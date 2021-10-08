https://ria.ru/20211008/vaktsinatsiya-1753677927.html

Мишустин призвал вести разъяснительную работу по вакцинации от COVID-19

Мишустин призвал вести разъяснительную работу по вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 08.10.2021

Мишустин призвал вести разъяснительную работу по вакцинации от COVID-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу в ходе рабочей поездки в Курск отметил, что необходимо продолжать вести разъяснительную работу с гражданами о... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T13:54

2021-10-08T13:54

2021-10-08T14:15

распространение коронавируса

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курск

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михаил мишустин

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роман старовойт

коронавирусы

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КУРСК, 8 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу в ходе рабочей поездки в Курск отметил, что необходимо продолжать вести разъяснительную работу с гражданами о важности вакцинации от коронавируса."Вы полностью обеспечены вакциной. Сейчас вопрос только по тому, как привлечь людей и вести разъяснительную работу, потому что другого пути, мне кажется, нет. Никому же не нравятся ограничения, и все против этого, но так есть же один путь - вакцинация", - сказал глава кабмина в ходе общения с губернатором Курской области Романом Старовойтом и главой Минздрава Михаилом Мурашко.Старовойт доложил премьеру, что область готова к вакцинации, есть три типа вакцины, работают мобильные комплексы. "Ряд районов хорошо проявляет себя в этой части", - отметил глава региона. По его словам, в целом вакцинированы 57%."А что хорошего?" - уточнил Мишустин, напомнив, что по стране этот показатель составляет в среднем больше 60%. "Плохо", - добавил премьер."Очень важно, чтобы и куряне, и жители всей страны понимали, что наш главный путь защиты от коронавируса – это вакцинация. Все, кто может, и вы призывайте, Роман Владимирович, пусть прививаются в ближайшее время, это очень важно", - указал Мишустин."К сожалению, цифры на сегодняшний день по вакцинации вашей ниже среднероссийских. Поэтому сделайте все возможное, чтобы куряне, население Курской области активно вакцинировалось", - добавил премьер.Мурашко рассказал премьеру, что, по последним данным, в регионе 6,2 тысячи пациентов с коронавирусной инфекцией, прирост за неделю составил 13%.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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