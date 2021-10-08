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Лавров заявил о желании США поссорить Россию и Европу
Лавров заявил о желании США поссорить Россию и Европу - РИА Новости, 08.10.2021
Лавров заявил о желании США поссорить Россию и Европу
США хотят прямо поссорить РФ с Европой в газовом вопросе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T12:26
2021-10-08T12:53
в мире
сша
европа
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. США хотят прямо поссорить РФ с Европой в газовом вопросе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Это не скрывают США, они прямо говорят, что сотрудничество с Россией противоречит интересам энергобезопасности Европы. Они хотят нас прямо поссорить в этой сфере. Понизить нашу взаимозависимость", - заявил Лавров на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России.Он напомнил, что Европа зависит на 35% от российского газа."Но мы-то тоже зависим в значительной степени от тех, кто этот газ покупает", - заметил он.России и ЕС необходимо избегать политизации газового вопроса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Нам надо избегать политизации. И думать о том, что наши люди реально могут страдать от недоработок правительств и соответствующих компаний в направлении энергоснабжения, энергообеспечения и в целом энергобезопасности", - заявил Лавров.
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в мире, сша, европа, сергей лавров, россия
12:26 08.10.2021 (обновлено: 12:53 08.10.2021)
 
Лавров заявил о желании США поссорить Россию и Европу

Глава МИД Лавров заявил о желании США поссорить Россию и Европу в газовом вопросе

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. США хотят прямо поссорить РФ с Европой в газовом вопросе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Это не скрывают США, они прямо говорят, что сотрудничество с Россией противоречит интересам энергобезопасности Европы. Они хотят нас прямо поссорить в этой сфере. Понизить нашу взаимозависимость", - заявил Лавров на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России.
Он напомнил, что Европа зависит на 35% от российского газа.
"Но мы-то тоже зависим в значительной степени от тех, кто этот газ покупает", - заметил он.
России и ЕС необходимо избегать политизации газового вопроса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Нам надо избегать политизации. И думать о том, что наши люди реально могут страдать от недоработок правительств и соответствующих компаний в направлении энергоснабжения, энергообеспечения и в целом энергобезопасности", - заявил Лавров.
Посол Европейского союза в России Маркус Эдерер - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
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