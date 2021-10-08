https://ria.ru/20211008/spravki-1753603080.html
В России намерены перевести оформление всех справок в онлайн к 2024 году
В России намерены перевести оформление всех справок в онлайн к 2024 году - РИА Новости, 08.10.2021
В России намерены перевести оформление всех справок в онлайн к 2024 году
Реализация стратегической инициативы "Госуслуги онлайн" позволит к 2024 году оформлять все справки, социальные льготы и пособия в режиме онлайн, заявил... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T00:48
2021-10-08T00:48
2021-10-08T01:01
общество
москва
дмитрий чернышенко
россия
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Реализация стратегической инициативы "Госуслуги онлайн" позволит к 2024 году оформлять все справки, социальные льготы и пособия в режиме онлайн, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Его слова сообщаются в аппарате заместителя председателя правительства.При этом, уточнил он, для тех, кто привык получать госуслуги в традиционном формате — обращаться за ними лично, — такая возможность сохранится.Вице-премьер подчеркнул, что стратегическая инициатива направлена на повышение качества и удобства предоставляемых госорганами услуг, а также расширение их количества в электронном доступе. При этом проект обеспечит единый подход к оказанию госуслуг во всех субъектах страны, тем самым повысит их доступность и прозрачность для граждан.Чернышенко добавил, что с переводом госуслуг в электронный вид у граждан больше не будет необходимости приходить в отделение госорганов, чтобы запросить и получить услугу. Помимо этого, исключается привязка к месторасположению и времени работы. В свою очередь госорганы смогут равномерно распределить время на обработку всех запросов россиян, чтобы в оптимальные сроки оказывать госуслуги.В дальнейшем это позволит упростить обращение по аналогичным запросам, заключили представители чиновника.
https://ria.ru/20211008/podpis-1753602809.html
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общество, москва, дмитрий чернышенко, россия
00:48 08.10.2021 (обновлено: 01:01 08.10.2021)
В России намерены перевести оформление всех справок в онлайн к 2024 году
Чернышенко пообещал переместить оформление всех справок и пособий в интернет к 2024 году
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.
Реализация стратегической инициативы "Госуслуги онлайн" позволит к 2024 году оформлять все справки, социальные льготы и пособия в режиме онлайн, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко
. Его слова сообщаются в аппарате заместителя председателя правительства.
"Мы планируем к 2024 году все услуги по оформлению справок, выплат и пособий оказывать дистанционно. В эти же сроки перевести в электронный вид 200 массовых госуслуг. Это в полной мере дает гражданам государственные гарантии на получение льгот и госуслуг без лишних хлопот", — сказал Чернышенко.
При этом, уточнил он, для тех, кто привык получать госуслуги в традиционном формате — обращаться за ними лично, — такая возможность сохранится.
Вице-премьер подчеркнул, что стратегическая инициатива направлена на повышение качества и удобства предоставляемых госорганами услуг, а также расширение их количества в электронном доступе. При этом проект обеспечит единый подход к оказанию госуслуг во всех субъектах страны, тем самым повысит их доступность и прозрачность для граждан.
Чернышенко добавил, что с переводом госуслуг в электронный вид у граждан больше не будет необходимости приходить в отделение госорганов, чтобы запросить и получить услугу. Помимо этого, исключается привязка к месторасположению и времени работы. В свою очередь госорганы смогут равномерно распределить время на обработку всех запросов россиян, чтобы в оптимальные сроки оказывать госуслуги.
"Если необходимо получить услугу очно, гражданин по всем вопросам сможет обратиться в МФЦ. При этом, за счет интеграции информационных систем госорганов с порталом госуслуг, вся история обращений будет сохранена в личном кабинете госуслуг", — добавили в аппарате вице-премьера.
В дальнейшем это позволит упростить обращение по аналогичным запросам, заключили представители чиновника.