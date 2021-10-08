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В Петербурге допустили ужесточение ограничений из-за ситуации с COVID-19
В Петербурге допустили ужесточение ограничений из-за ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 08.10.2021
В Петербурге допустили ужесточение ограничений из-за ситуации с COVID-19
Если темпы вакцинации против COVID-19 среди пожилых жителей Санкт-Петербурга будут низкими, не исключается введение дополнительных ограничений для этой... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T16:03
2021-10-08T16:03
2021-10-08T16:03
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
пензенская область
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт – РИА Новости. Если темпы вакцинации против COVID-19 среди пожилых жителей Санкт-Петербурга будут низкими, не исключается введение дополнительных ограничений для этой категории граждан, сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец."Петербург в течение последних трех недель входит в топ регионов по темпу вакцинации – на начало текущей недели этот темп составлял 221 вакцинированный на 100 тысяч. Это позволяло нам находиться на третьей строчке рейтинга, пропустив вперед себя только Брянскую и Пензенскую области. Но надо сказать, что такой темп все-таки нас не удовлетворяет, прежде всего потому, что доля жителей в возрасте 60 лет и старше среди всей когорты граждан составляет всего 40%. То есть из проживающих в городе 1,3 миллиона жителей в возрасте 60 лет и старше вакцинировано пока 526 тысяч жителей", - сказал он журналистам.Лисовец надеется, что жителей удастся убедить вакцинироваться."Хочется надеяться, что такие мероприятия позволят убедить наших пожилых, в том числе, граждан и жителей Санкт-Петербурга в том, что необходимо вакцинироваться. Если этого не удастся сделать, то, к сожалению, я не исключаю, что потребуется вводить ограничительные меры, направленные на то, чтобы исключить контакты наших пожилых граждан с потенциально инфицированными людьми", - сказал глава комитета.
https://ria.ru/20211008/sputnik-1753702555.html
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общество, санкт-петербург, пензенская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19
В Петербурге допустили ужесточение ограничений из-за ситуации с COVID-19
Власти Петербурга не исключают ужесточения ограничений по COVID-19 для пожилых жителей