https://ria.ru/20211008/sputnik-1753702555.html

Медведев рассказал о производстве российских вакцин от коронавируса

Медведев рассказал о производстве российских вакцин от коронавируса - РИА Новости, 08.10.2021

Медведев рассказал о производстве российских вакцин от коронавируса

Россия за последние месяцы нарастила производство вакцин от коронавируса, на сегодняшний день в стране выпущено 94 миллиона комплектов препаратов, 50 миллионов... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T15:56

2021-10-08T15:56

2021-10-08T16:24

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дмитрий медведев

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Россия за последние месяцы нарастила производство вакцин от коронавируса, на сегодняшний день в стране выпущено 94 миллиона комплектов препаратов, 50 миллионов из них – с августа по октябрь, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."За последние месяцы удалось существенно нарастить производство препаратов, в настоящий момент в гражданский оборот введено около 94 миллиона комплектов вакцин, в том числе в период с 1 августа по 6 октября, за последние два месяца – почти 50 миллионов", - сообщил Медведев на совещании по вопросам производства, экспорта и признания за рубежом российских вакцин."До конца года планируется произвести еще 150 млн доз "Спутник V", и почти под 300 миллионов доз "Спутник Лайт. При этом в России привито чуть более половины граждан при известном уровне, который был обозначен – не менее 80%. … Сегодня, очевидно, что необходима более масштабная информационная кампания по вакцинации граждан нашей страны, нужно внедрять лучшие практики, которые существуют в регионах", - добавил Медведев."Важно следить и за тем, чтобы препараты не лежали на складах мертвым грузом, чтобы тот свободный остаток, который существует, был отбалансирован в рамках использования внутри страны и при поставках отечественных вакцин на внешний рынок", - сказал он на совещании о мерах по обеспечению производства, экспорта, а также признания за рубежом российских вакцин.

https://ria.ru/20211008/vaktsina-1753648320.html

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