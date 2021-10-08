https://ria.ru/20211008/strelba-1753668609.html

Польские пограничники заявили о стрельбе со стороны Белоруссии

Польские пограничники заявили о стрельбе со стороны Белоруссии - РИА Новости, 08.10.2021

Польские пограничники заявили о стрельбе со стороны Белоруссии

Официальный представитель пограничной стражи Польши Анна Михальская утверждает, что белорусские пограничники стреляли в сторону польских, вероятно, холостыми. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T13:21

2021-10-08T13:21

2021-10-08T13:50

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ВАРШАВА, 8 окт – РИА Новости. Официальный представитель пограничной стражи Польши Анна Михальская утверждает, что белорусские пограничники стреляли в сторону польских, вероятно, холостыми."Вчера патруль белорусских служб сделал выстрелы в сторону солдат Войска польского, которые вместе с нами патрулируют границу. Правдоподобно, это были холостые выстрелы", - сказала Михальская журналистам.По ее данным, с начала октября было зафиксировано более 3 тысяч попыток нелегального пересечения границы из Белоруссии в Польшу. С начала сентября таких попыток зафиксировано более 15 тысяч.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли официальный Минск в создании миграционного кризиса. В связи со сложившейся ситуацией президент Польши Анджей Дуда ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция.Пограничная стража сообщает, что в сентябре было зафиксировано 7535 попыток нелегального пересечения границы со стороны Белоруссии. За весь 2020 год таких попыток было зафиксировано 120.Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211007/belorussiya-1753597066.html

https://ria.ru/20211008/belorussiya-1753613359.html

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в мире, белоруссия, польша