https://ria.ru/20211008/tseny-1753762088.html

Цены на продукты должны скоро выправиться, заявил Белоусов

Цены на продукты должны скоро выправиться, заявил Белоусов - РИА Новости, 08.10.2021

Цены на продукты должны скоро выправиться, заявил Белоусов

Инфляция в РФ в 2021 году вряд ли превысит 6,5-7%, возможно, будет ниже; цены на продукты питания после аномального роста должны скоро выправиться, сообщил... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T21:21

2021-10-08T21:21

2021-10-08T21:21

экономика

андрей белоусов

максим решетников

россия

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Инфляция в РФ в 2021 году вряд ли превысит 6,5-7%, возможно, будет ниже; цены на продукты питания после аномального роста должны скоро выправиться, сообщил журналистам первый вице-премьер России Андрей Белоусов."Моя оценка сейчас, на сегодняшний день, где-то в районе 6,5-7%, в этом диапазоне. Может быть и ниже, потому что последние два месяца могут преподнести сюрпризы. Выше вряд ли", - сказал Белоусов.Он также отметил, что не стал бы сбрасывать со счетов вероятность роста цен по итогам года на уровне 6%."Темпы около 6% я бы пока не стал сбрасывать, может не 5,8% (как в прогнозе Минэкономразвития - ред.), а около 6%. Но реально сейчас очень трудно прогнозировать. Почему? Потому что у нас в этом месяце (сентябре - ред.) возникли некоторые аномальные траектории, в части, прежде всего, продуктов питания, но думаю, что они сейчас выправятся", - добавил он.В соответствии с базовой версией обновленного прогноза социально-экономического развития инфляция в России к концу года составит 5,8%, в консервативной - может достичь 6%. На прошлой неделе глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил, что есть риски превышения инфляцией базового уровня в 5,8%.Согласно официальному прогнозу Банка России, к концу года инфляция в стране составит 5,7-6,2%. В октябре регулятор обновит свой макропрогноз.

https://ria.ru/20211007/tseny-1753568173.html

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экономика, андрей белоусов, максим решетников, россия