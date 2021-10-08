https://ria.ru/20211008/tyumen-1753675531.html

В Тюмени эвакуатор сбил девушку

В Тюмени эвакуатор сбил девушку - РИА Новости, 08.10.2021

В Тюмени эвакуатор сбил девушку

В Тюмени эвакуатор сбил девушку, которая, по предварительным данным, перебегала дорогу в неположенном месте, сообщили РИА Новости в областной Госавтоинспекции. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T13:43

2021-10-08T13:43

2021-10-08T14:18

происшествия

тюмень

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ТЮМЕНЬ, 8 окт - РИА Новости. В Тюмени эвакуатор сбил девушку, которая, по предварительным данным, перебегала дорогу в неположенном месте, сообщили РИА Новости в областной Госавтоинспекции."Сегодня днем на улице 50 лет Октября, 57 в Тюмени эвакуатором сбита девушка 18 лет, которая перебегала, предварительно, дорогу вне пешеходного перехода. Она с тяжелыми травмами доставлена в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются", - пояснили в автоинспекции.В областном департаменте здравоохранения РИА Новости сообщили, что пострадавшая находится в крайне тяжелом состоянии."Пациентка находится в коме, получает всю необходимую помощь в условиях реанимации по поводу открытой черепно-мозговой травмы, переломов костей свода и основания черепа, перелома ключицы, ушибов и ссадин", - заявили в пресс-службе департамента здравоохранения.

тюмень

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, тюмень