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Участников драки в московском метро обвинили в покушении на убийство
Участников драки в московском метро обвинили в покушении на убийство - РИА Новости, 08.10.2021
Участников драки в московском метро обвинили в покушении на убийство
Обвинение предъявлено участникам избиения в метро Москвы по статьям о покушении на убийство и угрозе насилием представителям власти, сообщила официальный... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T21:09
2021-10-08T21:09
2021-10-08T21:43
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
избиение пассажира в московском метро
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Обвинение предъявлено участникам избиения в метро Москвы по статьям о покушении на убийство и угрозе насилием представителям власти, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.По данным следствия, четвертого октября на Арбатско-Покровской линии метро трое мужчин жестоко избили пассажира, который, по словам очевидцев, заступился за девушку. После совершения преступления соучастники пытались скрыться с места происшествия, но были задержаны сотрудниками полиции за пределами станции.Отмечается, что при задержании один из них пытался лезвием канцелярского ножа навредить правоохранителям, а другой распылил содержимое перцового баллончика."На основании доказательств троим фигурантам уголовного дела - Магамаали Ханмагомедову, Ибрагиму Мусалаеву, Гасану Залибекову предъявлено обвинение в совершении преступлений ... покушение на убийство; угроза применения насилия в отношении представителей власти", - приводятся слова Петренко на сайте СК РФ.
https://ria.ru/20211008/metro-1753654249.html
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), избиение пассажира в московском метро
21:09 08.10.2021 (обновлено: 21:43 08.10.2021)
Участников драки в московском метро обвинили в покушении на убийство
СК предъявил обвинение в покушении на убийство участникам драки в московском метро