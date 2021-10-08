https://ria.ru/20211008/sobaka-1753496776.html

Эндрю Ллойд Уэббер настолько возненавидел фильм "Кошки", что купил собаку

Эндрю Ллойд Уэббер настолько возненавидел фильм "Кошки", что купил собаку - РИА Новости, 08.10.2021

Эндрю Ллойд Уэббер настолько возненавидел фильм "Кошки", что купил собаку

Британский композитор Эндрю Ллойд Уэббер заявил, что ему настолько не понравилась последняя экранизация его мюзикла "Кошки", что он впервые в жизни купил... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T05:31

2021-10-08T05:31

2021-10-08T12:48

культура

лондон

нью-йорк (город)

джуди денч

тейлор свифт (певица)

новости культуры

стиль жизни

идрис эльба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155917/40/1559174079_0:0:2750:1547_1920x0_80_0_0_4c0f18c5fb363dd59589b36e82146b74.jpg

ВАШИНГТОН, 8 окт — РИА Новости. Британский композитор Эндрю Ллойд Уэббер заявил, что ему настолько не понравилась последняя экранизация его мюзикла "Кошки", что он впервые в жизни купил собаку, сообщает Variety.В Variety отмечают, что щенок стал постоянным спутником Ллойда Уэббера во время локдауна. Композитор рассказал, что ему удалось добиться разрешения взять питомца с собой в самолет во время поездки в Нью-Йорк: он объяснил, что собака необходима для терапии эмоционального расстройства, связанного с провальной голливудской экранизацией его мюзикла. В авиакомпании ответили, что в таком случае справка от врача не требуется.Экранизация "Кошек" режиссера Тома Хупера с Тейлор Свифт, Джуди Денч и Идрисом Эльба в главных ролях стала триумфатором антипремии "Золотая малина" в прошлом году. Она получила шесть статуэток в категориях "Худшая картина", "Худший актер второго плана" (Джеймс Корден), "Худшая актриса второго плана" (Ребел Уилсон), "Худший актерский дуэт", "Худший сценарий" и "Худший режиссер".Эндрю Ллойд Уэббер родился 22 марта 1948 года в Лондоне в семье профессиональных музыкантов. Среди его работ — знаменитые мюзиклы "Призрак оперы" и "Кошки", а также рок-опера "Иисус Христос — суперзвезда".

https://radiosputnik.ria.ru/20191203/1561900879.html

https://ria.ru/20210113/pitomtsy-1592734241.html

лондон

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лондон, нью-йорк (город), джуди денч, тейлор свифт (певица), новости культуры, стиль жизни, идрис эльба