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Мясников разрушил главный миф о супе
Мясников предупредил об опасности ежедневного употребления супов - РИА Новости, 08.10.2021
Мясников разрушил главный миф о супе
Врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал не есть каждый день горячий суп. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T17:14
2021-10-08T17:14
2021-10-08T18:12
общество
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал не есть каждый день горячий суп. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 1".По словам специалиста, в Японии перед приемом пищи стараются пить теплую воду, поскольку это способствует выделению желудочного сока.Медик отметил, что горячий суп имеет похожий эффект, однако это блюдо нельзя назвать абсолютно полезным.Поэтому Мясников рекомендовал не делать суп обязательной составляющей своего обеда.Ранее врач-диетолог Андрей Бобровский рассказал, что регулярное включение в рацион жирных мясных бульонов повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
https://ria.ru/20211002/myasnikov-1752776915.html
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общество, александр мясников (врач)
17:14 08.10.2021 (обновлено: 18:12 08.10.2021)
Мясников предупредил об опасности ежедневного употребления супов
Врач Мясников: высокое содержание соли и приправ делает суп не самым полезным для здоровья