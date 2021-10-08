https://ria.ru/20211008/spravki-1753603080.html

В России намерены перевести оформление всех справок в онлайн к 2024 году

В России намерены перевести оформление всех справок в онлайн к 2024 году - РИА Новости, 08.10.2021

В России намерены перевести оформление всех справок в онлайн к 2024 году

Реализация стратегической инициативы "Госуслуги онлайн" позволит к 2024 году оформлять все справки, социальные льготы и пособия в режиме онлайн, заявил... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T00:48

2021-10-08T00:48

2021-10-08T01:01

общество

москва

дмитрий чернышенко

россия

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Реализация стратегической инициативы "Госуслуги онлайн" позволит к 2024 году оформлять все справки, социальные льготы и пособия в режиме онлайн, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Его слова сообщаются в аппарате заместителя председателя правительства.При этом, уточнил он, для тех, кто привык получать госуслуги в традиционном формате — обращаться за ними лично, — такая возможность сохранится.Вице-премьер подчеркнул, что стратегическая инициатива направлена на повышение качества и удобства предоставляемых госорганами услуг, а также расширение их количества в электронном доступе. При этом проект обеспечит единый подход к оказанию госуслуг во всех субъектах страны, тем самым повысит их доступность и прозрачность для граждан.Чернышенко добавил, что с переводом госуслуг в электронный вид у граждан больше не будет необходимости приходить в отделение госорганов, чтобы запросить и получить услугу. Помимо этого, исключается привязка к месторасположению и времени работы. В свою очередь госорганы смогут равномерно распределить время на обработку всех запросов россиян, чтобы в оптимальные сроки оказывать госуслуги.В дальнейшем это позволит упростить обращение по аналогичным запросам, заключили представители чиновника.

https://ria.ru/20211008/podpis-1753602809.html

https://ria.ru/20211008/gosuslugi-1753602628.html

москва

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общество, москва, дмитрий чернышенко, россия