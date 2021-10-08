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России мешают расколоть Британию
России мешают расколоть Британию - РИА Новости, 08.10.2021
России мешают расколоть Британию
Великобританию сотрясает кризис за кризисом. Нехватка продуктов, нехватка бензина, нехватка водителей грузовиков, нехватка мясников — практически каждый новый... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T08:00
2021-10-08T08:09
авторы
великобритания
уильям хейг
борис джонсон
алекс салмонд
россия
шотландия
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Великобританию сотрясает кризис за кризисом. Нехватка продуктов, нехватка бензина, нехватка водителей грузовиков, нехватка мясников — практически каждый новый день приносит сообщения такого рода. Во всем этом, конечно же, винят в первую очередь Россию. Но кризисы приходят и уходят, а над Британией по-прежнему висит дамоклов меч ее распада. И вот тут выясняется, что Россия виновата в том, что она добивается отделения Шотландии и одновременно всячески препятствует этому. Обвинения против нас, как вы понимаете, зависят от того, какая из сторон их выдвигает.На последнем съезде Шотландской национальной партии (ШНП), прошедшем в сентябре, официально взят курс на проведение повторного референдума об отделении региона от Соединенного Королевства не позднее 2023 года. Правительство Британии в ответ приказало своим министрам вообще прекратить публично говорить о шотландской независимости: видимо, в Лондоне полагают, что таким образом проблема рассосется или отложится на потом.Премьер-министр Борис Джонсон ранее неоднократно заявлял о том, что референдум, прошедший в 2014 году и отвергший независимость, является "выбором на целое поколение", а потому он не позволит организации повторного, пока находится в офисе на Даунинг-стрит. Однако неожиданно для всех теоретическую возможность нового голосования допустил министр по делам Шотландии Алистер Джек, который заявил, что Лондон согласится с такой возможностью, если опросы общественного мнения покажут, что референдума хотят более 60 процентов шотландцев. Странное условие. Даже сложно припомнить, когда назначение каких-то выборов и референдумов привязывалось к субъективным и сиюминутным социологическим опросам. Видимо, получив хорошую взбучку за такое творчество, Джек теперь бросился заявлять, что есть и еще одно условие: референдум о независимости может быть проведен не менее чем через 25 лет.Но что бы там ни говорили в Лондоне, первый министр Шотландии (она же лидер ШНП) Никола Старджен начала организационную подготовку к новому всеобщему опросу. Что вызвало разговоры о возможности повторения в Британии "каталонского сценария" с проведением референдума вопреки несогласию столицы.Надо заметить, что мнение самих шотландцев относительно независимости своего региона постоянно колеблется. В прошлом году, в разгар пандемии коронавируса и карантинных ограничений, вводимых Лондоном, недовольство правительством Джонсона было настолько высоко, что сторонники отделения превышали порой противников на десять процентов. В последнее же время эмоции, вызванные Brexit и карантином, спали, и сепаратистские настроения пошли на убыль. Опросы нынешнего года показывают, что юнионисты превосходят сепаратистов на три-четыре процента. Однако еще не проводилось исследований после того, как Британию стало лихорадить от кризиса к кризису. Нет сомнений в том, что немыслимые очереди на автозаправках и пустые полки супермаркетов в ближайшее время подстегнут сепаратистские настроения шотландцев.А раз так, не приходится сомневаться в том, что в этом снова обвинят Россию. Извечный аргумент британских политиков против чего бы то ни было обычно звучит однозначно: "Этого хотел бы Путин". Данный, с позволения сказать, "довод" был использован противниками Brexit во время референдума 2016 года. Он же активно приводится и сейчас.К примеру, бывший министр иностранных дел Британии, а ныне член палаты лордов Уильям Хейг на днях презентовал книгу, в которой заявил, что независимость Шотландии будет "даром божьим" для Владимира Путина. Бывший дипломат объяснил это просто: "Мотив России ясен: распад одного из самых успешных союзов наций в истории сделает народ Шотландии и остальную часть Великобритании более уязвимыми для пагубного влияния Кремля и ослабит способность Британии противостоять России на мировой арене".