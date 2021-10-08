https://ria.ru/20211008/uvedomlenie-1753692217.html

Посольство в Черногории получило уведомления о задержании Чуяна и Исмаилова

Посольство в Черногории получило уведомления о задержании Чуяна и Исмаилова - РИА Новости, 08.10.2021

Посольство в Черногории получило уведомления о задержании Чуяна и Исмаилова

Посольство РФ в Черногории получило официальные уведомления от местных властей о задержании экс-главы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна и бизнесмена Тельмана РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T15:02

2021-10-08T15:02

2021-10-08T15:07

в мире

черногория

тельман исмаилов

игорь чуян

россия

федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)

мило джуканович

милан кнежевич

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Посольство РФ в Черногории получило официальные уведомления от местных властей о задержании экс-главы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна и бизнесмена Тельмана Исмаилова, сообщили РИА Новости в дипмиссии."Получили подтверждение по Исмаилову. Да, это у нас есть. Но не более, чем. Официальное подтверждение от черногорских властей. Стандартная процедура", - сообщили РИА Новости в посольстве.Ранее пресс-служба Генпрокуратуры РФ сообщила, что ведомство начало подготовку запроса о выдаче бизнесмена Тельмана Исмаилова в Россию для привлечения к уголовной ответственности."Пока мы никак не комментируем, потому что у нас нет этой информации официальной", - сообщил представитель посольства.Черногорские власти также сообщили посольству о задержании банкира Игоря Чуяна."Есть тоже (подтверждение). Что задержан", - сообщил представитель посольства.Ранее адвокат Исмаилова Марина Русакова сообщила РИА Новости, что суд в Подгорице 12 ноября рассмотрит заявление ее подзащитного о предоставлении ему политического убежища. Бизнесмен был арестован судом Подгорицы 2 октября, это решение обжаловали его местные адвокаты.В Высшем суде Черногории заявили РИА Новости, что запрос на выдачу России арестованного по ее ордеру Исмаилова властям Черногории должен поступить не позднее 40 дней от даты ареста, иначе он будет выпущен на свободу.Исмаилов и его брат Вагиф находятся в международном розыске. В России им было предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал их заочно. Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийств двух предпринимателей, исполнитель преступления Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима.Глава комитета по безопасности и обороне парламента Черногории Милан Кнежевич сказал в субботу РИА Новости, что полиция республики в пятницу, в день МВД страны, задержала разыскиваемого Россией бывшего банкира с инициалами И.Ч., которым, по данным ряда СМИ, является экс-глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян. По словам парламентария, полиция и прокуратура должны начать обстоятельное расследование, "кто этим господам все это время обеспечивал здесь поддержку и логистику и гарантировал их безопасность, потому что и один, и другой, особенно Исмаилов, воспринимаются как те, кто имел хорошие отношения с бывшим премьером, а ныне президентом Мило Джукановичем".

https://ria.ru/20210920/polsha-1750940430.html

https://ria.ru/20210913/chekhiya-1749932249.html

https://ria.ru/20210617/latviya-1737380208.html

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в мире, черногория, тельман исмаилов, игорь чуян, россия, федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование), мило джуканович, милан кнежевич