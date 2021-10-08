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Вакцина от COVID-19 защищает независимо от возраста, заявили в Минздраве
Вакцина от COVID-19 защищает независимо от возраста, заявили в Минздраве - РИА Новости, 08.10.2021
Вакцина от COVID-19 защищает независимо от возраста, заявили в Минздраве
Вакцина от коронавируса защищает пожилых так же эффективно, как и молодых, несмотря на то, что у людей старшего возраста реже встречаются нежелательные реакции... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T12:58
2021-10-08T12:58
2021-10-08T12:58
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Вакцина от коронавируса защищает пожилых так же эффективно, как и молодых, несмотря на то, что у людей старшего возраста реже встречаются нежелательные реакции на прививку, заявила директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева.Ранее руководитель лаборатории государственной коллекции вирусов Института вирусологии им. Д.И. Ивановского НИЦЭМ имени Гамалеи, кандидат биологических наук Инна Должикова заявила, что нежелательные реакции на вакцину "Спутник V" у добровольцев старше 60 лет встречаются в два раза реже, чем у более молодых."Проведённые исследования показывают, что да, действительно реакция (на вакцину) не столь бурная, но она достаточная для того, чтобы выработать иммунную защиту. То есть эффективность вакцинации у пожилых людей такая же, как у людей молодых и среднего возраста",- сказала Ткачева на онлайн-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
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Вакцина от COVID-19 защищает независимо от возраста, заявили в Минздраве
Гериатр Минздрава Ткачева: вакцина от COVID-19 защищает пожилых так же, как и молодых