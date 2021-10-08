https://ria.ru/20211008/tank-1753629075.html

Французский танкист слил российским геймерам секретные сведения

Французский военный выложил на форуме российской игры секретные документы - РИА Новости, 08.10.2021

Французский танкист слил российским геймерам секретные сведения

Бывший танкист французской армии опубликовал в Сети секретное руководство по управлению танком Leclerc, чтобы выиграть спор на форуме компьютерной игры War... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T10:42

2021-10-08T10:42

2021-10-08T12:05

в мире

франция

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Бывший танкист французской армии опубликовал в Сети секретное руководство по управлению танком Leclerc, чтобы выиграть спор на форуме компьютерной игры War Thunder. Об этом сообщает UK Defence Journal.Инцидент произошел, когда пользователи обсуждали характеристики представленного в игре танка. Один из них не удержался и рассказал, что был членом экипажа Leclerc S2, а в доказательство выложил часть секретного руководства.Чуть позже модераторы форума удалили его сообщение.Танк Leclerc S2 сейчас стоит на вооружении французской армии.Это не первый случай утечки засекреченных материалов на форуме War Thunder. Ранее один из пользователей опубликовал документ с характеристиками британского танка Challenger 2, чтобы уточнить его дизайн в игре.

https://ria.ru/20200718/1574534409.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, франция