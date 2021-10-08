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В Приморье удалось снять на видео краснокнижных морских львов

В Приморье удалось снять на видео краснокнижных морских львов - РИА Новости, 08.10.2021

В Приморье удалось снять на видео краснокнижных морских львов

В акватории Дальневосточного морского заповедника в Приморье впервые за долгое время удалось снять на видео краснокнижных сивучей — крупнейших в мире... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T07:11

2021-10-08T07:11

2021-10-08T13:38

хорошие новости

владивосток

хасанский район

японское море

фгбу "земля леопарда"

дальневосточный морской заповедник

новости - туризм

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ВЛАДИВОСТОК, 8 окт — РИА Новости. В акватории Дальневосточного морского заповедника в Приморье впервые за долгое время удалось снять на видео краснокнижных сивучей — крупнейших в мире представителей ушастых тюленей, сообщает "Земля леопарда".Там отметили, что этот вид занесен в Международную Красную книгу и запечатлеть его в заповеднике удается крайне редко."Перед объективом резвятся в подводных зарослях более десяти особей сивуча, также известного как северный морской лев. Любопытные животные совершенно не боятся, с интересом смотрят прямо в кадр и периодически подплывают поближе, желая лучше рассмотреть гостя", — говорится в сообщении.Снять животных удалось приморскому подводному оператору Дмитрию Рудасю. По словам ученых, особи на видео — молодняк.В водах заповедника много пищи для сивучей, а естественных врагов у них здесь нет.Дальневосточный морской заповедник образован в Хасанском районе Приморья для сохранения в первозданном виде природной среды залива Петра Великого — самого богатого по составу морской и островной флоры и фауны залива Японского моря. С 2020 года заповедником управляет ФГБУ "Земля леопарда".

владивосток

хасанский район

японское море

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владивосток, хасанский район, японское море, фгбу "земля леопарда", дальневосточный морской заповедник, новости - туризм