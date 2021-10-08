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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211008/talkov-1753734120.html
Сын Талькова просит не закрашивать граффити с изображением его отца
Сын Талькова просит не закрашивать граффити с изображением его отца - РИА Новости, 08.10.2021
Сын Талькова просит не закрашивать граффити с изображением его отца
Игорь Тальков — младший, сын певца Игоря Талькова, убитого 30 лет назад, не дает специалистам компании "Россети Ленэнерго" закрасить граффити с изображением его РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T19:14
2021-10-08T19:14
культура
москва
ленэнерго
следственный комитет россии (ск рф)
игорь тальков
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новости культуры
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт – РИА Новости. Игорь Тальков — младший, сын певца Игоря Талькова, убитого 30 лет назад, не дает специалистам компании "Россети Ленэнерго" закрасить граффити с изображением его отца на фасаде трансформаторной подстанции в центре Петербурга, подтвердили РИА Новости в пресс-службе компании.Ряд СМИ и Telegram-каналов сообщили в пятницу, что Тальков — младший не позволяет закрасить граффити, которые появились накануне.Как следует из видео, опубликованного интернет-газетой "Фонтанка", он просит сотрудников "Ленэнерго", в чьи обязанности входит закрасить рисунок, "не связываться". "Не воюйте, пожалуйста, со мной, потому что я всегда побеждаю", — просит сын Талькова.Представитель компании "Россети Ленэнерго", отвечая на вопрос, действительно ли сын Талькова, подтвердила, что он не позволяет закрасить граффити. "Да, это так", — сказала она, но не уточнила, каковы будут дальнейшие действия энергетиков.Как отмечается в комментарии "Ленэнерго", эта компания как собственник "не раз подчеркивала, что не возражает против размещения художественных изображений на своих объектах при условии их согласования в установленном в Санкт-Петербурге порядке".Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на этой неделе поручил представить подробный доклад о результатах расследования дела об убийстве певца Игоря Талькова. В ходе следствия установлено, что 6 октября 1991 года во Дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге проходил концерт известных отечественных исполнителей. На концерте в закулисных помещениях между представителями Игоря Талькова и певицы Азизы – Валерием Шляфманом и Игорем Малаховым — произошел конфликт из-за очередности выступления. Все закончилось потасовкой, в которой Малахов был избит, а Шляфман, завладев его револьвером, выстрелил, в результате чего Тальков скончался на месте.Следственный комитет возобновил расследование в 2018 году. Еще в 2013 году СК РФ заявлял, что Израиль не выдает обвиняемого Шляфмана. Следствие, несмотря на отсутствие правового договора между Россией и Израилем о выдаче преступников, предпринимало попытки заполучить фигуранта уголовного дела.Игорь Тальков — советский рок-музыкант, певец, автор песен, поэт, киноактер. Родился в 1956 году недалеко от города Щекино Тульской области, учился в щекинской средней школе №11, которой позже присвоили его имя. В Туле началась и его творческая деятельность. Игорь Тальков стал известен широкой публике после выступления на фестивале "Песня года" с композицией "Чистые пруды". Похоронен музыкант в Москве на Ваганьковском кладбище.
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москва, ленэнерго, следственный комитет россии (ск рф), игорь тальков, telegram (приложение), новости культуры, россия
19:14 08.10.2021
 
Сын Талькова просит не закрашивать граффити с изображением его отца

Сын Игоря Талькова не позволяет закрашивать граффити с изображением отца в Петербурге

© Фото : Олег Трифонов/ "Петербургский дневник"Граффити с изображением певца и музыканта Игоря Талькова на трансформаторной будке на Литейном проспекте, 37-39
Граффити с изображением певца и музыканта Игоря Талькова на трансформаторной будке на Литейном проспекте, 37-39 - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© Фото : Олег Трифонов/ "Петербургский дневник"
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт – РИА Новости. Игорь Тальков — младший, сын певца Игоря Талькова, убитого 30 лет назад, не дает специалистам компании "Россети Ленэнерго" закрасить граффити с изображением его отца на фасаде трансформаторной подстанции в центре Петербурга, подтвердили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ряд СМИ и Telegram-каналов сообщили в пятницу, что Тальков — младший не позволяет закрасить граффити, которые появились накануне.
Как следует из видео, опубликованного интернет-газетой "Фонтанка", он просит сотрудников "Ленэнерго", в чьи обязанности входит закрасить рисунок, "не связываться". "Не воюйте, пожалуйста, со мной, потому что я всегда побеждаю", — просит сын Талькова.
Представитель компании "Россети Ленэнерго", отвечая на вопрос, действительно ли сын Талькова, подтвердила, что он не позволяет закрасить граффити. "Да, это так", — сказала она, но не уточнила, каковы будут дальнейшие действия энергетиков.
Как отмечается в комментарии "Ленэнерго", эта компания как собственник "не раз подчеркивала, что не возражает против размещения художественных изображений на своих объектах при условии их согласования в установленном в Санкт-Петербурге порядке".
"Инициаторам нанесения граффити следует обращаться в уполномоченный орган исполнительной власти города – комитет по градостроительству и архитектуре – для уточнения условий официальной процедуры согласования. В случае размещения на энергообъекте изображения без согласования с городом, в соответствии с законодательством, компания "Россети Ленэнерго" обязана восстановить внешний вид объекта", — поясняют энергетики.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на этой неделе поручил представить подробный доклад о результатах расследования дела об убийстве певца Игоря Талькова. В ходе следствия установлено, что 6 октября 1991 года во Дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге проходил концерт известных отечественных исполнителей. На концерте в закулисных помещениях между представителями Игоря Талькова и певицы Азизы – Валерием Шляфманом и Игорем Малаховым — произошел конфликт из-за очередности выступления. Все закончилось потасовкой, в которой Малахов был избит, а Шляфман, завладев его револьвером, выстрелил, в результате чего Тальков скончался на месте.
Следственный комитет возобновил расследование в 2018 году. Еще в 2013 году СК РФ заявлял, что Израиль не выдает обвиняемого Шляфмана. Следствие, несмотря на отсутствие правового договора между Россией и Израилем о выдаче преступников, предпринимало попытки заполучить фигуранта уголовного дела.
Игорь Тальков — советский рок-музыкант, певец, автор песен, поэт, киноактер. Родился в 1956 году недалеко от города Щекино Тульской области, учился в щекинской средней школе №11, которой позже присвоили его имя. В Туле началась и его творческая деятельность. Игорь Тальков стал известен широкой публике после выступления на фестивале "Песня года" с композицией "Чистые пруды". Похоронен музыкант в Москве на Ваганьковском кладбище.
Игорь Тальков - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
6 октября, 08:00Шоубиз
Тайна рокового выстрела. Почему погиб Игорь Тальков и кем бы он был сейчас
 
КультураМоскваЛенэнергоСледственный комитет России (СК РФ)Игорь ТальковTelegram (приложение)Новости культурыРоссия
 
 
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