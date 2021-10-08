https://ria.ru/20211008/smertnost-1753601429.html

Стала известная точная причина постоянно растущей смертности от COVID-19

Врач рассказала, с чем связана высокая смертность от COVID-19 - РИА Новости, 08.10.2021

Стала известная точная причина постоянно растущей смертности от COVID-19

С чем может быть связана максимальная за всю пандемию смертность от COVID-19 в России и как уменьшить число летальных исходов, рассказала в интервью радио... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T02:15

2021-10-08T02:15

2021-10-08T02:15

распространение коронавируса

общество

здоровье

людмила лапа

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. С чем может быть связана максимальная за всю пандемию смертность от COVID-19 в России и как уменьшить число летальных исходов, рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт, гендиректор Центра иммунокоррекции им. Р. Н. Ходановой Людмила Лапа.В последние недели число россиян, умерших от COVID-19 за сутки, стало самым большим с начала распространения коронавирусной инфекции. Одна из причин роста смертности — преждевременный отказ многих людей от соблюдения необходимых в условиях пандемии мер безопасности, считает Лапа.По словам врача, "самое ужасное" в сложившейся эпидемиологической ситуации — это нежелание людей сокращать количество контактов. Коронавирус рано рассматривать как "привычную" инфекцию, к которой человечество уже адаптировалось, подчеркнула Лапа."При любой эпидемии контроль над контактами — превыше всего. Мы их не контролируем, и это самое ужасное. Мы перевели коронавирус в разряд привычных (инфекций. — Прим.ред.) раньше, чем он заслуживает. Это достаточно сложная инфекция, в этом вся беда", — отметила она.Если бы меры безопасности тщательно соблюдались, статистика была бы менее трагичной, считает врач.Другая причина большого количества летальных исходов, связанных с COVID-19, — это обострение хронических заболеваний, к которому приводит заражение коронавирусной инфекцией. Причем эти осложнения становятся более тяжелыми, чем раньше, поделилась наблюдением Лапа.Тяжелые последствия коронавирусной инфекции приводят к еще большему росту смертности, заключила врач.

https://ria.ru/20211003/koronavirus-1752869898.html

https://ria.ru/20211005/koronavirus-1753163585.html

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общество, здоровье, людмила лапа, россия, коронавирус covid-19