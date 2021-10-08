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В Приморье удалось снять на видео краснокнижных морских львов
В Приморье удалось снять на видео краснокнижных морских львов - РИА Новости, 08.10.2021
В Приморье удалось снять на видео краснокнижных морских львов
В акватории Дальневосточного морского заповедника в Приморье впервые за долгое время удалось снять на видео краснокнижных сивучей — крупнейших в мире... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T07:11
2021-10-08T13:38
хорошие новости
владивосток
хасанский район
японское море
фгбу "земля леопарда"
дальневосточный морской заповедник
новости - туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 8 окт — РИА Новости. В акватории Дальневосточного морского заповедника в Приморье впервые за долгое время удалось снять на видео краснокнижных сивучей — крупнейших в мире представителей ушастых тюленей, сообщает "Земля леопарда".Там отметили, что этот вид занесен в Международную Красную книгу и запечатлеть его в заповеднике удается крайне редко."Перед объективом резвятся в подводных зарослях более десяти особей сивуча, также известного как северный морской лев. Любопытные животные совершенно не боятся, с интересом смотрят прямо в кадр и периодически подплывают поближе, желая лучше рассмотреть гостя", — говорится в сообщении.Снять животных удалось приморскому подводному оператору Дмитрию Рудасю. По словам ученых, особи на видео — молодняк.В водах заповедника много пищи для сивучей, а естественных врагов у них здесь нет.Дальневосточный морской заповедник образован в Хасанском районе Приморья для сохранения в первозданном виде природной среды залива Петра Великого — самого богатого по составу морской и островной флоры и фауны залива Японского моря. С 2020 года заповедником управляет ФГБУ "Земля леопарда".
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владивосток, хасанский район, японское море, фгбу "земля леопарда", дальневосточный морской заповедник, новости - туризм
07:11 08.10.2021 (обновлено: 13:38 08.10.2021)
 
В Приморье удалось снять на видео краснокнижных морских львов

В Дальневосточном морском заповеднике удалось снять на видео краснокнижных морских львов

© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкСивучи
Сивучи - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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ВЛАДИВОСТОК, 8 окт — РИА Новости. В акватории Дальневосточного морского заповедника в Приморье впервые за долгое время удалось снять на видео краснокнижных сивучей — крупнейших в мире представителей ушастых тюленей, сообщает "Земля леопарда".
Там отметили, что этот вид занесен в Международную Красную книгу и запечатлеть его в заповеднике удается крайне редко.
"Перед объективом резвятся в подводных зарослях более десяти особей сивуча, также известного как северный морской лев. Любопытные животные совершенно не боятся, с интересом смотрят прямо в кадр и периодически подплывают поближе, желая лучше рассмотреть гостя", — говорится в сообщении.
Снять животных удалось приморскому подводному оператору Дмитрию Рудасю. По словам ученых, особи на видео — молодняк.

"Сивуч — социальное животное, поэтому для них типично держаться такими группами. Хотя чаще всего в морском заповеднике зверь встречается поодиночке. И даже в самом южном участке в районе острова Фуругельма. Поскольку особи этого вида встречаются в акватории заповедника бессистемно и не остаются для размножения, специальный мониторинг сивуча не проводится. Однако вопрос, почему зверь пока не устраивает лежбищ в подходящих для него местообитаниях, небезынтересен для науки", — рассказал сотрудник заповедника Игорь Катин.

В водах заповедника много пищи для сивучей, а естественных врагов у них здесь нет.
Дальневосточный морской заповедник образован в Хасанском районе Приморья для сохранения в первозданном виде природной среды залива Петра Великого — самого богатого по составу морской и островной флоры и фауны залива Японского моря. С 2020 года заповедником управляет ФГБУ "Земля леопарда".
 
Хорошие новостиВладивостокХасанский районЯпонское мореФГБУ "Земля леопарда"Дальневосточный морской заповедникНовости - Туризм
 
 
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