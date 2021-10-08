Косачев оценил ситуацию с признанием российских вакцин в Евросоюзе
Косачев: вопросов к российским вакцинам нет, но есть недобросовестная конкуренция в ЕС
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Вопросов к российским вакцинам от коронавируса и к их эффективности нет ни у экспертов, ни у граждан, но есть недобросовестная конкуренция в ЕС, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Взаимное признание вакцин между Россией и ЕС - крайне важная тема. К сожалению, ситуация тут пока буксует. Посол ЕС в России Маркус Эдерер говорит о том, что это российская сторона якобы политизирует процесс, а сама не представила необходимый пакет документов. Однако факты говорят об обратном", - написал политик в ФБ.
Он отметил, что РФПИ подал заявку о регистрации "Спутника V" в Европейское агентство лекарственных средств в январе 2021 года. В июле ЕС направил российской стороне требования, необходимые для признания эквивалентности сертификатов, и Минздрав уже передал полный пакет запрошенных европейской стороной документов через представительство ЕС.
"Но помимо чисто бюрократических проволочек, которые именно в этой конкретной ситуации считаю просто аморальными, есть еще два фактора, которые, подозреваю, и приводят к "итальянской забастовке" еврочиновников. Во-первых, политическое давление – например, недавний призыв госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона к странам ЕС не признавать российские вакцины и заявление премьер-министра Италии Марио Драги, что "Спутник V", вероятно, не будет признан в ЕС", - подчеркнул Косачев.
Во-вторых, "откровенно недобросовестная конкуренция", добавил он. В этой связи Косачев привел высказывания члена германского бундестага Вальдемара Гердта: у фармкомпаний, считает он, своя гонка вооружений. У них принцип - ничего личного, бизнес есть бизнес: задержим этого, чтобы продвинуть своего. Если задуматься, это очень страшная практика, при которой интересы населения не учитываются, говорил немецкий парламентарий.
"При этом все понимают, что вопросов к самим российским вакцинам и к их эффективности нет ни у экспертов, ни у населения", - отметил вице-спикер СФ. По его словам, еще весной в Россию из Европы были организованы массовые "прививочные туры", "Спутником V" вполне официально привиты более миллиона жителей Венгрии, а в начале месяца Еврокомиссия признала прививочные сертификаты Сан-Марино, большинство жителей которого привились тем же "Спутником V". "Но это не означает признания "Спутника V" в ЕС, подчеркивают еврочиновники", - написал Косачев.
Он отметил, что "страдают от этих политико-конкурентных игр, как всегда, люди". "Понятно, что каждый день непризнания на Западе наших вакцин – это большие прибыли для кого-то. Но пора уже и меру знать", - считает политик.
Он также сообщил, что находится в Риме на ежегодной встрече председателей парламентов стран "двадцатки", представляет Россию. "Второй день в Италии, и уже второй раз сдал уже здесь тест на коронавирус, несмотря на то, что отрицательный результат ПЦР, разумеется, был у меня и из Москвы. Итальянцы, как и прочий Евросоюз, не признают наши вакцины и не оформляют так называемые "зелёные сертификаты", дающие доступ к местным достижениям цивилизации", - заключил законодатель.