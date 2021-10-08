https://ria.ru/20211008/teatr-1753740607.html

Новым худруком Театра Сатиры назначили Сергея Газарова

Новым худруком Театра Сатиры назначили Сергея Газарова - РИА Новости, 08.10.2021

Новым худруком Театра Сатиры назначили Сергея Газарова

Художественным руководителем московского Театра Сатиры стал Сергей Газаров, сообщила мэрия столицы на своем сайте. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T18:37

2021-10-08T18:37

2021-10-08T19:18

москва

сергей газаров

культура

общество

александр ширвиндт

театр сатиры (москва)

культура

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Художественным руководителем московского Театра Сатиры стал Сергей Газаров, сообщила мэрия столицы на своем сайте.Он займет этот пост с 13 октября. Должность стала вакантной после того, как ее покинул Александр Ширвиндт. Как сообщали РИА Новости в семье артиста, причиной ухода 87-летнего Ширвиндта стало плохое самочувствие.Как заявил сам Газаров, новое назначение — это серьезный вызов для него.В мэрии уточнили, что Газаров, который сейчас работает художественным руководителем драматического Театра Армена Джигарханяна, будет совмещать оба поста.По словам худрука, новое назначение потребует от него работы "не 24/7, а 48/7", поскольку он не имеет права не выполнить свои обязательства перед коллегами в Театре Джигарханяна.Газаров также обратился к будущим коллегам из Театра Сатиры."В последнее время сплетники много всякого писали, а еще больше говорили, чтобы вызвать испуг, настороженность, неуверенность в коллективе в преддверии грядущих перемен. Доброжелатели много постарались, требуя, с одной стороны, меняться, но при этом ничего не менять. Надеюсь, что наша совместная работа все расставит по своим местам. Прекрасно понимаю, что новое назначение — это большое доверие и огромная ответственность. Я очень рассчитываю на вашу поддержку. И, конечно же, на помощь и мудрые советы Александра Анатольевича Ширвиндта", — заключил Газаров.Сергей Газаров — актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Окончил актерский факультет ГИТИСа, работал в театре "Современник", Театре-студии под руководством Олега Табакова, где в 1991 году поставил спектакль "Ревизор", за что в этом же году был удостоен премии Союза театральных деятелей России за лучший спектакль года. В 1991 году организовал частную кинокомпанию "Никита и Петр". С 1998 по 2001 год — главный режиссер Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна.

https://ria.ru/20210928/shirvindt-1752150346.html

https://ria.ru/20200721/1574636412.html

https://ria.ru/20210209/khudruk-1596675086.html

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москва, сергей газаров, общество, александр ширвиндт, театр сатиры (москва), культура