Логично было бы спросить Хейга, а так уж необходимо ли британцам противостоять России на мировой арене. Но лидеры ШНП вместо этого начали выдвигать "аргументы" в том же духе. Депутат британского парламента и основной спикер партии сепаратистов по вопросам внешней политики и обороны Стюарт Макдональд стал горячо доказывать, что Кремль как раз страстно мечтает сохранить единую Великобританию. Он заявил, что утверждение Хейга "фундаментально неверно и необоснованно", поскольку "Путин против появления маленькой, либеральной, открытой и мультикультурной европейской нации, отстаивающей права человека, демократию и верховенство закона, каковой и будет независимая Шотландия".Тут следует пояснить, что Макдональд является страстным борцом против "русской угрозы", обвиняя Москву во всех смертных грехах почище любого лондонского политика. Он очень гордится своим докладом "Дезинформация в публичной жизни Шотландии: анализ угрозы и предлагаемые решения". Судя по этому докладу, Россия полностью захватила информационное пространство Шотландии, распространяя фейки и внося раскол в общество (забавно слышать обвинения в "расколе" от официального сепаратиста). Причем все "доказательства" сводятся к обычной для британских политиков формуле "хайли лайкли".Мало того, автор доклада признает, что британское правительство не доказало ни одного случая вмешательства России ни в шотландский референдум 2014 года, ни в общенациональный референдум по выходу из ЕС 2016 года, что, по мнению парламентария, "оставляет вакуум для заполнения его спекуляциями и конспирологическими теориями". Собственно, этим — распространением конспирологии — Макдональд и занимается самым активным образом. Единственным "доказательством" вмешательства России он посчитал появление политиков Алекса Салмонда и Джорджа Галлоуэя, игравших значительную роль в шотландских выборах этого года, в качестве ведущих шоу на каналах RT и Sputnik. По идее, это как раз должно было бы доказать всему миру, что российские СМИ непредвзяты, учитывая тот факт, что Салмонд является лидером движения по отделению Шотландии, а Галлоуэй, наоборот, возглавил там юнионистов. Но Макдональд, несмотря на это, постоянно требует полностью запретить в Британии российские каналы.Разжигая настоящую антироссийскую (а попутно и антикитайскую) паранойю, спикер от ШНП недавно призвал Британию брать пример со стран, которые "успешно борются против российской дезинформации", и в частности — с Латвии. Напомним, Рига уже скатилась до уголовных преследований и откровенных репрессий против любых журналистов, которые так или иначе сотрудничают с российскими СМИ.Газета The Times усмотрела в этих спорах "раскол среди националистов по поводу российской угрозы" и привела еще несколько цитат от сторонников независимости Шотландии, которые считают Макдональда с его одержимостью Россией "невменяемым". Удивительно, что тот, раскритиковав статью The Times, не усмотрел в ней "спецоперацию России", а ведь мог бы, судя по его богатому опыту.Неуклюжие попытки парламентария оправдаться вызвали массу вопросов к нему со стороны рядовых членов ШНП, которые действительно искренне недоумевают, зачем бы России мешать референдуму о независимости Шотландии. На что Макдональд ничтоже сумняшеся заявил, что "даром божьим для Путина является как раз нынешнее правительство Великобритании… малодушное и скомпрометированное". В подтверждение приводится очередной скандал в связи со взносами беглых российских олигархов и их жен в фонд Консервативной партии. То есть, судя по этой "логике", Кремль нещадно борется против отделения Шотландии с тем, чтобы сохранить "пророссийское" правительство Бориса Джонсона. И данное стремление, похоже, пересиливает любовь русских к поэту Роберту Бернсу и шотландскому виски.
https://ria.ru/20211006/benzin-1753356296.html
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авторы, великобритания, уильям хейг, борис джонсон, алекс салмонд, россия, шотландия
08:00 08.10.2021 (обновлено: 08:09 08.10.2021)
 

России мешают расколоть Британию

© AFP 2021 / Andy BuchananАкция за независимость Шотландии в Глазго
Акция за независимость Шотландии в Глазго - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© AFP 2021 / Andy Buchanan
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Украинский политолог Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
Все материалы
Великобританию сотрясает кризис за кризисом. Нехватка продуктов, нехватка бензина, нехватка водителей грузовиков, нехватка мясников — практически каждый новый день приносит сообщения такого рода. Во всем этом, конечно же, винят в первую очередь Россию. Но кризисы приходят и уходят, а над Британией по-прежнему висит дамоклов меч ее распада. И вот тут выясняется, что Россия виновата в том, что она добивается отделения Шотландии и одновременно всячески препятствует этому. Обвинения против нас, как вы понимаете, зависят от того, какая из сторон их выдвигает.
На последнем съезде Шотландской национальной партии (ШНП), прошедшем в сентябре, официально взят курс на проведение повторного референдума об отделении региона от Соединенного Королевства не позднее 2023 года. Правительство Британии в ответ приказало своим министрам вообще прекратить публично говорить о шотландской независимости: видимо, в Лондоне полагают, что таким образом проблема рассосется или отложится на потом.
АЗС компании ESSO в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
6 октября, 15:57
Стоимость бензина в Британии приближается к рекорду 2012 года
Премьер-министр Борис Джонсон ранее неоднократно заявлял о том, что референдум, прошедший в 2014 году и отвергший независимость, является "выбором на целое поколение", а потому он не позволит организации повторного, пока находится в офисе на Даунинг-стрит. Однако неожиданно для всех теоретическую возможность нового голосования допустил министр по делам Шотландии Алистер Джек, который заявил, что Лондон согласится с такой возможностью, если опросы общественного мнения покажут, что референдума хотят более 60 процентов шотландцев. Странное условие. Даже сложно припомнить, когда назначение каких-то выборов и референдумов привязывалось к субъективным и сиюминутным социологическим опросам. Видимо, получив хорошую взбучку за такое творчество, Джек теперь бросился заявлять, что есть и еще одно условие: референдум о независимости может быть проведен не менее чем через 25 лет.
Но что бы там ни говорили в Лондоне, первый министр Шотландии (она же лидер ШНП) Никола Старджен начала организационную подготовку к новому всеобщему опросу. Что вызвало разговоры о возможности повторения в Британии "каталонского сценария" с проведением референдума вопреки несогласию столицы.
АЭС Хейшем в Великобритании - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября, 08:00
Великобритания готовится к немыслимому
Надо заметить, что мнение самих шотландцев относительно независимости своего региона постоянно колеблется. В прошлом году, в разгар пандемии коронавируса и карантинных ограничений, вводимых Лондоном, недовольство правительством Джонсона было настолько высоко, что сторонники отделения превышали порой противников на десять процентов. В последнее же время эмоции, вызванные Brexit и карантином, спали, и сепаратистские настроения пошли на убыль. Опросы нынешнего года показывают, что юнионисты превосходят сепаратистов на три-четыре процента. Однако еще не проводилось исследований после того, как Британию стало лихорадить от кризиса к кризису. Нет сомнений в том, что немыслимые очереди на автозаправках и пустые полки супермаркетов в ближайшее время подстегнут сепаратистские настроения шотландцев.
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября, 23:04
В Британии заявили о приближении тяжелой зимы из-за высоких цен на газ
А раз так, не приходится сомневаться в том, что в этом снова обвинят Россию. Извечный аргумент британских политиков против чего бы то ни было обычно звучит однозначно: "Этого хотел бы Путин". Данный, с позволения сказать, "довод" был использован противниками Brexit во время референдума 2016 года. Он же активно приводится и сейчас.
К примеру, бывший министр иностранных дел Британии, а ныне член палаты лордов Уильям Хейг на днях презентовал книгу, в которой заявил, что независимость Шотландии будет "даром божьим" для Владимира Путина. Бывший дипломат объяснил это просто: "Мотив России ясен: распад одного из самых успешных союзов наций в истории сделает народ Шотландии и остальную часть Великобритании более уязвимыми для пагубного влияния Кремля и ослабит способность Британии противостоять России на мировой арене".
Логично было бы спросить Хейга, а так уж необходимо ли британцам противостоять России на мировой арене. Но лидеры ШНП вместо этого начали выдвигать "аргументы" в том же духе. Депутат британского парламента и основной спикер партии сепаратистов по вопросам внешней политики и обороны Стюарт Макдональд стал горячо доказывать, что Кремль как раз страстно мечтает сохранить единую Великобританию. Он заявил, что утверждение Хейга "фундаментально неверно и необоснованно", поскольку "Путин против появления маленькой, либеральной, открытой и мультикультурной европейской нации, отстаивающей права человека, демократию и верховенство закона, каковой и будет независимая Шотландия".
Очередь на автозаправочной станции в Лондоне - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
29 сентября, 08:00
Россия лишила Британию продуктов, газа и бензина
Тут следует пояснить, что Макдональд является страстным борцом против "русской угрозы", обвиняя Москву во всех смертных грехах почище любого лондонского политика. Он очень гордится своим докладом "Дезинформация в публичной жизни Шотландии: анализ угрозы и предлагаемые решения". Судя по этому докладу, Россия полностью захватила информационное пространство Шотландии, распространяя фейки и внося раскол в общество (забавно слышать обвинения в "расколе" от официального сепаратиста). Причем все "доказательства" сводятся к обычной для британских политиков формуле "хайли лайкли".
Мало того, автор доклада признает, что британское правительство не доказало ни одного случая вмешательства России ни в шотландский референдум 2014 года, ни в общенациональный референдум по выходу из ЕС 2016 года, что, по мнению парламентария, "оставляет вакуум для заполнения его спекуляциями и конспирологическими теориями". Собственно, этим — распространением конспирологии — Макдональд и занимается самым активным образом. Единственным "доказательством" вмешательства России он посчитал появление политиков Алекса Салмонда и Джорджа Галлоуэя, игравших значительную роль в шотландских выборах этого года, в качестве ведущих шоу на каналах RT и Sputnik. По идее, это как раз должно было бы доказать всему миру, что российские СМИ непредвзяты, учитывая тот факт, что Салмонд является лидером движения по отделению Шотландии, а Галлоуэй, наоборот, возглавил там юнионистов. Но Макдональд, несмотря на это, постоянно требует полностью запретить в Британии российские каналы.
Топливный кризис в Британии: не обойтись без военных - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
2 октября, 16:04Знатоки
Топливный кризис в Британии: не обойтись без военных
Разжигая настоящую антироссийскую (а попутно и антикитайскую) паранойю, спикер от ШНП недавно призвал Британию брать пример со стран, которые "успешно борются против российской дезинформации", и в частности — с Латвии. Напомним, Рига уже скатилась до уголовных преследований и откровенных репрессий против любых журналистов, которые так или иначе сотрудничают с российскими СМИ.

