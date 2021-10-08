https://ria.ru/20211008/telegram-1753664933.html

Telegram тестирует рекламные сообщения

Telegram тестирует рекламные сообщения - РИА Новости, 08.10.2021

Telegram тестирует рекламные сообщения

Telegram тестирует функцию спонсируемых сообщений, упоминание об этом появилось на официальной платформе перевода мессенджера. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T13:07

2021-10-08T13:07

2021-10-08T13:07

технологии

telegram (приложение)

георгий лобушкин

россия

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Telegram тестирует функцию спонсируемых сообщений, упоминание об этом появилось на официальной платформе перевода мессенджера.На данной веб-странице указывается, что при использовании функции личные данные пользователей не собираются и не анализируются для отображения рекламы - все читатели одного и того же канала в Telegram будут видеть одинаковый рекламный текст. В спонсируемых сообщениях запрещено также использовать внешние ссылки.Telegram-канал "Лобушкин" эксперта Георгия Лобушкина подтвердил тестирование рекламных функций в мессенджере. По данным эксперта, соответствующий инвентарь будет следующим: в спонсируемых сообщениях будет возможен только текст, никаких медиа, максимум 160 символов, без внешних ссылок, без перевода строк.Кроме того, будет возможен максимум один рекламный пост на канал, который выводится после прочтения всех новых постов канала. При этом при использовании данной функции будут "очень жесткие правила модерации (более серьезные чем на других площадках)".

https://ria.ru/20211006/feysbuk-1753429869.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, telegram (приложение), георгий лобушкин, россия