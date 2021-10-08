https://ria.ru/20211008/vaktsinatsiya-1753705316.html

В Петербурге допустили ужесточение ограничений из-за ситуации с COVID-19

В Петербурге допустили ужесточение ограничений из-за ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 08.10.2021

В Петербурге допустили ужесточение ограничений из-за ситуации с COVID-19

Если темпы вакцинации против COVID-19 среди пожилых жителей Санкт-Петербурга будут низкими, не исключается введение дополнительных ограничений для этой... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T16:03

2021-10-08T16:03

2021-10-08T16:03

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

пензенская область

здоровье - общество

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1752017683_0:215:2878:1834_1920x0_80_0_0_ec3c40f08a19eb9d987f70c5ad636780.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт – РИА Новости. Если темпы вакцинации против COVID-19 среди пожилых жителей Санкт-Петербурга будут низкими, не исключается введение дополнительных ограничений для этой категории граждан, сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец."Петербург в течение последних трех недель входит в топ регионов по темпу вакцинации – на начало текущей недели этот темп составлял 221 вакцинированный на 100 тысяч. Это позволяло нам находиться на третьей строчке рейтинга, пропустив вперед себя только Брянскую и Пензенскую области. Но надо сказать, что такой темп все-таки нас не удовлетворяет, прежде всего потому, что доля жителей в возрасте 60 лет и старше среди всей когорты граждан составляет всего 40%. То есть из проживающих в городе 1,3 миллиона жителей в возрасте 60 лет и старше вакцинировано пока 526 тысяч жителей", - сказал он журналистам.Лисовец надеется, что жителей удастся убедить вакцинироваться."Хочется надеяться, что такие мероприятия позволят убедить наших пожилых, в том числе, граждан и жителей Санкт-Петербурга в том, что необходимо вакцинироваться. Если этого не удастся сделать, то, к сожалению, я не исключаю, что потребуется вводить ограничительные меры, направленные на то, чтобы исключить контакты наших пожилых граждан с потенциально инфицированными людьми", - сказал глава комитета.

https://ria.ru/20211008/sputnik-1753702555.html

санкт-петербург

пензенская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, санкт-петербург, пензенская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19