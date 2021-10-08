https://ria.ru/20211008/tramp-1753756795.html

В Конгрессе рассказали, как Трамп лгал государству

В Конгрессе рассказали, как Трамп лгал государству - РИА Новости, 08.10.2021

В Конгрессе рассказали, как Трамп лгал государству

Бывший президент США Дональд Трамп годами предоставлял американскому правительству недостоверную информацию о финансовом положении своего знаменитого отеля в... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T20:29

2021-10-08T20:29

2021-10-08T20:29

в мире

сша

вашингтон (город)

дональд трамп

капитолий

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ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп годами предоставлял американскому правительству недостоверную информацию о финансовом положении своего знаменитого отеля в Вашингтоне, свидетельствуют документы палаты представителей США по надзору и реформе."Президент Трамп существенно преувеличивал финансовое положение гостиницы Trump Hotel, когда публично обнародовал вводящие в заблуждение данные", - говорится в письме, которое цитирует телеканал NBC.Отмечается, что за четыре года пребывания Трампа на посту главы государства его отель понес убытки в размере свыше 70 миллионов долларов. При этом, согласно документам палаты представителей США, бывший американский лидер заявлял, что его гостиница приносила ему десятки миллионов долларов прибыли.Знаменитый отель Трампа находится на главной улице Вашингтона, в 500 метрах от Белого дома и в километре от Капитолия. Как и на других гостиницах, на фасаде многоэтажного здания красуются пять золотых букв фамилии политика, его сторонники в ходе протестных маршей выборной кампании 2020 года активно фотографировались на этом фоне по пути от находящейся дальше по улице Фридом Плаза к конгрессу и верховному суду США.Компания Трампа управляет зданием старой почтовой службы с 2012 года, за это установлена ежегодная аренда несколько миллионов долларов, сообщалось также о вложенных в отделку нескольких сотнях миллионов. По отельному бизнесу Трампа значительный удар нанесла пандемия коронавируса.

https://ria.ru/20210925/tramp-1751818044.html

https://ria.ru/20211003/whitehouse-1752725530.html

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в мире, сша, вашингтон (город), дональд трамп, капитолий