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Религия
https://ria.ru/20211008/sluzhba-1753721621.html
Патриарх объяснил свое отсутствие в Лавре "грозными обстоятельствами"
Патриарх объяснил свое отсутствие в Лавре "грозными обстоятельствами" - РИА Новости, 08.10.2021
Патриарх объяснил свое отсутствие в Лавре "грозными обстоятельствами"
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пятницу заявил, что не служил литургию в Троице-Сергиевой Лавре, которую он традиционно совершает в день преставления... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T17:09
2021-10-08T17:10
религия
русская православная церковь
переделкино
сергий радонежский
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пятницу заявил, что не служил литургию в Троице-Сергиевой Лавре, которую он традиционно совершает в день преставления Сергия Радонежского, по "категорическому требованию" врачей.8 октября (25 сентября по старому стилю) Русская православная церковь отмечает день преставления (кончины) преподобного чудотворца Сергия, игумена Радонежского - основателя Троице-Сергиевой Лавры и одного из самых почитаемых русских святых. Он скончался в 1392 году. Традиционно в этот день патриарх Кирилл служит в Троице-Сергиевой Лавре."Обычно в этот день я совершаю божественную службу у преподобного, но нынешние обстоятельства помешали мне это осуществить, и конечно, с большой скорбью говорю об этом. Но обстоятельства грозные, они связаны с распространением эпидемии, и по категорическому требованию врачей мне предложено в этом году воздержаться от посещения преподобного", - сказал патриарх в проповеди в Александро-Невском скиту неподалеку от Переделкино в пятницу.Обратившись к верующим, он попросил их помолиться о нем и укреплении Господом его физических и духовных сил."Но более всего я прошу всех нас, вас и всех вообще православных христиан земли нашей молиться о церкви нашей, о народе нашем, о том, чтобы вера православная укреплялась в наших сердцах, чтобы никакие жизненные обстоятельства, искушения и соблазны не поколебали веры нашего народа в Господа и Спасителя", - заключил предстоятель Русской церкви.
https://ria.ru/20210914/patriarkh-1750045940.html
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русская православная церковь, переделкино, сергий радонежский, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:09 08.10.2021 (обновлено: 17:10 08.10.2021)
 

Патриарх объяснил свое отсутствие в Лавре "грозными обстоятельствами"

© Фото : пресс-служба Патриарха Московского и всея РусиПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© Фото : пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пятницу заявил, что не служил литургию в Троице-Сергиевой Лавре, которую он традиционно совершает в день преставления Сергия Радонежского, по "категорическому требованию" врачей.
8 октября (25 сентября по старому стилю) Русская православная церковь отмечает день преставления (кончины) преподобного чудотворца Сергия, игумена Радонежского - основателя Троице-Сергиевой Лавры и одного из самых почитаемых русских святых. Он скончался в 1392 году. Традиционно в этот день патриарх Кирилл служит в Троице-Сергиевой Лавре.
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"Обычно в этот день я совершаю божественную службу у преподобного, но нынешние обстоятельства помешали мне это осуществить, и конечно, с большой скорбью говорю об этом. Но обстоятельства грозные, они связаны с распространением эпидемии, и по категорическому требованию врачей мне предложено в этом году воздержаться от посещения преподобного", - сказал патриарх в проповеди в Александро-Невском скиту неподалеку от Переделкино в пятницу.
Обратившись к верующим, он попросил их помолиться о нем и укреплении Господом его физических и духовных сил.
"Но более всего я прошу всех нас, вас и всех вообще православных христиан земли нашей молиться о церкви нашей, о народе нашем, о том, чтобы вера православная укреплялась в наших сердцах, чтобы никакие жизненные обстоятельства, искушения и соблазны не поколебали веры нашего народа в Господа и Спасителя", - заключил предстоятель Русской церкви.
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РелигияРусская православная церковьПеределкиноСергий РадонежскийКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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