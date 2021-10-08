Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211008/sobaka-1753496776.html
Эндрю Ллойд Уэббер настолько возненавидел фильм "Кошки", что купил собаку
Эндрю Ллойд Уэббер настолько возненавидел фильм "Кошки", что купил собаку - РИА Новости, 08.10.2021
Эндрю Ллойд Уэббер настолько возненавидел фильм "Кошки", что купил собаку
Британский композитор Эндрю Ллойд Уэббер заявил, что ему настолько не понравилась последняя экранизация его мюзикла "Кошки", что он впервые в жизни купил... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T05:31
2021-10-08T12:48
культура
лондон
нью-йорк (город)
джуди денч
тейлор свифт (певица)
новости культуры
стиль жизни
идрис эльба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155917/40/1559174079_0:0:2750:1547_1920x0_80_0_0_4c0f18c5fb363dd59589b36e82146b74.jpg
ВАШИНГТОН, 8 окт — РИА Новости. Британский композитор Эндрю Ллойд Уэббер заявил, что ему настолько не понравилась последняя экранизация его мюзикла "Кошки", что он впервые в жизни купил собаку, сообщает Variety.В Variety отмечают, что щенок стал постоянным спутником Ллойда Уэббера во время локдауна. Композитор рассказал, что ему удалось добиться разрешения взять питомца с собой в самолет во время поездки в Нью-Йорк: он объяснил, что собака необходима для терапии эмоционального расстройства, связанного с провальной голливудской экранизацией его мюзикла. В авиакомпании ответили, что в таком случае справка от врача не требуется.Экранизация "Кошек" режиссера Тома Хупера с Тейлор Свифт, Джуди Денч и Идрисом Эльба в главных ролях стала триумфатором антипремии "Золотая малина" в прошлом году. Она получила шесть статуэток в категориях "Худшая картина", "Худший актер второго плана" (Джеймс Корден), "Худшая актриса второго плана" (Ребел Уилсон), "Худший актерский дуэт", "Худший сценарий" и "Худший режиссер".Эндрю Ллойд Уэббер родился 22 марта 1948 года в Лондоне в семье профессиональных музыкантов. Среди его работ — знаменитые мюзиклы "Призрак оперы" и "Кошки", а также рок-опера "Иисус Христос — суперзвезда".
https://radiosputnik.ria.ru/20191203/1561900879.html
https://ria.ru/20210113/pitomtsy-1592734241.html
лондон
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155917/40/1559174079_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_95f753ae723fef26f18edf12ca433afb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
лондон, нью-йорк (город), джуди денч, тейлор свифт (певица), новости культуры, стиль жизни, идрис эльба
05:31 08.10.2021 (обновлено: 12:48 08.10.2021)
 
Эндрю Ллойд Уэббер настолько возненавидел фильм "Кошки", что купил собаку

Композитор культового мюзикла "Кошки" после провала одноименного фильма купил собаку

© AP Photo / Invision/ Evan AgostiniАнглийский композитор Эндрю Ллойд Уэббер
Английский композитор Эндрю Ллойд Уэббер - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© AP Photo / Invision/ Evan Agostini
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 окт — РИА Новости. Британский композитор Эндрю Ллойд Уэббер заявил, что ему настолько не понравилась последняя экранизация его мюзикла "Кошки", что он впервые в жизни купил собаку, сообщает Variety.

"С "Кошками" все было вопиюще неправильно. Я посмотрел их и просто подумал: "О боже, нет". Впервые за мои 70 с лишним лет на этой планете я вышел и купил собаку. Таким образом, единственная хорошая вещь, которая произошла в результате этого, — это мой маленький гаванский бишон", — сказал композитор.

В Variety отмечают, что щенок стал постоянным спутником Ллойда Уэббера во время локдауна. Композитор рассказал, что ему удалось добиться разрешения взять питомца с собой в самолет во время поездки в Нью-Йорк: он объяснил, что собака необходима для терапии эмоционального расстройства, связанного с провальной голливудской экранизацией его мюзикла. В авиакомпании ответили, что в таком случае справка от врача не требуется.
Кадр из фильма Кошки
3 декабря 2019, 12:16
Создатель мюзикла "Кошки" изменил анимацию после шквала критики
Экранизация "Кошек" режиссера Тома Хупера с Тейлор Свифт, Джуди Денч и Идрисом Эльба в главных ролях стала триумфатором антипремии "Золотая малина" в прошлом году. Она получила шесть статуэток в категориях "Худшая картина", "Худший актер второго плана" (Джеймс Корден), "Худшая актриса второго плана" (Ребел Уилсон), "Худший актерский дуэт", "Худший сценарий" и "Худший режиссер".
Эндрю Ллойд Уэббер родился 22 марта 1948 года в Лондоне в семье профессиональных музыкантов. Среди его работ — знаменитые мюзиклы "Призрак оперы" и "Кошки", а также рок-опера "Иисус Христос — суперзвезда".
Фото из Instagram Глюкозы - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
13 января, 21:14Шоубиз
Шпицы и макаки: самые милые питомцы российских знаменитостей
 
КультураЛондонНью-Йорк (город)Джуди ДенчТейлор Свифт (певица)Новости культурыСтиль жизниИдрис Эльба
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:11В "Энергии" рассказали, что угрожает российскому сегменту МКС
04:42"Ъ": правительство подготовило параметры новой системы оплаты труда врачей
04:36При крушении самолета в США погибли четыре человека
04:30Зеленскому подсказали, как подружиться с Путиным
04:26Байден поздравил Муратова с Нобелевской премией мира
04:15Инфекционист назвал самое опасное для "встречи" с COVID-19 время года
03:22Врач рассказал, как не заболеть в межсезонье
03:15Россиянам рассказали, какая доза алкоголя безопасна для здоровья
03:14Кинолог рассказал, как поспать утром вместо выгула собаки
03:07Минобороны раскрыло облик первой российской сверхлегкой ракеты
03:00Адвокат рассказала, как родственники крадут квартиры
02:39На Украине предупредили Россию "об ударе в спину"
02:26В Раде вспомнили слова последнего русского царя из-за ситуации в стране
02:15Эксперт объяснил, когда ждать роста ставок по депозитам
02:15Кредитные сезоны. Когда выгоднее всего брать у банка деньги в долг?
01:59МИД подтвердил официальный визит Нуланд в Москву
01:22В Саратове водитель автобуса избил коллегу в борьбе за пассажиров
01:15Автомобилистам напомнили о необходимости следить за топливом в баке
01:14Замгоссекретаря США Нуланд планирует посетить Москву с официальным визитом
01:08Эксперты заявили о сохранении дефицита газа, несмотря на слова Путина
Лента новостейМолния