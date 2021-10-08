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В России намерены перевести оформление всех справок в онлайн к 2024 году
В России намерены перевести оформление всех справок в онлайн к 2024 году - РИА Новости, 08.10.2021
В России намерены перевести оформление всех справок в онлайн к 2024 году
Реализация стратегической инициативы "Госуслуги онлайн" позволит к 2024 году оформлять все справки, социальные льготы и пособия в режиме онлайн, заявил... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T00:48
2021-10-08T01:01
общество
москва
дмитрий чернышенко
россия
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Реализация стратегической инициативы "Госуслуги онлайн" позволит к 2024 году оформлять все справки, социальные льготы и пособия в режиме онлайн, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Его слова сообщаются в аппарате заместителя председателя правительства.При этом, уточнил он, для тех, кто привык получать госуслуги в традиционном формате — обращаться за ними лично, — такая возможность сохранится.Вице-премьер подчеркнул, что стратегическая инициатива направлена на повышение качества и удобства предоставляемых госорганами услуг, а также расширение их количества в электронном доступе. При этом проект обеспечит единый подход к оказанию госуслуг во всех субъектах страны, тем самым повысит их доступность и прозрачность для граждан.Чернышенко добавил, что с переводом госуслуг в электронный вид у граждан больше не будет необходимости приходить в отделение госорганов, чтобы запросить и получить услугу. Помимо этого, исключается привязка к месторасположению и времени работы. В свою очередь госорганы смогут равномерно распределить время на обработку всех запросов россиян, чтобы в оптимальные сроки оказывать госуслуги.В дальнейшем это позволит упростить обращение по аналогичным запросам, заключили представители чиновника.
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общество, москва, дмитрий чернышенко, россия
00:48 08.10.2021 (обновлено: 01:01 08.10.2021)
 
В России намерены перевести оформление всех справок в онлайн к 2024 году

Чернышенко пообещал переместить оформление всех справок и пособий в интернет к 2024 году

© Depositphotos / pressmasterКлавиатура ноутбука
Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© Depositphotos / pressmaster
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Реализация стратегической инициативы "Госуслуги онлайн" позволит к 2024 году оформлять все справки, социальные льготы и пособия в режиме онлайн, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Его слова сообщаются в аппарате заместителя председателя правительства.

"Мы планируем к 2024 году все услуги по оформлению справок, выплат и пособий оказывать дистанционно. В эти же сроки перевести в электронный вид 200 массовых госуслуг. Это в полной мере дает гражданам государственные гарантии на получение льгот и госуслуг без лишних хлопот", — сказал Чернышенко.

При этом, уточнил он, для тех, кто привык получать госуслуги в традиционном формате — обращаться за ними лично, — такая возможность сохранится.
Вице-премьер подчеркнул, что стратегическая инициатива направлена на повышение качества и удобства предоставляемых госорганами услуг, а также расширение их количества в электронном доступе. При этом проект обеспечит единый подход к оказанию госуслуг во всех субъектах страны, тем самым повысит их доступность и прозрачность для граждан.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
00:45
К 2024 году 60 процентов пользователей "Госуслуг" смогут ставить облачную подпись
Чернышенко добавил, что с переводом госуслуг в электронный вид у граждан больше не будет необходимости приходить в отделение госорганов, чтобы запросить и получить услугу. Помимо этого, исключается привязка к месторасположению и времени работы. В свою очередь госорганы смогут равномерно распределить время на обработку всех запросов россиян, чтобы в оптимальные сроки оказывать госуслуги.
"Если необходимо получить услугу очно, гражданин по всем вопросам сможет обратиться в МФЦ. При этом, за счет интеграции информационных систем госорганов с порталом госуслуг, вся история обращений будет сохранена в личном кабинете госуслуг", — добавили в аппарате вице-премьера.
В дальнейшем это позволит упростить обращение по аналогичным запросам, заключили представители чиновника.
Сайт Госуслуги - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
00:39
Чернышенко: к 2024 году аккаунт на "Госуслугах" будет у большинства россиян
 
ОбществоМоскваДмитрий ЧернышенкоРоссия
 
 
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