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Французский танкист слил российским геймерам секретные сведения
Французский военный выложил на форуме российской игры секретные документы - РИА Новости, 08.10.2021
Французский танкист слил российским геймерам секретные сведения
Бывший танкист французской армии опубликовал в Сети секретное руководство по управлению танком Leclerc, чтобы выиграть спор на форуме компьютерной игры War... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T10:42
2021-10-08T12:05
в мире
франция
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Бывший танкист французской армии опубликовал в Сети секретное руководство по управлению танком Leclerc, чтобы выиграть спор на форуме компьютерной игры War Thunder. Об этом сообщает UK Defence Journal.Инцидент произошел, когда пользователи обсуждали характеристики представленного в игре танка. Один из них не удержался и рассказал, что был членом экипажа Leclerc S2, а в доказательство выложил часть секретного руководства.Чуть позже модераторы форума удалили его сообщение.Танк Leclerc S2 сейчас стоит на вооружении французской армии.Это не первый случай утечки засекреченных материалов на форуме War Thunder. Ранее один из пользователей опубликовал документ с характеристиками британского танка Challenger 2, чтобы уточнить его дизайн в игре.
https://ria.ru/20200718/1574534409.html
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в мире, франция
10:42 08.10.2021 (обновлено: 12:05 08.10.2021)
 
Французский военный выложил на форуме российской игры секретные документы

UK Defence Journal: француз выложил на форуме российской игры секретные документы о танке

© AFP 2021 / Francois Nascimbeni Французский танк Leclerc во время учений
Французский танк Leclerc во время учений - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© AFP 2021 / Francois Nascimbeni
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Бывший танкист французской армии опубликовал в Сети секретное руководство по управлению танком Leclerc, чтобы выиграть спор на форуме компьютерной игры War Thunder. Об этом сообщает UK Defence Journal.
Инцидент произошел, когда пользователи обсуждали характеристики представленного в игре танка. Один из них не удержался и рассказал, что был членом экипажа Leclerc S2, а в доказательство выложил часть секретного руководства.
Чуть позже модераторы форума удалили его сообщение.
Танк Leclerc S2 сейчас стоит на вооружении французской армии.
Это не первый случай утечки засекреченных материалов на форуме War Thunder. Ранее один из пользователей опубликовал документ с характеристиками британского танка Challenger 2, чтобы уточнить его дизайн в игре.
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