Столь откровенная антироссийская одержимость Макдональда, похоже, начала надоедать уже и некоторым его соратникам по партии. Так, один из членов политического комитета ШНП доктор Тим Райдаут в ответ на очередную параноидальную статью своего партийного коллеги написал об опыте общения с российскими бизнес-партнерами: "Они на сто процентов поддерживают независимость Шотландии, могут приводить длинные цитаты из Бернса, любят наш виски и так далее. Так что любой, кто думает, что между Россией и Шотландией существует проблема, находится на неверной стороне истории".

Газета The Times усмотрела в этих спорах "раскол среди националистов по поводу российской угрозы" и привела еще несколько цитат от сторонников независимости Шотландии, которые считают Макдональда с его одержимостью Россией "невменяемым". Удивительно, что тот, раскритиковав статью The Times, не усмотрел в ней "спецоперацию России", а ведь мог бы, судя по его богатому опыту.
Эдинбургский замок - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
2 сентября, 03:44
СМИ: в Британии задумались о выводе ядерных подлодок из Шотландии
Неуклюжие попытки парламентария оправдаться вызвали массу вопросов к нему со стороны рядовых членов ШНП, которые действительно искренне недоумевают, зачем бы России мешать референдуму о независимости Шотландии. На что Макдональд ничтоже сумняшеся заявил, что "даром божьим для Путина является как раз нынешнее правительство Великобритании… малодушное и скомпрометированное". В подтверждение приводится очередной скандал в связи со взносами беглых российских олигархов и их жен в фонд Консервативной партии. То есть, судя по этой "логике", Кремль нещадно борется против отделения Шотландии с тем, чтобы сохранить "пророссийское" правительство Бориса Джонсона. И данное стремление, похоже, пересиливает любовь русских к поэту Роберту Бернсу и шотландскому виски.

Все эти споры и неубиенные "аргументы" лишний раз наглядно демонстрируют всю абсурдность обвинений против России, перманентно генерируемых политиками и средствами массовой информации Альбиона. Они даже не понимают, что, обвиняя русских в прямо противоположных помыслах и деяниях ("Москва выступает за единство Британии" и "Москва добивается раскола Британии"), они тем самым убедительно доказывают, что антироссийская риторика не подкреплена ничем, а всего лишь используется как стандартный инструмент внутриполитической грызни. Хочешь обвинить конкурента в чем-то — просто объяви его "агентом Путина", как бы глупо это ни звучало. Ведь для этого в Британии давно уже ничего не надо доказывать.

 
АвторыВеликобританияУильям ХейгБорис ДжонсонАлекс СалмондРоссияШотландия
 
 
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