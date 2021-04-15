https://ria.ru/20210415/latviya-1728460805.html

Посольство России назвало преследование журналистов в Латвии репрессиями

Посольство России назвало преследование журналистов в Латвии репрессиями

Посольство России в Латвии назвало преследование в республике журналистов, которые сотрудничают с агентством "Россия сегодня" "репрессивной машиной в действии". РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T18:13

2021-04-15T18:13

2021-04-15T18:13

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РИГА, 15 апр – РИА Новости. Посольство России в Латвии назвало преследование в республике журналистов, которые сотрудничают с агентством "Россия сегодня" "репрессивной машиной в действии".Ранее ряд журналистов, которые сотрудничают с порталами Sputnik Латвия и Baltnews.lv, были вызваны на допрос в Службу госбезопасности страны.В среду латвийский журналист Алла Березовская сообщила, что Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) вызвала на допрос пятерых журналистов, сотрудничавших с порталами Sputnik Латвия и Baltnews, и намерена предъявить им статус подозреваемого. До этого правозащитник Александр Гапоненко сообщал, что в СГБ вызваны двое журналистов, сотрудничавших с российскими СМИ. Позднее он уточнил, что на допрос тогда вызвали четверых.Ранее МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества - свободы СМИ и выражения мнений. В ведомстве отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.

https://ria.ru/20210415/zhurnalisty-1728430880.html

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россия, александр гапоненко, sputnik латвия, маргарита симоньян, латвия, в мире