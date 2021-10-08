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Светодинамический фонтан в парке Царицыно в Москве законсервируют до весны
Светодинамический фонтан в парке Царицыно в Москве законсервируют до весны - РИА Новости, 08.10.2021
Светодинамический фонтан в парке Царицыно в Москве законсервируют до весны
Светодинамический фонтан в парке Царицыно в Москве в субботу законсервируют до весны, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T12:46
2021-10-08T12:46
2021-10-08T12:46
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Светодинамический фонтан в парке Царицыно в Москве в субботу законсервируют до весны, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Завтра законсервируем до весны светодинамический фонтан в парке Царицыно. Это единственное гидросооружение в столице, которое на зимний период закрывают специальным надувным куполом, чтобы защитить от зимних холодов и осадков", - говорится в сообщении.Отмечается, что купол состоит из восьми секторов, вес каждого – 400 килограмм. Для его установки задействуют около 20 специалистов. Поддерживать форму купола будет постоянно работающий вентилятор. Для него оборудуют специальное помещение."Сезон фонтанов в Москве завершился 1 октября. До конца месяца проведем работы по консервации сооружений на зимний период", - говорится в сообщенииМузыкальный светодинамический фонтан в парке Царицыно состоит из 4 тысяч светильников и более 800 струй. Благодаря работе 82 насосов струи под музыку поднимаются на высоту до 15 метров.
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москва, царицыно (музей-заповедник)
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.
Светодинамический фонтан в парке Царицыно в Москве
в субботу законсервируют до весны, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Завтра законсервируем до весны светодинамический фонтан в парке Царицыно. Это единственное гидросооружение в столице, которое на зимний период закрывают специальным надувным куполом, чтобы защитить от зимних холодов и осадков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что купол состоит из восьми секторов, вес каждого – 400 килограмм. Для его установки задействуют около 20 специалистов. Поддерживать форму купола будет постоянно работающий вентилятор. Для него оборудуют специальное помещение.
"Сезон фонтанов в Москве завершился 1 октября. До конца месяца проведем работы по консервации сооружений на зимний период", - говорится в сообщении
Музыкальный светодинамический фонтан в парке Царицыно состоит из 4 тысяч светильников и более 800 струй. Благодаря работе 82 насосов струи под музыку поднимаются на высоту до 15 метров.