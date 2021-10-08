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В Краснодаре проверят сообщения об угрозах педагога "набить морду" ученице
В Краснодаре проверят сообщения об угрозах педагога "набить морду" ученице - РИА Новости, 08.10.2021
В Краснодаре проверят сообщения об угрозах педагога "набить морду" ученице
Расследование проведут в краснодарской школе №14, в которой учительница, предположительно, оскорбляла ученицу и угрожала ей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T16:27
2021-10-08T16:27
происшествия
краснодар
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СОЧИ, 8 окт – РИА Новости. Расследование проведут в краснодарской школе №14, в которой учительница, предположительно, оскорбляла ученицу и угрожала ей, сообщает пресс-служба горадминистрации.Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором учительница на повышенных тонах разговаривает с ученицей лет четырнадцати и обещает ей "набить морду"."По факту случившегося сейчас идёт педагогическое расследование", - говорится в сообщении.По данным властей, инцидент произошёл 7 октября и на видео зафиксирована лишь вторая его часть: конфликт между учителем и учениками произошел ранее по причине того, что учащиеся 6 "В" класса намусорили в кабинете и не захотели убирать за собой, игнорируя замечания педагога.
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происшествия, краснодар
16:27 08.10.2021
 
В Краснодаре проверят сообщения об угрозах педагога "набить морду" ученице

Мэрия Краснодара проверит сообщения об угрозах педагога "набить морду" ученице

© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
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СОЧИ, 8 окт – РИА Новости. Расследование проведут в краснодарской школе №14, в которой учительница, предположительно, оскорбляла ученицу и угрожала ей, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором учительница на повышенных тонах разговаривает с ученицей лет четырнадцати и обещает ей "набить морду".
"По факту случившегося сейчас идёт педагогическое расследование", - говорится в сообщении.
По данным властей, инцидент произошёл 7 октября и на видео зафиксирована лишь вторая его часть: конфликт между учителем и учениками произошел ранее по причине того, что учащиеся 6 "В" класса намусорили в кабинете и не захотели убирать за собой, игнорируя замечания педагога.
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