
владивосток
приморский краевой суд
олег гуменюк (политик)
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ВЛАДИВОСТОК, 8 окт – РИА Новости. Защита обвиняемого в получении взяток экс-главы Владивостока Олега Гуменюка подала жалобу на решение о его аресте, сообщил РИА Новости представитель Фрунзенского районного суда города.Фрунзенский районный суд во Владивостоке во вторник арестовал Гуменюка, который обвиняется в получении взяток на 19,5 миллиона рублей от руководства МУПВ "Некрополь" за покровительство при оказании похоронных услуг."Поступила жалоба от его адвоката", - сказал собеседник.По его словам, жалобу будут рассматривать в Приморском краевом суде. Дата пока не назначена.По версии следствия, с 2019 по 2021 год Гуменюк регулярно получал взятки от руководства ритуальной организации "Некрополь" за покровительство. Всего за это время ему передано более 19,5 миллиона рублей, отмечали в региональном СУСК.
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происшествия, владивосток, приморский краевой суд, олег гуменюк (политик)
08:37 08.10.2021
 

Защита экс-мэра Владивостока Гуменюка обжаловала его арест

© РИА Новости / Татьяна МеельМэр Владивостока Олег Гуменюк
Мэр Владивостока Олег Гуменюк - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Татьяна Меель
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 8 окт – РИА Новости. Защита обвиняемого в получении взяток экс-главы Владивостока Олега Гуменюка подала жалобу на решение о его аресте, сообщил РИА Новости представитель Фрунзенского районного суда города.
Фрунзенский районный суд во Владивостоке во вторник арестовал Гуменюка, который обвиняется в получении взяток на 19,5 миллиона рублей от руководства МУПВ "Некрополь" за покровительство при оказании похоронных услуг.
"Поступила жалоба от его адвоката", - сказал собеседник.
По его словам, жалобу будут рассматривать в Приморском краевом суде. Дата пока не назначена.
По версии следствия, с 2019 по 2021 год Гуменюк регулярно получал взятки от руководства ритуальной организации "Некрополь" за покровительство. Всего за это время ему передано более 19,5 миллиона рублей, отмечали в региональном СУСК.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
6 октября, 08:50
Во Владивостоке оштрафовали похоронную службу, фигурирующую в деле экс-мэра
 
ПроисшествияВладивостокПриморский краевой судОлег Гуменюк (политик)
 
 
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