https://ria.ru/20211008/taliby-1753604102.html
Талибы назвали ИГ* не угрозой, а "головной болью"
Талибы назвали ИГ* не угрозой, а "головной болью" - РИА Новости, 08.10.2021
Талибы назвали ИГ* не угрозой, а "головной болью"
Террористическая группировка "Исламское государство"* не представляет угрозу для Афганистана, заявил заместитель министра культуры и информации временного... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T01:26
2021-10-08T01:26
2021-10-08T01:57
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* не представляет угрозу для Афганистана, заявил заместитель министра культуры и информации временного правительства страны, официальный представитель "Талибана"* Забиулла Муджахид. Его слова приводит канал TOLO News.По словам Муджахида, ИГ* не пользуется поддержкой народа Афганистана.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва обеспокоена ростом активности боевиков "Исламского государство"* в этой стране. Захарова напомнила, что накануне они устроили теракт у мечети в центре Кабула, в результате которого погибли 20 человек. *Террористические организации, запрещенные в России
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в мире, оон, афганистан, москва, мария захарова, россия, мохаммад хасан ахунд
01:26 08.10.2021 (обновлено: 01:57 08.10.2021)
Талибы назвали ИГ* не угрозой, а "головной болью"
Представитель талибов Муджахид заявил, что для них ИГ* не угроза, а "головная боль"