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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211008/smertnost-1753601429.html
Стала известная точная причина постоянно растущей смертности от COVID-19
Врач рассказала, с чем связана высокая смертность от COVID-19 - РИА Новости, 08.10.2021
Стала известная точная причина постоянно растущей смертности от COVID-19
С чем может быть связана максимальная за всю пандемию смертность от COVID-19 в России и как уменьшить число летальных исходов, рассказала в интервью радио... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T02:15
2021-10-08T02:15
распространение коронавируса
общество
здоровье
людмила лапа
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. С чем может быть связана максимальная за всю пандемию смертность от COVID-19 в России и как уменьшить число летальных исходов, рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт, гендиректор Центра иммунокоррекции им. Р. Н. Ходановой Людмила Лапа.В последние недели число россиян, умерших от COVID-19 за сутки, стало самым большим с начала распространения коронавирусной инфекции. Одна из причин роста смертности — преждевременный отказ многих людей от соблюдения необходимых в условиях пандемии мер безопасности, считает Лапа.По словам врача, "самое ужасное" в сложившейся эпидемиологической ситуации — это нежелание людей сокращать количество контактов. Коронавирус рано рассматривать как "привычную" инфекцию, к которой человечество уже адаптировалось, подчеркнула Лапа."При любой эпидемии контроль над контактами — превыше всего. Мы их не контролируем, и это самое ужасное. Мы перевели коронавирус в разряд привычных (инфекций. — Прим.ред.) раньше, чем он заслуживает. Это достаточно сложная инфекция, в этом вся беда", — отметила она.Если бы меры безопасности тщательно соблюдались, статистика была бы менее трагичной, считает врач.Другая причина большого количества летальных исходов, связанных с COVID-19, — это обострение хронических заболеваний, к которому приводит заражение коронавирусной инфекцией. Причем эти осложнения становятся более тяжелыми, чем раньше, поделилась наблюдением Лапа.Тяжелые последствия коронавирусной инфекции приводят к еще большему росту смертности, заключила врач.
https://ria.ru/20211003/koronavirus-1752869898.html
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общество, здоровье, людмила лапа, россия, коронавирус covid-19
02:15 08.10.2021
 
Врач рассказала, с чем связана высокая смертность от COVID-19

Эксперт Лапа: смертность от COVID-19 в России растет из-за несоблюдения мер безопасности

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник у входа в "красную зону" больницы
Медицинский сотрудник у входа в красную зону больницы - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. С чем может быть связана максимальная за всю пандемию смертность от COVID-19 в России и как уменьшить число летальных исходов, рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт, гендиректор Центра иммунокоррекции им. Р. Н. Ходановой Людмила Лапа.
В последние недели число россиян, умерших от COVID-19 за сутки, стало самым большим с начала распространения коронавирусной инфекции. Одна из причин роста смертности — преждевременный отказ многих людей от соблюдения необходимых в условиях пандемии мер безопасности, считает Лапа.
"Самое главное при любой такой инфекции — соблюдение эпидемиологических условий. В метро из двадцати человек только двое в масках, а остальные — нет. Это играет большую роль, и смертность растет", — уверена она.
По словам врача, "самое ужасное" в сложившейся эпидемиологической ситуации — это нежелание людей сокращать количество контактов. Коронавирус рано рассматривать как "привычную" инфекцию, к которой человечество уже адаптировалось, подчеркнула Лапа.
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"При любой эпидемии контроль над контактами — превыше всего. Мы их не контролируем, и это самое ужасное. Мы перевели коронавирус в разряд привычных (инфекций. — Прим.ред.) раньше, чем он заслуживает. Это достаточно сложная инфекция, в этом вся беда", — отметила она.
Если бы меры безопасности тщательно соблюдались, статистика была бы менее трагичной, считает врач.
Другая причина большого количества летальных исходов, связанных с COVID-19, — это обострение хронических заболеваний, к которому приводит заражение коронавирусной инфекцией. Причем эти осложнения становятся более тяжелыми, чем раньше, поделилась наблюдением Лапа.
"В целом последствий стало больше от COVID-19, и они более сложные. Например, очень сильно обостряются при COVID-19 и диабеты, и сосудистые проблемы, обостряются сложные аутоиммунные заболевания, по типу ревматоидного артрита", — уточнила она.
Тяжелые последствия коронавирусной инфекции приводят к еще большему росту смертности, заключила врач.
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Распространение коронавирусаОбществоЗдоровьеЛюдмила ЛапаРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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