https://ria.ru/20211008/ssora-1753652319.html
Лавров заявил о желании США поссорить Россию и Европу
Лавров заявил о желании США поссорить Россию и Европу - РИА Новости, 08.10.2021
Лавров заявил о желании США поссорить Россию и Европу
США хотят прямо поссорить РФ с Европой в газовом вопросе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T12:26
2021-10-08T12:26
2021-10-08T12:53
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. США хотят прямо поссорить РФ с Европой в газовом вопросе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Это не скрывают США, они прямо говорят, что сотрудничество с Россией противоречит интересам энергобезопасности Европы. Они хотят нас прямо поссорить в этой сфере. Понизить нашу взаимозависимость", - заявил Лавров на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России.Он напомнил, что Европа зависит на 35% от российского газа."Но мы-то тоже зависим в значительной степени от тех, кто этот газ покупает", - заметил он.России и ЕС необходимо избегать политизации газового вопроса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Нам надо избегать политизации. И думать о том, что наши люди реально могут страдать от недоработок правительств и соответствующих компаний в направлении энергоснабжения, энергообеспечения и в целом энергобезопасности", - заявил Лавров.
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в мире, сша, европа, сергей лавров, россия
12:26 08.10.2021 (обновлено: 12:53 08.10.2021)
Лавров заявил о желании США поссорить Россию и Европу
Глава МИД Лавров заявил о желании США поссорить Россию и Европу в газовом вопросе
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. США
хотят прямо поссорить РФ с Европой
в газовом вопросе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
.
"Это не скрывают США, они прямо говорят, что сотрудничество с Россией
противоречит интересам энергобезопасности Европы. Они хотят нас прямо поссорить в этой сфере. Понизить нашу взаимозависимость", - заявил Лавров на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России.
Он напомнил, что Европа зависит на 35% от российского газа.
"Но мы-то тоже зависим в значительной степени от тех, кто этот газ покупает", - заметил он.
России и ЕС необходимо избегать политизации газового вопроса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Нам надо избегать политизации. И думать о том, что наши люди реально могут страдать от недоработок правительств и соответствующих компаний в направлении энергоснабжения, энергообеспечения и в целом энергобезопасности", - заявил Лавров.