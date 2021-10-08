https://ria.ru/20211008/starlink-1753602248.html

Рогозин оценил военный потенциал американских спутников Starlink

Рогозин оценил военный потенциал американских спутников Starlink - РИА Новости, 08.10.2021

Рогозин оценил военный потенциал американских спутников Starlink

Спутники связи Starlink, создаваемые компанией SpaceX Илона Маска, способны перенацеливать в полете крылатые ракеты, а также управлять спецназом и агентурной... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T00:33

2021-10-08T00:33

2021-10-08T01:03

москва

дмитрий рогозин

spacex

роскосмос

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Спутники связи Starlink, создаваемые компанией SpaceX Илона Маска, способны перенацеливать в полете крылатые ракеты, а также управлять спецназом и агентурной сетью, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.В эфире Первого канала он рассказал, что в этом году на развертывание спутниковой системы связи Starlink компания SpaceX получила от американского государства около 900 миллионов долларов. А всего субсидии из бюджета на ближайший период, по его словам, составят 20 миллиардов долларов.Он добавил, что спутники Starlink также могут раздавать на мобильные телефоны "интернет с контентом сугубо политическим и, скорее всего, антироссийским".С 2018 года на околоземные орбиты выведены 1265 спутников Starlink, из которых 64 уже прекратили работу. Всего может быть запущено 42 тысячи таких аппаратов.

https://ria.ru/20210907/mask-1749088965.html

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москва, дмитрий рогозин, spacex, роскосмос, космос - риа наука, илон маск, россия