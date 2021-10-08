https://ria.ru/20211008/tramp-1753607438.html

Трамп заявил, что остановил "Северный поток — 2", а Байден его "разрешил"

Трамп заявил, что остановил "Северный поток — 2", а Байден его "разрешил" - РИА Новости, 08.10.2021

Трамп заявил, что остановил "Северный поток — 2", а Байден его "разрешил"

Бывший президент США Дональд Трамп вновь утверждает, что он остановил газопровод "Северный поток — 2", а нынешний президент Джо Байден его "разрешил". РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T05:25

2021-10-08T05:25

2021-10-08T05:25

в мире

сша

джо байден

евросоюз

дональд трамп

балтийское море

северный поток — 2

россия

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ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп вновь утверждает, что он остановил газопровод "Северный поток — 2", а нынешний президент Джо Байден его "разрешил".Ранее США заявили, что решили не накладывать санкции на германскую компанию, которая занимается эксплуатацией трубопровода, хотя и продолжают считать его строительство "плохой идеей". Позднее США и Германия распространили совместное заявление, что будут поддерживать энергонезависимость Украины, которая может потерять средства от транзита российского газа после достройки "Северного потока 2"."Северный поток — 2" - трубопровод от побережья РФ через Балтийское море до Германии, состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Вашингтон, заинтересованный в поставках собственного сжиженного природного газа в ЕС, активно противостоял проекту на этапе строительства, теперь предлагает сосредоточиться на минимизации негативных последствий для энергетической безопасности Европы. Так, в июле США фактически признали неизбежность завершения создания газопровода, опубликовав совместное заявление с Германией, в котором был сформулирован ряд условий для работы "Северного потока — 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы транзит российского газа через Украину после 2024 года должен продолжиться, а Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией.Американские конгрессмены критикуют администрацию за недостаточно, по их мнению, жесткий подход к решению проблемы российского трубопровода и требуют ужесточения санкций. На прошлой неделе палата представителей США включила в проект оборонного бюджета на 2022 года пункт, обязывающий президента Джо Байдена ввести санкции против всех без исключения физических и юридических лиц, которые принимают участие в строительстве или обеспечении работы "Северного потока 2".В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20211007/potok-1753590072.html

сша

балтийское море

россия

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в мире, сша, джо байден, евросоюз, дональд трамп, балтийское море, северный поток — 2, россия