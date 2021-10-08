https://ria.ru/20211008/sobyanin-1753686119.html

Собянин поручил выделить избитому пассажиру помощь в два миллиона рублей

Собянин поручил выделить избитому пассажиру помощь в два миллиона рублей - РИА Новости, 08.10.2021

Собянин поручил выделить избитому пассажиру помощь в два миллиона рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин навестил в больнице Романа Ковалева, которого жестоко избили в метро, и поручил руководству метрополитена выделить ему помощь в два... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T14:34

2021-10-08T14:34

2021-10-08T15:46

происшествия

избиение пассажира в московском метро

москва

сергей собянин

россия

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин навестил в больнице Романа Ковалева, которого жестоко избили в метро, и поручил руководству метрополитена выделить ему помощь в два миллиона рублей.Он также выразил благодарность машинисту, дежурным, наряду полиции и девушке, которая помогла задержать нападавших.Романа Ковалева жестоко избили вечером 4 октября в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии. На ролике, появившемся в соцсетях, видно, как три человека повалили его на пол и пинают ногами.Молодого человека госпитализировали с переломами лицевой кости и носа, а также ушибами.Нападавших вскоре задержали. При этом они угрожали полицейским ножом и перцовым баллончиком. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, все трое — ранее судимые уроженцы Дагестана. В момент нападения они были пьяны.Cуд арестовал участников нападения по обвинению в хулиганстве, позже Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство.

https://ria.ru/20211008/metro-1753654249.html

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москва

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происшествия, избиение пассажира в московском метро, москва, сергей собянин, россия