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В Псковской области ввели обязательную вакцинацию для пожилых работников

В Псковской области ввели обязательную вакцинацию для пожилых работников - РИА Новости, 08.10.2021

В Псковской области ввели обязательную вакцинацию для пожилых работников

Обязательная вакцинация от коронавируса для работников старше 65 лет всех сфер вводится в Псковской области, заявил губернатор Михаил Ведерников. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T15:38

2021-10-08T15:38

2021-10-08T15:38

распространение коронавируса

общество

псковская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

коронавирусы

михаил ведерников

коронавирус covid-19

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт – РИА Новости. Обязательная вакцинация от коронавируса для работников старше 65 лет всех сфер вводится в Псковской области, заявил губернатор Михаил Ведерников."Роспотребнадзор уже подготовил постановление, по которому все работники любых организаций и предприятий старше 65 лет должны быть обязательно привиты до 1 ноября первым компонентом вакцины, до 1 декабря – вторым", - сказал он на заседании оперштаба, которое транслируется Псковским агентством информации.По словам Ведерникова, также с 60% до 80% увеличивается доля персонала, подлежащего вакцинации в сферах образования, здравоохранения и общепита. "Речь идет о медиках, педагогах, социальных работниках, работниках торговли, общепита, общественного транспорта", - уточнил глава региона.Ведерников отметил, что в настоящее время в Псковской области наблюдается рост темпов вакцинации. Так, в сутки прививаются 400-500 человек, тогда как на прошлой неделе этот показатель составлял порядка 300 человек.

псковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, псковская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, михаил ведерников, коронавирус covid-19, коронавирус в россии