https://ria.ru/20211008/ssora-1753652319.html

Лавров заявил о желании США поссорить Россию и Европу

Лавров заявил о желании США поссорить Россию и Европу - РИА Новости, 08.10.2021

Лавров заявил о желании США поссорить Россию и Европу

США хотят прямо поссорить РФ с Европой в газовом вопросе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T12:26

2021-10-08T12:26

2021-10-08T12:53

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. США хотят прямо поссорить РФ с Европой в газовом вопросе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Это не скрывают США, они прямо говорят, что сотрудничество с Россией противоречит интересам энергобезопасности Европы. Они хотят нас прямо поссорить в этой сфере. Понизить нашу взаимозависимость", - заявил Лавров на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России.Он напомнил, что Европа зависит на 35% от российского газа."Но мы-то тоже зависим в значительной степени от тех, кто этот газ покупает", - заметил он.России и ЕС необходимо избегать политизации газового вопроса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Нам надо избегать политизации. И думать о том, что наши люди реально могут страдать от недоработок правительств и соответствующих компаний в направлении энергоснабжения, энергообеспечения и в целом энергобезопасности", - заявил Лавров.

https://ria.ru/20211008/preduprezhdenie-1753613172.html

сша

европа

россия

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в мире, сша, европа, сергей лавров, россия