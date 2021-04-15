Посольство России назвало преследование журналистов в Латвии репрессиями
РИГА, 15 апр – РИА Новости. Посольство России в Латвии назвало преследование в республике журналистов, которые сотрудничают с агентством "Россия сегодня" "репрессивной машиной в действии".
Ранее ряд журналистов, которые сотрудничают с порталами Sputnik Латвия и Baltnews.lv, были вызваны на допрос в Службу госбезопасности страны.
"По информации ряда СМИ, Служба госбезопасности Латвии возобновила свои "карательные акции", допрашивая и запугивая местных журналистов, которые публикуют свои материалы на российских порталах "Sputnik Латвия" и "Baltnews". "Репрессивная машина" в действии", - говорится в заявлении посольства России в Латвии на странице в Facebook.
В среду латвийский журналист Алла Березовская сообщила, что Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) вызвала на допрос пятерых журналистов, сотрудничавших с порталами Sputnik Латвия и Baltnews, и намерена предъявить им статус подозреваемого. До этого правозащитник Александр Гапоненко сообщал, что в СГБ вызваны двое журналистов, сотрудничавших с российскими СМИ. Позднее он уточнил, что на допрос тогда вызвали четверых.
Ранее МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества - свободы СМИ и выражения мнений. В ведомстве отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.