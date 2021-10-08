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Рогозин оценил военный потенциал американских спутников Starlink
Рогозин оценил военный потенциал американских спутников Starlink - РИА Новости, 08.10.2021
Рогозин оценил военный потенциал американских спутников Starlink
Спутники связи Starlink, создаваемые компанией SpaceX Илона Маска, способны перенацеливать в полете крылатые ракеты, а также управлять спецназом и агентурной... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T00:33
2021-10-08T01:03
москва
дмитрий рогозин
spacex
роскосмос
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илон маск
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Спутники связи Starlink, создаваемые компанией SpaceX Илона Маска, способны перенацеливать в полете крылатые ракеты, а также управлять спецназом и агентурной сетью, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.В эфире Первого канала он рассказал, что в этом году на развертывание спутниковой системы связи Starlink компания SpaceX получила от американского государства около 900 миллионов долларов. А всего субсидии из бюджета на ближайший период, по его словам, составят 20 миллиардов долларов.Он добавил, что спутники Starlink также могут раздавать на мобильные телефоны "интернет с контентом сугубо политическим и, скорее всего, антироссийским".С 2018 года на околоземные орбиты выведены 1265 спутников Starlink, из которых 64 уже прекратили работу. Всего может быть запущено 42 тысячи таких аппаратов.
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москва, дмитрий рогозин, spacex, роскосмос, космос - риа наука, илон маск, россия
00:33 08.10.2021 (обновлено: 01:03 08.10.2021)
 
Рогозин оценил военный потенциал американских спутников Starlink

Рогозин рассказал, какие военные задачи могут выполнять спутники Starlink Илона Маска

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Спутники связи Starlink, создаваемые компанией SpaceX Илона Маска, способны перенацеливать в полете крылатые ракеты, а также управлять спецназом и агентурной сетью, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
В эфире Первого канала он рассказал, что в этом году на развертывание спутниковой системы связи Starlink компания SpaceX получила от американского государства около 900 миллионов долларов. А всего субсидии из бюджета на ближайший период, по его словам, составят 20 миллиардов долларов.

"Возникает вопрос: государству зачем это нужно? Потому что такого рода космические аппараты раздают не только интернет, они способны стать единственным плечом для управления крылатыми ракетами, перепрошивкой их полетного задания уже в самом полете, управления спецназом, агентурной сетью", - сказал Рогозин.

Он добавил, что спутники Starlink также могут раздавать на мобильные телефоны "интернет с контентом сугубо политическим и, скорее всего, антироссийским".
С 2018 года на околоземные орбиты выведены 1265 спутников Starlink, из которых 64 уже прекратили работу. Всего может быть запущено 42 тысячи таких аппаратов.
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