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Эндрю Ллойд Уэббер настолько возненавидел фильм "Кошки", что купил собаку
Эндрю Ллойд Уэббер настолько возненавидел фильм "Кошки", что купил собаку - РИА Новости, 08.10.2021
Эндрю Ллойд Уэббер настолько возненавидел фильм "Кошки", что купил собаку
Британский композитор Эндрю Ллойд Уэббер заявил, что ему настолько не понравилась последняя экранизация его мюзикла "Кошки", что он впервые в жизни купил... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T05:31
2021-10-08T05:31
2021-10-08T12:48
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ВАШИНГТОН, 8 окт — РИА Новости. Британский композитор Эндрю Ллойд Уэббер заявил, что ему настолько не понравилась последняя экранизация его мюзикла "Кошки", что он впервые в жизни купил собаку, сообщает Variety.В Variety отмечают, что щенок стал постоянным спутником Ллойда Уэббера во время локдауна. Композитор рассказал, что ему удалось добиться разрешения взять питомца с собой в самолет во время поездки в Нью-Йорк: он объяснил, что собака необходима для терапии эмоционального расстройства, связанного с провальной голливудской экранизацией его мюзикла. В авиакомпании ответили, что в таком случае справка от врача не требуется.Экранизация "Кошек" режиссера Тома Хупера с Тейлор Свифт, Джуди Денч и Идрисом Эльба в главных ролях стала триумфатором антипремии "Золотая малина" в прошлом году. Она получила шесть статуэток в категориях "Худшая картина", "Худший актер второго плана" (Джеймс Корден), "Худшая актриса второго плана" (Ребел Уилсон), "Худший актерский дуэт", "Худший сценарий" и "Худший режиссер".Эндрю Ллойд Уэббер родился 22 марта 1948 года в Лондоне в семье профессиональных музыкантов. Среди его работ — знаменитые мюзиклы "Призрак оперы" и "Кошки", а также рок-опера "Иисус Христос — суперзвезда".
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лондон, нью-йорк (город), джуди денч, тейлор свифт (певица), новости культуры, стиль жизни, идрис эльба
05:31 08.10.2021 (обновлено: 12:48 08.10.2021)
Эндрю Ллойд Уэббер настолько возненавидел фильм "Кошки", что купил собаку
Композитор культового мюзикла "Кошки" после провала одноименного фильма купил собаку
ВАШИНГТОН, 8 окт — РИА Новости.
Британский композитор Эндрю Ллойд Уэббер заявил, что ему настолько не понравилась последняя экранизация его мюзикла "Кошки", что он впервые в жизни купил собаку, сообщает
Variety.
"С "Кошками" все было вопиюще неправильно. Я посмотрел их и просто подумал: "О боже, нет". Впервые за мои 70 с лишним лет на этой планете я вышел и купил собаку. Таким образом, единственная хорошая вещь, которая произошла в результате этого, — это мой маленький гаванский бишон", — сказал композитор.
В Variety отмечают, что щенок стал постоянным спутником Ллойда Уэббера во время локдауна. Композитор рассказал, что ему удалось добиться разрешения взять питомца с собой в самолет во время поездки в Нью-Йорк: он объяснил, что собака необходима для терапии эмоционального расстройства, связанного с провальной голливудской экранизацией его мюзикла. В авиакомпании ответили, что в таком случае справка от врача не требуется.
Экранизация "Кошек" режиссера Тома Хупера с Тейлор Свифт, Джуди Денч и Идрисом Эльба в главных ролях стала триумфатором антипремии "Золотая малина" в прошлом году. Она получила шесть статуэток в категориях "Худшая картина", "Худший актер второго плана" (Джеймс Корден), "Худшая актриса второго плана" (Ребел Уилсон), "Худший актерский дуэт", "Худший сценарий" и "Худший режиссер".
Эндрю Ллойд Уэббер родился 22 марта 1948 года в Лондоне в семье профессиональных музыкантов. Среди его работ — знаменитые мюзиклы "Призрак оперы" и "Кошки", а также рок-опера "Иисус Христос — суперзвезда".