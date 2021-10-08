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В Тюмени эвакуатор сбил девушку
В Тюмени эвакуатор сбил девушку - РИА Новости, 08.10.2021
В Тюмени эвакуатор сбил девушку
В Тюмени эвакуатор сбил девушку, которая, по предварительным данным, перебегала дорогу в неположенном месте, сообщили РИА Новости в областной Госавтоинспекции. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T13:43
2021-10-08T13:43
2021-10-08T14:18
происшествия
тюмень
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ТЮМЕНЬ, 8 окт - РИА Новости. В Тюмени эвакуатор сбил девушку, которая, по предварительным данным, перебегала дорогу в неположенном месте, сообщили РИА Новости в областной Госавтоинспекции."Сегодня днем на улице 50 лет Октября, 57 в Тюмени эвакуатором сбита девушка 18 лет, которая перебегала, предварительно, дорогу вне пешеходного перехода. Она с тяжелыми травмами доставлена в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются", - пояснили в автоинспекции.В областном департаменте здравоохранения РИА Новости сообщили, что пострадавшая находится в крайне тяжелом состоянии."Пациентка находится в коме, получает всю необходимую помощь в условиях реанимации по поводу открытой черепно-мозговой травмы, переломов костей свода и основания черепа, перелома ключицы, ушибов и ссадин", - заявили в пресс-службе департамента здравоохранения.
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происшествия, тюмень
13:43 08.10.2021 (обновлено: 14:18 08.10.2021)
В Тюмени эвакуатор сбил девушку
В Тюмени эвакуатор наехал на девушку, она в больнице
ТЮМЕНЬ, 8 окт - РИА Новости.
В Тюмени
эвакуатор сбил девушку, которая, по предварительным данным, перебегала дорогу в неположенном месте, сообщили РИА Новости в областной Госавтоинспекции.
"Сегодня днем на улице 50 лет Октября, 57 в Тюмени эвакуатором сбита девушка 18 лет, которая перебегала, предварительно, дорогу вне пешеходного перехода. Она с тяжелыми травмами доставлена в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются", - пояснили в автоинспекции.
В областном департаменте здравоохранения РИА Новости сообщили, что пострадавшая находится в крайне тяжелом состоянии.
"Пациентка находится в коме, получает всю необходимую помощь в условиях реанимации по поводу открытой черепно-мозговой травмы, переломов костей свода и основания черепа, перелома ключицы, ушибов и ссадин", - заявили в пресс-службе департамента здравоохранения.