https://ria.ru/20211008/ucheniya-1753675970.html

В Минобороны объяснили, почему атташе НАТО не пригласили на "Запад-2021"

В Минобороны объяснили, почему атташе НАТО не пригласили на "Запад-2021" - РИА Новости, 08.10.2021

В Минобороны объяснили, почему атташе НАТО не пригласили на "Запад-2021"

Россия не пригласила военных атташе стран НАТО на основной розыгрыш практических действий стратегического российско-белорусского учения "Запад-2021" на полигоне РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T13:44

2021-10-08T13:44

2021-10-08T14:07

безопасность

александр фомин

нато

вооруженные силы рф

россия

"запад-2021" (военные учения)

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Россия не пригласила военных атташе стран НАТО на основной розыгрыш практических действий стратегического российско-белорусского учения "Запад-2021" на полигоне Мулино из принципа взаимности, сообщил в пятницу замминистра обороны РФ Александр Фомин.Он напомнил, что в "Западе-2021" участвовали порядка 200 тысяч человек, 80 самолетов и вертолетов, 760 единиц боевой техники и 15 боевых кораблей.Государстве ОДКБ и ШОС прислали около 2000 человек. Присутствовали наблюдатели от вооруженных сил Вьетнама, Китая, Мьянмы, Пакистана и Узбекистана. Розыгрыши боевых действий прошли на пяти полигонах в Белоруссии и девяти полигонах в России, а также в Балтийском море.В ходе учений на территории РФ военные отработали управление авиацией и войсками ПВО при отражении воздушной атаки противника, а также управление действиями подразделений и воинских частей с помощью единой системы управления тактического звена.Группы специального назначения отрабатывали ведение боя в городских условиях. Впервые проведено массовое ночное десантирование, отработаны способы выведения из строя роя беспилотников, впервые отработано применение ударных робототехнических комплексов "Платформа-М".По словам Фомина, Россия за 42 дня до начала учений уведомила Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе о численности личного состава ВС РФ при проведении учений.

https://ria.ru/20211006/doklad-1753177081.html

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безопасность, александр фомин, нато, вооруженные силы рф, россия, "запад-2021" (военные учения)