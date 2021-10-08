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Европейский регулятор допустил дополнительные проверки по "Спутнику V"
Европейский регулятор допустил дополнительные проверки по "Спутнику V" - РИА Новости, 08.10.2021
Европейский регулятор допустил дополнительные проверки по "Спутнику V"
Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА может провести дополнительные инспекционные проверки в РФ при поступлении новых данных по вакцине "Спутник... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T17:01
2021-10-08T17:01
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БРЮССЕЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА может провести дополнительные инспекционные проверки в РФ при поступлении новых данных по вакцине "Спутник V", сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.Ранее в Минздраве России РИА Новости сообщили, что в настоящее время идет согласование деталей визита представителей ЕМА для сертификации вакцины "Спутник V". Такой визит может состояться уже в декабре"Вакцина "Спутник V" находится на стадии процедуры постепенной экспертизы ЕМА. Эта процедура будет продолжаться до получения достаточных данных для официального запроса на временное регистрационное удостоверение, который пока не был получен. По мере того, как заявитель предоставляет новую информацию во время процедуры постепенной экспертизы, могут потребоваться новые инспекции. Пока оценка вакцины COVID-19 продолжается, мы не можем комментировать планируемые или осуществляемые инспекции", - сообщили в ЕМА в ответ на вопрос о планируемых инспекторских поездках в Россию.Собеседник агентства также пояснил, что вся информация по инспекциям "будет включена в итоговый отчет, который будет опубликован на сайте ЕМА одновременно с рекомендациями по регистрационному удостоверению, если поступит соответствующий запрос".В настоящее время в ЕМА процедуру постепенной экспертизы проходят пять вакцин: CureVac, NovaVax, Sinovac, "Спутник V" и вакцина против коронавируса Vidprevtyn французской компании Sanofi Pasteur.ЕМА к настоящему времени одобрило для использования в ЕС четыре вакцины против коронавируса западного производства: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson&amp;Johnson. Вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna получили также авторизацию для вакцинации детей в возрасте от 12 до 16 лет.
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в мире, johnson & johnson, sanofi, astrazeneca , здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", вакцинация россиян от covid-19
17:01 08.10.2021
 
Европейский регулятор допустил дополнительные проверки по "Спутнику V"

ЕМА допустило дополнительные проверки в России при появлении новых данных по "Спутнику V"

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкШприц и ампула на фоне логотипа "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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БРЮССЕЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА может провести дополнительные инспекционные проверки в РФ при поступлении новых данных по вакцине "Спутник V", сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.
Ранее в Минздраве России РИА Новости сообщили, что в настоящее время идет согласование деталей визита представителей ЕМА для сертификации вакцины "Спутник V". Такой визит может состояться уже в декабре
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
1 июля, 08:00Наука
"Спутник V". Все о первой российской вакцине от коронавируса
"Вакцина "Спутник V" находится на стадии процедуры постепенной экспертизы ЕМА. Эта процедура будет продолжаться до получения достаточных данных для официального запроса на временное регистрационное удостоверение, который пока не был получен. По мере того, как заявитель предоставляет новую информацию во время процедуры постепенной экспертизы, могут потребоваться новые инспекции. Пока оценка вакцины COVID-19 продолжается, мы не можем комментировать планируемые или осуществляемые инспекции", - сообщили в ЕМА в ответ на вопрос о планируемых инспекторских поездках в Россию.
Собеседник агентства также пояснил, что вся информация по инспекциям "будет включена в итоговый отчет, который будет опубликован на сайте ЕМА одновременно с рекомендациями по регистрационному удостоверению, если поступит соответствующий запрос".
В настоящее время в ЕМА процедуру постепенной экспертизы проходят пять вакцин: CureVac, NovaVax, Sinovac, "Спутник V" и вакцина против коронавируса Vidprevtyn французской компании Sanofi Pasteur.
ЕМА к настоящему времени одобрило для использования в ЕС четыре вакцины против коронавируса западного производства: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson. Вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna получили также авторизацию для вакцинации детей в возрасте от 12 до 16 лет.
 
Распространение коронавирусаВ миреJohnson & JohnsonSanofiAstraZenecaЗдоровье - ОбществоКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "Спутник V"Вакцинация россиян от COVID-19
 
 
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