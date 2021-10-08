https://ria.ru/20211008/teatr-1753740607.html
Новым худруком Театра Сатиры назначили Сергея Газарова
Новым худруком Театра Сатиры назначили Сергея Газарова - РИА Новости, 08.10.2021
Новым худруком Театра Сатиры назначили Сергея Газарова
Художественным руководителем московского Театра Сатиры стал Сергей Газаров, сообщила мэрия столицы на своем сайте. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T18:37
2021-10-08T18:37
2021-10-08T19:18
москва
сергей газаров
культура
общество
александр ширвиндт
театр сатиры (москва)
культура
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Художественным руководителем московского Театра Сатиры стал Сергей Газаров, сообщила мэрия столицы на своем сайте.Он займет этот пост с 13 октября. Должность стала вакантной после того, как ее покинул Александр Ширвиндт. Как сообщали РИА Новости в семье артиста, причиной ухода 87-летнего Ширвиндта стало плохое самочувствие.Как заявил сам Газаров, новое назначение — это серьезный вызов для него.В мэрии уточнили, что Газаров, который сейчас работает художественным руководителем драматического Театра Армена Джигарханяна, будет совмещать оба поста.По словам худрука, новое назначение потребует от него работы "не 24/7, а 48/7", поскольку он не имеет права не выполнить свои обязательства перед коллегами в Театре Джигарханяна.Газаров также обратился к будущим коллегам из Театра Сатиры."В последнее время сплетники много всякого писали, а еще больше говорили, чтобы вызвать испуг, настороженность, неуверенность в коллективе в преддверии грядущих перемен. Доброжелатели много постарались, требуя, с одной стороны, меняться, но при этом ничего не менять. Надеюсь, что наша совместная работа все расставит по своим местам. Прекрасно понимаю, что новое назначение — это большое доверие и огромная ответственность. Я очень рассчитываю на вашу поддержку. И, конечно же, на помощь и мудрые советы Александра Анатольевича Ширвиндта", — заключил Газаров.Сергей Газаров — актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Окончил актерский факультет ГИТИСа, работал в театре "Современник", Театре-студии под руководством Олега Табакова, где в 1991 году поставил спектакль "Ревизор", за что в этом же году был удостоен премии Союза театральных деятелей России за лучший спектакль года. В 1991 году организовал частную кинокомпанию "Никита и Петр". С 1998 по 2001 год — главный режиссер Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна.
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москва, сергей газаров, общество, александр ширвиндт, театр сатиры (москва), культура
18:37 08.10.2021 (обновлено: 19:18 08.10.2021)
Новым худруком Театра Сатиры назначили Сергея Газарова
Новым худруком Московского академического театра Сатиры назначили Сергея Газарова
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.
Художественным руководителем московского Театра Сатиры стал Сергей Газаров
, сообщила мэрия столицы на своем сайте
.
Он займет этот пост с 13 октября. Должность стала вакантной после того, как ее покинул Александр Ширвиндт
. Как сообщали РИА Новости в семье артиста, причиной ухода 87-летнего Ширвиндта стало плохое самочувствие.
Как заявил сам Газаров, новое назначение — это серьезный вызов для него.
"Хотя у меня большой опыт режиссерской работы в разных театрах, но тут речь идет о легендарной и прославленной сцене. Благодаря Александру Анатольевичу Ширвиндту мне довелось недавно ознакомиться со всем репертуаром театра, узнать труппу. Так что я хорошо представляю объем и масштаб задач, с которыми мне предстоит столкнуться. Само собой, я буду придерживаться тех театральных традиций, которые были заложены Валентином Николаевичем Плучеком и Александром Анатольевичем Ширвиндтом. Они были, есть и останутся основой для дальнейшего развития театра", — сообщил артист.
В мэрии уточнили, что Газаров, который сейчас работает художественным руководителем драматического Театра Армена Джигарханяна
, будет совмещать оба поста.
По словам худрука, новое назначение потребует от него работы "не 24/7, а 48/7", поскольку он не имеет права не выполнить свои обязательства перед коллегами в Театре Джигарханяна.
Газаров также обратился к будущим коллегам из Театра Сатиры.
"В последнее время сплетники много всякого писали, а еще больше говорили, чтобы вызвать испуг, настороженность, неуверенность в коллективе в преддверии грядущих перемен. Доброжелатели много постарались, требуя, с одной стороны, меняться, но при этом ничего не менять. Надеюсь, что наша совместная работа все расставит по своим местам. Прекрасно понимаю, что новое назначение — это большое доверие и огромная ответственность. Я очень рассчитываю на вашу поддержку. И, конечно же, на помощь и мудрые советы Александра Анатольевича Ширвиндта", — заключил Газаров.
Сергей Газаров — актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Окончил актерский факультет ГИТИСа
, работал в театре "Современник", Театре-студии под руководством Олега Табакова
, где в 1991 году поставил спектакль "Ревизор", за что в этом же году был удостоен премии Союза театральных деятелей России
за лучший спектакль года. В 1991 году организовал частную кинокомпанию "Никита и Петр". С 1998 по 2001 год — главный режиссер Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна.