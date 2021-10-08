https://ria.ru/20211008/vaktsiny-1753716524.html

В Совете раввинов Европы выступили против "вакцинной дискриминации"

В Совете раввинов Европы выступили против "вакцинной дискриминации" - РИА Новости, 08.10.2021

В Совете раввинов Европы выступили против "вакцинной дискриминации"

Отсутствие вакцинации от COVID-19 в бедных странах делает беззащитными перед вирусом граждан богатых стран, заявил президент Совета раввинов Европы, главный... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T16:49

2021-10-08T16:49

2021-10-08T16:50

религия

рим

москва

франциск (хорхе марио бергольо)

земля

пинхас гольдшмидт

совет раввинов европы

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Отсутствие вакцинации от COVID-19 в бедных странах делает беззащитными перед вирусом граждан богатых стран, заявил президент Совета раввинов Европы, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт, слова которого приводит его пресс-служба.Гольдшмидт выступал на встрече "Народы-братья, будущее Земли. Религии и культуры в диалоге", которая прошла 6-7 октября в Риме. На мероприятии также присутствовали папа Римский Франциск, патриарх Константинопольский Варфоломей, верховный имам старейшего и крупнейшего в мире исламского университета Аль-Азхар шейх Ахмед ат-Тейиб. Встреча организована общиной Святого Эгидия."Если и есть что-то, чему этот коварный вирус научил мир, так это полной взаимозависимости человечества. Даже если богатые страны будут вакцинировать каждого из своих граждан, игнорируя страны третьего мира, новая мутация, исходящая из последних, может сделать их вакцины неактуальными и устаревшими. COVID-19 научил всех нас смирению и уязвимости", - заявил Гольдшмидт, выступая на встрече.Он обратил внимание также на заботу об окружающей среде и "спасение нашей планеты и ее жителей от опасностей глобального потепления", в которых, по мнению раввина, проявляется "взаимозависимость человечества"."Слишком долго мы пытались игнорировать этот нарастающий вызов, надеясь, что он исчезнет, если мы не будем его обсуждать", - заключил Гольдшмидт.

https://ria.ru/20210719/goldshmidt-1741814127.html

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рим, москва, франциск (хорхе марио бергольо), земля, пинхас гольдшмидт, совет раввинов европы, коронавирус covid-19