https://ria.ru/20211008/taliby-1753604102.html

Талибы назвали ИГ* не угрозой, а "головной болью"

Талибы назвали ИГ* не угрозой, а "головной болью" - РИА Новости, 08.10.2021

Талибы назвали ИГ* не угрозой, а "головной болью"

Террористическая группировка "Исламское государство"* не представляет угрозу для Афганистана, заявил заместитель министра культуры и информации временного... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T01:26

2021-10-08T01:26

2021-10-08T01:57

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* не представляет угрозу для Афганистана, заявил заместитель министра культуры и информации временного правительства страны, официальный представитель "Талибана"* Забиулла Муджахид. Его слова приводит канал TOLO News.По словам Муджахида, ИГ* не пользуется поддержкой народа Афганистана.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва обеспокоена ростом активности боевиков "Исламского государство"* в этой стране. Захарова напомнила, что накануне они устроили теракт у мечети в центре Кабула, в результате которого погибли 20 человек. *Террористические организации, запрещенные в России

https://ria.ru/20211007/afganistan-1753534755.html

афганистан

москва

россия

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в мире, оон, афганистан, москва, мария захарова, россия, мохаммад хасан ахунд