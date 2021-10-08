Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211008/sputnik-1753702555.html
Медведев рассказал о производстве российских вакцин от коронавируса
Медведев рассказал о производстве российских вакцин от коронавируса - РИА Новости, 08.10.2021
Медведев рассказал о производстве российских вакцин от коронавируса
Россия за последние месяцы нарастила производство вакцин от коронавируса, на сегодняшний день в стране выпущено 94 миллиона комплектов препаратов, 50 миллионов... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T15:56
2021-10-08T16:24
распространение коронавируса
россия
коронавирус covid-19
общество
вакцинация
дмитрий медведев
здоровье - общество
коронавирусы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599763264_0:109:3230:1926_1920x0_80_0_0_ce0dce7413a2b7b164c4042037b16d29.jpg
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Россия за последние месяцы нарастила производство вакцин от коронавируса, на сегодняшний день в стране выпущено 94 миллиона комплектов препаратов, 50 миллионов из них – с августа по октябрь, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."За последние месяцы удалось существенно нарастить производство препаратов, в настоящий момент в гражданский оборот введено около 94 миллиона комплектов вакцин, в том числе в период с 1 августа по 6 октября, за последние два месяца – почти 50 миллионов", - сообщил Медведев на совещании по вопросам производства, экспорта и признания за рубежом российских вакцин."До конца года планируется произвести еще 150 млн доз "Спутник V", и почти под 300 миллионов доз "Спутник Лайт. При этом в России привито чуть более половины граждан при известном уровне, который был обозначен – не менее 80%. … Сегодня, очевидно, что необходима более масштабная информационная кампания по вакцинации граждан нашей страны, нужно внедрять лучшие практики, которые существуют в регионах", - добавил Медведев."Важно следить и за тем, чтобы препараты не лежали на складах мертвым грузом, чтобы тот свободный остаток, который существует, был отбалансирован в рамках использования внутри страны и при поставках отечественных вакцин на внешний рынок", - сказал он на совещании о мерах по обеспечению производства, экспорта, а также признания за рубежом российских вакцин.
https://ria.ru/20211008/vaktsina-1753648320.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599763264_250:0:2979:2047_1920x0_80_0_0_81f2f74fbbb031aefeb281dee913622b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, коронавирус covid-19, общество, вакцинация, дмитрий медведев, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник лайт"
15:56 08.10.2021 (обновлено: 16:24 08.10.2021)
 
Медведев рассказал о производстве российских вакцин от коронавируса

Медведев: Россия нарастила производство "Спутника V" и "Спутника Лайт" в последние месяцы

© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V
Вакцина Sputnik V - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© Sputnik / Владислав Воднев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Россия за последние месяцы нарастила производство вакцин от коронавируса, на сегодняшний день в стране выпущено 94 миллиона комплектов препаратов, 50 миллионов из них – с августа по октябрь, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"За последние месяцы удалось существенно нарастить производство препаратов, в настоящий момент в гражданский оборот введено около 94 миллиона комплектов вакцин, в том числе в период с 1 августа по 6 октября, за последние два месяца – почти 50 миллионов", - сообщил Медведев на совещании по вопросам производства, экспорта и признания за рубежом российских вакцин.
Российский препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
Вчера, 12:11Распространение коронавируса
Евросоюз представил свое видение ситуации с признанием "Спутник V"
"До конца года планируется произвести еще 150 млн доз "Спутник V", и почти под 300 миллионов доз "Спутник Лайт. При этом в России привито чуть более половины граждан при известном уровне, который был обозначен – не менее 80%. … Сегодня, очевидно, что необходима более масштабная информационная кампания по вакцинации граждан нашей страны, нужно внедрять лучшие практики, которые существуют в регионах", - добавил Медведев.
"Важно следить и за тем, чтобы препараты не лежали на складах мертвым грузом, чтобы тот свободный остаток, который существует, был отбалансирован в рамках использования внутри страны и при поставках отечественных вакцин на внешний рынок", - сказал он на совещании о мерах по обеспечению производства, экспорта, а также признания за рубежом российских вакцин.
 
Распространение коронавирусаРоссияКоронавирус COVID-19ОбществоВакцинацияДмитрий МедведевЗдоровье - ОбществоКоронавирусыКоронавирус в РоссииВакцина "Спутник V"Вакцинация россиян от COVID-19Вакцина "Спутник Лайт"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:11В "Энергии" рассказали, что угрожает российскому сегменту МКС
04:42"Ъ": правительство подготовило параметры новой системы оплаты труда врачей
04:36При крушении самолета в США погибли четыре человека
04:30Зеленскому подсказали, как подружиться с Путиным
04:26Байден поздравил Муратова с Нобелевской премией мира
04:15Инфекционист назвал самое опасное для "встречи" с COVID-19 время года
03:22Врач рассказал, как не заболеть в межсезонье
03:15Россиянам рассказали, какая доза алкоголя безопасна для здоровья
03:14Кинолог рассказал, как поспать утром вместо выгула собаки
03:07Минобороны раскрыло облик первой российской сверхлегкой ракеты
03:00Адвокат рассказала, как родственники крадут квартиры
02:39На Украине предупредили Россию "об ударе в спину"
02:26В Раде вспомнили слова последнего русского царя из-за ситуации в стране
02:15Эксперт объяснил, когда ждать роста ставок по депозитам
02:15Кредитные сезоны. Когда выгоднее всего брать у банка деньги в долг?
01:59МИД подтвердил официальный визит Нуланд в Москву
01:22В Саратове водитель автобуса избил коллегу в борьбе за пассажиров
01:15Автомобилистам напомнили о необходимости следить за топливом в баке
01:14Замгоссекретаря США Нуланд планирует посетить Москву с официальным визитом
01:08Эксперты заявили о сохранении дефицита газа, несмотря на слова Путина
Лента новостейМолния