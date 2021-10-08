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Цены на продукты должны скоро выправиться, заявил Белоусов
Цены на продукты должны скоро выправиться, заявил Белоусов - РИА Новости, 08.10.2021
Цены на продукты должны скоро выправиться, заявил Белоусов
Инфляция в РФ в 2021 году вряд ли превысит 6,5-7%, возможно, будет ниже; цены на продукты питания после аномального роста должны скоро выправиться, сообщил... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T21:21
2021-10-08T21:21
экономика
андрей белоусов
максим решетников
россия
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Инфляция в РФ в 2021 году вряд ли превысит 6,5-7%, возможно, будет ниже; цены на продукты питания после аномального роста должны скоро выправиться, сообщил журналистам первый вице-премьер России Андрей Белоусов."Моя оценка сейчас, на сегодняшний день, где-то в районе 6,5-7%, в этом диапазоне. Может быть и ниже, потому что последние два месяца могут преподнести сюрпризы. Выше вряд ли", - сказал Белоусов.Он также отметил, что не стал бы сбрасывать со счетов вероятность роста цен по итогам года на уровне 6%."Темпы около 6% я бы пока не стал сбрасывать, может не 5,8% (как в прогнозе Минэкономразвития - ред.), а около 6%. Но реально сейчас очень трудно прогнозировать. Почему? Потому что у нас в этом месяце (сентябре - ред.) возникли некоторые аномальные траектории, в части, прежде всего, продуктов питания, но думаю, что они сейчас выправятся", - добавил он.В соответствии с базовой версией обновленного прогноза социально-экономического развития инфляция в России к концу года составит 5,8%, в консервативной - может достичь 6%. На прошлой неделе глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил, что есть риски превышения инфляцией базового уровня в 5,8%.Согласно официальному прогнозу Банка России, к концу года инфляция в стране составит 5,7-6,2%. В октябре регулятор обновит свой макропрогноз.
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экономика, андрей белоусов, максим решетников, россия
21:21 08.10.2021
 
Цены на продукты должны скоро выправиться, заявил Белоусов

Вице-премьер Белоусов: цены на продукты после аномального роста должны скоро выправиться

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДевушка в супермаркете
Девушка в супермаркете - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Инфляция в РФ в 2021 году вряд ли превысит 6,5-7%, возможно, будет ниже; цены на продукты питания после аномального роста должны скоро выправиться, сообщил журналистам первый вице-премьер России Андрей Белоусов.
"Моя оценка сейчас, на сегодняшний день, где-то в районе 6,5-7%, в этом диапазоне. Может быть и ниже, потому что последние два месяца могут преподнести сюрпризы. Выше вряд ли", - сказал Белоусов.
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Он также отметил, что не стал бы сбрасывать со счетов вероятность роста цен по итогам года на уровне 6%.
"Темпы около 6% я бы пока не стал сбрасывать, может не 5,8% (как в прогнозе Минэкономразвития - ред.), а около 6%. Но реально сейчас очень трудно прогнозировать. Почему? Потому что у нас в этом месяце (сентябре - ред.) возникли некоторые аномальные траектории, в части, прежде всего, продуктов питания, но думаю, что они сейчас выправятся", - добавил он.
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В соответствии с базовой версией обновленного прогноза социально-экономического развития инфляция в России к концу года составит 5,8%, в консервативной - может достичь 6%. На прошлой неделе глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил, что есть риски превышения инфляцией базового уровня в 5,8%.
Согласно официальному прогнозу Банка России, к концу года инфляция в стране составит 5,7-6,2%. В октябре регулятор обновит свой макропрогноз.
 
ЭкономикаАндрей БелоусовМаксим РешетниковРоссия
 
 
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