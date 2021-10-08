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Талибы назвали ИГ* не угрозой, а "головной болью"
Талибы назвали ИГ* не угрозой, а "головной болью" - РИА Новости, 08.10.2021
Талибы назвали ИГ* не угрозой, а "головной болью"
Террористическая группировка "Исламское государство"* не представляет угрозу для Афганистана, заявил заместитель министра культуры и информации временного... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T01:26
2021-10-08T01:57
в мире
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афганистан
москва
мария захарова
россия
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* не представляет угрозу для Афганистана, заявил заместитель министра культуры и информации временного правительства страны, официальный представитель "Талибана"* Забиулла Муджахид. Его слова приводит канал TOLO News.По словам Муджахида, ИГ* не пользуется поддержкой народа Афганистана.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва обеспокоена ростом активности боевиков "Исламского государство"* в этой стране. Захарова напомнила, что накануне они устроили теракт у мечети в центре Кабула, в результате которого погибли 20 человек. *Террористические организации, запрещенные в России
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в мире, оон, афганистан, москва, мария захарова, россия, мохаммад хасан ахунд
01:26 08.10.2021 (обновлено: 01:57 08.10.2021)
 
Талибы назвали ИГ* не угрозой, а "головной болью"

Представитель талибов Муджахид заявил, что для них ИГ* не угроза, а "головная боль"

© AP Photo / Mohammad Asif KhanТалибы в провинции Панджшер
Талибы в провинции Панджшер - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© AP Photo / Mohammad Asif Khan
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* не представляет угрозу для Афганистана, заявил заместитель министра культуры и информации временного правительства страны, официальный представитель "Талибана"* Забиулла Муджахид. Его слова приводит канал TOLO News.

"Мы не называем ИГ* угрозой, мы называем его головной болью. В некоторых местах оно создает головную боль, но после каждого инцидента его виновники ликвидируются. Мы их гоним, их убежища обнаружены", — отметил замминистра.

По словам Муджахида, ИГ* не пользуется поддержкой народа Афганистана.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва обеспокоена ростом активности боевиков "Исламского государство"* в этой стране. Захарова напомнила, что накануне они устроили теракт у мечети в центре Кабула, в результате которого погибли 20 человек.
*Террористические организации, запрещенные в России
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Вчера, 16:17
В МИД обеспокоены ростом активности боевиков ИГ* в Афганистане
 
В миреООНАфганистанМоскваМария ЗахароваРоссияМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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