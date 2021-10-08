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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211008/vaktsinatsiya-1753699994.html
В Псковской области ввели обязательную вакцинацию для пожилых работников
В Псковской области ввели обязательную вакцинацию для пожилых работников - РИА Новости, 08.10.2021
В Псковской области ввели обязательную вакцинацию для пожилых работников
Обязательная вакцинация от коронавируса для работников старше 65 лет всех сфер вводится в Псковской области, заявил губернатор Михаил Ведерников. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T15:38
2021-10-08T15:38
распространение коронавируса
общество
псковская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирусы
михаил ведерников
коронавирус covid-19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт – РИА Новости. Обязательная вакцинация от коронавируса для работников старше 65 лет всех сфер вводится в Псковской области, заявил губернатор Михаил Ведерников."Роспотребнадзор уже подготовил постановление, по которому все работники любых организаций и предприятий старше 65 лет должны быть обязательно привиты до 1 ноября первым компонентом вакцины, до 1 декабря – вторым", - сказал он на заседании оперштаба, которое транслируется Псковским агентством информации.По словам Ведерникова, также с 60% до 80% увеличивается доля персонала, подлежащего вакцинации в сферах образования, здравоохранения и общепита. "Речь идет о медиках, педагогах, социальных работниках, работниках торговли, общепита, общественного транспорта", - уточнил глава региона.Ведерников отметил, что в настоящее время в Псковской области наблюдается рост темпов вакцинации. Так, в сутки прививаются 400-500 человек, тогда как на прошлой неделе этот показатель составлял порядка 300 человек.
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общество, псковская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, михаил ведерников, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:38 08.10.2021
 
В Псковской области ввели обязательную вакцинацию для пожилых работников

В Псковской области ввели обязательную вакцинацию для работников старше 65 лет всех сфер

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт – РИА Новости. Обязательная вакцинация от коронавируса для работников старше 65 лет всех сфер вводится в Псковской области, заявил губернатор Михаил Ведерников.
"Роспотребнадзор уже подготовил постановление, по которому все работники любых организаций и предприятий старше 65 лет должны быть обязательно привиты до 1 ноября первым компонентом вакцины, до 1 декабря – вторым", - сказал он на заседании оперштаба, которое транслируется Псковским агентством информации.
По словам Ведерникова, также с 60% до 80% увеличивается доля персонала, подлежащего вакцинации в сферах образования, здравоохранения и общепита. "Речь идет о медиках, педагогах, социальных работниках, работниках торговли, общепита, общественного транспорта", - уточнил глава региона.
Ведерников отметил, что в настоящее время в Псковской области наблюдается рост темпов вакцинации. Так, в сутки прививаются 400-500 человек, тогда как на прошлой неделе этот показатель составлял порядка 300 человек.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19
Инфографика
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Распространение коронавирусаОбществоПсковская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоКоронавирусыМихаил ВедерниковКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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