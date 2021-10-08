https://ria.ru/20211008/sk-1753761247.html

Участников драки в московском метро обвинили в покушении на убийство

Участников драки в московском метро обвинили в покушении на убийство - РИА Новости, 08.10.2021

Участников драки в московском метро обвинили в покушении на убийство

Обвинение предъявлено участникам избиения в метро Москвы по статьям о покушении на убийство и угрозе насилием представителям власти, сообщила официальный... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T21:09

2021-10-08T21:09

2021-10-08T21:43

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

избиение пассажира в московском метро

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Обвинение предъявлено участникам избиения в метро Москвы по статьям о покушении на убийство и угрозе насилием представителям власти, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.По данным следствия, четвертого октября на Арбатско-Покровской линии метро трое мужчин жестоко избили пассажира, который, по словам очевидцев, заступился за девушку. После совершения преступления соучастники пытались скрыться с места происшествия, но были задержаны сотрудниками полиции за пределами станции.Отмечается, что при задержании один из них пытался лезвием канцелярского ножа навредить правоохранителям, а другой распылил содержимое перцового баллончика."На основании доказательств троим фигурантам уголовного дела - Магамаали Ханмагомедову, Ибрагиму Мусалаеву, Гасану Залибекову предъявлено обвинение в совершении преступлений ... покушение на убийство; угроза применения насилия в отношении представителей власти", - приводятся слова Петренко на сайте СК РФ.

https://ria.ru/20211008/metro-1753654249.html

москва

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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), избиение пассажира в московском метро