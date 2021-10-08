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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211008/stewart-1753355280.html
Сыгравшая Диану в кино Кристен Стюарт оценила работу Эммы Коррин в "Короне"
Сыгравшая Диану в кино Кристен Стюарт оценила работу Эммы Коррин в "Короне" - РИА Новости, 08.10.2021
Сыгравшая Диану в кино Кристен Стюарт оценила работу Эммы Коррин в "Короне"
Кристен Стюарт, сыгравшая принцессу Диану в байопике "Спенсер: Тайна принцессы Дианы", призналась, что ей очень понравилась как образ Леди Ди воплотила ее... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T02:55
2021-10-08T02:55
культура
новости культуры
кино и сериалы
натали портман
диана, принцесса уэльская
кристен стюарт
жаклин кеннеди
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Кристен Стюарт, сыгравшая принцессу Диану в байопике "Спенсер: Тайна принцессы Дианы", призналась, что ей очень понравилась как образ Леди Ди воплотила ее коллега Эмма Коррин. Об этом она рассказала в интервью Entertainment Weekly. Коррин исполнила роль принцессы Уэльской в четвертом сезоне "Короны". Как выяснилось, Стюарт — фанатка этого сериала. "Мне кажется, я этот сезон посмотрела целиком всего за одну ночь. И я думаю, что Эмма проделала выдающуюся работу", — сказала Кристен. Премьера фильма "Спенсер: Тайна принцессы Дианы" состоялась на Венецианском кинофестивале. Режиссер картины — чилиец Пабло Ларраин, также снявший байопик о Жаклин Кеннеди "Джеки" с Натали Портман.События ленты разворачиваются в течение нескольких дней накануне Рождества в 1991 году. В это время Диана уже приняла решение о разводе с Чарльзом, но все еще должна была изображать счастливую супругу. В российский прокат фильм выйдет 4 ноября 2021 года. Четвертый сезон "Короны" вышел 15 ноября 2020. В нем рассказывается о том, что происходило в королевской семье с 1977 по 1990 год.Релиз пятого сезона запланирован на 2022 год. Роль принцессы Дианы в нем исполнит уже другая актриса — Элизабет Дебики, звезда "Довода" и "Ночного администратора". Подробности сюжета держатся в тайне. Однако известно, что в этой части покажут, как королевская семья жила в 1990-х годах. Диана Фрэнсис Спенсер вышла замуж за принца Чарльза в 1981 году. В 1995 году она дала скандальное интервью Мартину Баширу, в котором рассказала об измене мужа. Беседу показали в эфире 20 ноября. Через месяц стало известно, что королева посоветовала принцу и принцессе развестись. Бракоразводный процесс был завершен в августе 1996 года.31 августа 1997 года вместе с бойфрендом Доди аль-Файедом Диана попала в аварию. Она умерла в больнице через два часа после столкновения.
https://ria.ru/20210924/diana-1751633994.html
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новости культуры, кино и сериалы, натали портман, диана, принцесса уэльская, кристен стюарт, жаклин кеннеди
02:55 08.10.2021
 
Сыгравшая Диану в кино Кристен Стюарт оценила работу Эммы Коррин в "Короне"

Сыгравшая Диану в фильме, Стюарт оценила работу Коррин, исполнившую эту роль в сериале.

© AP Photo / Invision / Mark Von HoldenАктриса Кристен Стюарт
Актриса Кристен Стюарт - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© AP Photo / Invision / Mark Von Holden
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Кристен Стюарт, сыгравшая принцессу Диану в байопике "Спенсер: Тайна принцессы Дианы", призналась, что ей очень понравилась как образ Леди Ди воплотила ее коллега Эмма Коррин. Об этом она рассказала в интервью Entertainment Weekly.
Коррин исполнила роль принцессы Уэльской в четвертом сезоне "Короны". Как выяснилось, Стюарт — фанатка этого сериала.
"Мне кажется, я этот сезон посмотрела целиком всего за одну ночь. И я думаю, что Эмма проделала выдающуюся работу", — сказала Кристен.
Премьера фильма "Спенсер: Тайна принцессы Дианы" состоялась на Венецианском кинофестивале. Режиссер картины — чилиец Пабло Ларраин, также снявший байопик о Жаклин Кеннеди "Джеки" с Натали Портман.
Кадр из трейлера фильма Спенсер: Тайна принцессы Дианы
24 сентября, 14:44Культура
Вышел трейлер байопика о принцессе Диане с Кристен Стюарт в главной роли
События ленты разворачиваются в течение нескольких дней накануне Рождества в 1991 году. В это время Диана уже приняла решение о разводе с Чарльзом, но все еще должна была изображать счастливую супругу.
В российский прокат фильм выйдет 4 ноября 2021 года.
Четвертый сезон "Короны" вышел 15 ноября 2020. В нем рассказывается о том, что происходило в королевской семье с 1977 по 1990 год.
© Фото : NetflixКадр из сериала "Корона"
Кадр из сериала Корона - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© Фото : Netflix
Кадр из сериала "Корона"
Релиз пятого сезона запланирован на 2022 год. Роль принцессы Дианы в нем исполнит уже другая актриса — Элизабет Дебики, звезда "Довода" и "Ночного администратора". Подробности сюжета держатся в тайне. Однако известно, что в этой части покажут, как королевская семья жила в 1990-х годах.
Диана Фрэнсис Спенсер вышла замуж за принца Чарльза в 1981 году. В 1995 году она дала скандальное интервью Мартину Баширу, в котором рассказала об измене мужа. Беседу показали в эфире 20 ноября. Через месяц стало известно, что королева посоветовала принцу и принцессе развестись. Бракоразводный процесс был завершен в августе 1996 года.
31 августа 1997 года вместе с бойфрендом Доди аль-Файедом Диана попала в аварию. Она умерла в больнице через два часа после столкновения.
Халид Абдалла - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
27 сентября, 01:09Культура
Стало известно, кто сыграет возлюбленного Дианы в новом сезоне "Короны"
 
КультураНовости культурыКино и сериалыНатали ПортманДиана, принцесса УэльскаяКристен СтюартЖаклин Кеннеди
 
 
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