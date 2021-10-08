Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211008/teatr-1753740607.html
Новым худруком Театра Сатиры назначили Сергея Газарова
Новым худруком Театра Сатиры назначили Сергея Газарова - РИА Новости, 08.10.2021
Новым худруком Театра Сатиры назначили Сергея Газарова
Художественным руководителем московского Театра Сатиры стал Сергей Газаров, сообщила мэрия столицы на своем сайте. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T18:37
2021-10-08T19:18
москва
сергей газаров
культура
общество
александр ширвиндт
театр сатиры (москва)
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585914174_0:315:2745:1859_1920x0_80_0_0_8967bb4771af3c0fa2c55dd33bad3267.jpg
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Художественным руководителем московского Театра Сатиры стал Сергей Газаров, сообщила мэрия столицы на своем сайте.Он займет этот пост с 13 октября. Должность стала вакантной после того, как ее покинул Александр Ширвиндт. Как сообщали РИА Новости в семье артиста, причиной ухода 87-летнего Ширвиндта стало плохое самочувствие.Как заявил сам Газаров, новое назначение — это серьезный вызов для него.В мэрии уточнили, что Газаров, который сейчас работает художественным руководителем драматического Театра Армена Джигарханяна, будет совмещать оба поста.По словам худрука, новое назначение потребует от него работы "не 24/7, а 48/7", поскольку он не имеет права не выполнить свои обязательства перед коллегами в Театре Джигарханяна.Газаров также обратился к будущим коллегам из Театра Сатиры."В последнее время сплетники много всякого писали, а еще больше говорили, чтобы вызвать испуг, настороженность, неуверенность в коллективе в преддверии грядущих перемен. Доброжелатели много постарались, требуя, с одной стороны, меняться, но при этом ничего не менять. Надеюсь, что наша совместная работа все расставит по своим местам. Прекрасно понимаю, что новое назначение — это большое доверие и огромная ответственность. Я очень рассчитываю на вашу поддержку. И, конечно же, на помощь и мудрые советы Александра Анатольевича Ширвиндта", — заключил Газаров.Сергей Газаров — актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Окончил актерский факультет ГИТИСа, работал в театре "Современник", Театре-студии под руководством Олега Табакова, где в 1991 году поставил спектакль "Ревизор", за что в этом же году был удостоен премии Союза театральных деятелей России за лучший спектакль года. В 1991 году организовал частную кинокомпанию "Никита и Петр". С 1998 по 2001 год — главный режиссер Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна.
https://ria.ru/20210928/shirvindt-1752150346.html
https://ria.ru/20200721/1574636412.html
https://ria.ru/20210209/khudruk-1596675086.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585914174_16:0:2745:2047_1920x0_80_0_0_7dd857d2b07a9a2736d50bb939098912.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, сергей газаров, общество, александр ширвиндт, театр сатиры (москва), культура
18:37 08.10.2021 (обновлено: 19:18 08.10.2021)
 
Новым худруком Театра Сатиры назначили Сергея Газарова

Новым худруком Московского академического театра Сатиры назначили Сергея Газарова

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРежиссер Сергей Газаров
Режиссер Сергей Газаров - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Художественным руководителем московского Театра Сатиры стал Сергей Газаров, сообщила мэрия столицы на своем сайте.
Он займет этот пост с 13 октября. Должность стала вакантной после того, как ее покинул Александр Ширвиндт. Как сообщали РИА Новости в семье артиста, причиной ухода 87-летнего Ширвиндта стало плохое самочувствие.
Художественный руководитель театра Сатиры Александр Ширвиндт - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
28 сентября, 13:03Культура
В Кремле сожалеют об уходе Ширвиндта с поста худрука Театра сатиры
Как заявил сам Газаров, новое назначение — это серьезный вызов для него.
"Хотя у меня большой опыт режиссерской работы в разных театрах, но тут речь идет о легендарной и прославленной сцене. Благодаря Александру Анатольевичу Ширвиндту мне довелось недавно ознакомиться со всем репертуаром театра, узнать труппу. Так что я хорошо представляю объем и масштаб задач, с которыми мне предстоит столкнуться. Само собой, я буду придерживаться тех театральных традиций, которые были заложены Валентином Николаевичем Плучеком и Александром Анатольевичем Ширвиндтом. Они были, есть и останутся основой для дальнейшего развития театра", — сообщил артист.
В мэрии уточнили, что Газаров, который сейчас работает художественным руководителем драматического Театра Армена Джигарханяна, будет совмещать оба поста.
По словам худрука, новое назначение потребует от него работы "не 24/7, а 48/7", поскольку он не имеет права не выполнить свои обязательства перед коллегами в Театре Джигарханяна.
Кадр из сериала Сваты
21 июля 2020, 11:30
Названа причина скандального ухода Федора Добронравова из Театра сатиры
Газаров также обратился к будущим коллегам из Театра Сатиры.
"В последнее время сплетники много всякого писали, а еще больше говорили, чтобы вызвать испуг, настороженность, неуверенность в коллективе в преддверии грядущих перемен. Доброжелатели много постарались, требуя, с одной стороны, меняться, но при этом ничего не менять. Надеюсь, что наша совместная работа все расставит по своим местам. Прекрасно понимаю, что новое назначение — это большое доверие и огромная ответственность. Я очень рассчитываю на вашу поддержку. И, конечно же, на помощь и мудрые советы Александра Анатольевича Ширвиндта", — заключил Газаров.
Сергей Газаров — актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Окончил актерский факультет ГИТИСа, работал в театре "Современник", Театре-студии под руководством Олега Табакова, где в 1991 году поставил спектакль "Ревизор", за что в этом же году был удостоен премии Союза театральных деятелей России за лучший спектакль года. В 1991 году организовал частную кинокомпанию "Никита и Петр". С 1998 по 2001 год — главный режиссер Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна.
Здание Московского театра Гоголь-центр. - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
9 февраля, 14:16Культура
Новым худруком "Гоголь-центра" стал Алексей Агранович
 
КультураМоскваСергей ГазаровОбществоАлександр ШирвиндтТеатр сатиры (Москва)Культура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:11В "Энергии" рассказали об угрозах российскому сегменту МКС
04:42"Ъ": правительство подготовило параметры новой системы оплаты труда врачей
04:36При крушении самолета в США погибли четыре человека
04:30Зеленскому подсказали, как подружиться с Путиным
04:26Байден поздравил Муратова с Нобелевской премией мира
04:15Инфекционист назвал самое опасное для "встречи" с COVID-19 время года
03:22Врач рассказал, как не заболеть в межсезонье
03:15Россиянам рассказали, какая доза алкоголя безопасна для здоровья
03:14Кинолог рассказал, как поспать утром вместо выгула собаки
03:07Минобороны раскрыло облик первой российской сверхлегкой ракеты
03:00Адвокат рассказала, как родственники крадут квартиры
02:39На Украине предупредили Россию "об ударе в спину"
02:26В Раде вспомнили слова последнего русского царя из-за ситуации в стране
02:15Эксперт объяснил, когда ждать роста ставок по депозитам
02:15Кредитные сезоны. Когда выгоднее всего брать у банка деньги в долг?
01:59МИД подтвердил официальный визит Нуланд в Москву
01:22В Саратове водитель автобуса избил коллегу в борьбе за пассажиров
01:15Автомобилистам напомнили о необходимости следить за топливом в баке
01:14Замгоссекретаря США Нуланд планирует посетить Москву с официальным визитом
01:08Эксперты заявили о сохранении дефицита газа, несмотря на слова Путина
Лента новостейМолния