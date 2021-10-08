https://ria.ru/20211008/sluzhba-1753721621.html

Патриарх объяснил свое отсутствие в Лавре "грозными обстоятельствами"

Патриарх объяснил свое отсутствие в Лавре "грозными обстоятельствами" - РИА Новости, 08.10.2021

Патриарх объяснил свое отсутствие в Лавре "грозными обстоятельствами"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пятницу заявил, что не служил литургию в Троице-Сергиевой Лавре, которую он традиционно совершает в день преставления... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T17:09

2021-10-08T17:09

2021-10-08T17:10

религия

русская православная церковь

переделкино

сергий радонежский

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пятницу заявил, что не служил литургию в Троице-Сергиевой Лавре, которую он традиционно совершает в день преставления Сергия Радонежского, по "категорическому требованию" врачей.8 октября (25 сентября по старому стилю) Русская православная церковь отмечает день преставления (кончины) преподобного чудотворца Сергия, игумена Радонежского - основателя Троице-Сергиевой Лавры и одного из самых почитаемых русских святых. Он скончался в 1392 году. Традиционно в этот день патриарх Кирилл служит в Троице-Сергиевой Лавре."Обычно в этот день я совершаю божественную службу у преподобного, но нынешние обстоятельства помешали мне это осуществить, и конечно, с большой скорбью говорю об этом. Но обстоятельства грозные, они связаны с распространением эпидемии, и по категорическому требованию врачей мне предложено в этом году воздержаться от посещения преподобного", - сказал патриарх в проповеди в Александро-Невском скиту неподалеку от Переделкино в пятницу.Обратившись к верующим, он попросил их помолиться о нем и укреплении Господом его физических и духовных сил."Но более всего я прошу всех нас, вас и всех вообще православных христиан земли нашей молиться о церкви нашей, о народе нашем, о том, чтобы вера православная укреплялась в наших сердцах, чтобы никакие жизненные обстоятельства, искушения и соблазны не поколебали веры нашего народа в Господа и Спасителя", - заключил предстоятель Русской церкви.

https://ria.ru/20210914/patriarkh-1750045940.html

https://ria.ru/20210930/kovid-1752443818.html

переделкино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

русская православная церковь, переделкино, сергий радонежский, коронавирус covid-19, коронавирус в россии