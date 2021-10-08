Telegram тестирует рекламные сообщения
Эксперт Лобушкин рассказал о тестировании Telegram рекламных сообщений
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Telegram тестирует функцию спонсируемых сообщений, упоминание об этом появилось на официальной платформе перевода мессенджера.
"Рекламные сообщения в настоящее время работают в тестовом режиме. Как только они будут полностью запущены и позволят Telegram покрыть основные расходы, мы начнем делиться доходами от рекламы с владельцами публичных каналов, в которых выводятся рекламные сообщения", - говорится в переводе информационного текста о спонсируемых сообщениях.
На данной веб-странице указывается, что при использовании функции личные данные пользователей не собираются и не анализируются для отображения рекламы - все читатели одного и того же канала в Telegram будут видеть одинаковый рекламный текст. В спонсируемых сообщениях запрещено также использовать внешние ссылки.
Telegram-канал "Лобушкин" эксперта Георгия Лобушкина подтвердил тестирование рекламных функций в мессенджере. По данным эксперта, соответствующий инвентарь будет следующим: в спонсируемых сообщениях будет возможен только текст, никаких медиа, максимум 160 символов, без внешних ссылок, без перевода строк.
Кроме того, будет возможен максимум один рекламный пост на канал, который выводится после прочтения всех новых постов канала. При этом при использовании данной функции будут "очень жесткие правила модерации (более серьезные чем на других площадках)".