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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211008/sirano-1753470821.html
Опубликован трейлер мюзикла "Сирано" с Питером Динклэйджем в главной роли
Опубликован трейлер мюзикла "Сирано" с Питером Динклэйджем в главной роли - РИА Новости, 08.10.2021
Опубликован трейлер мюзикла "Сирано" с Питером Динклэйджем в главной роли
На YouTube разместили трейлер киномюзикла "Сирано", снятого Джо Райтом по мотивам драмы Эдмона Ростана "Сирано де Бержерак". Главную роль в ленте исполнил Питер РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T00:55
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. На YouTube разместили трейлер киномюзикла "Сирано", снятого Джо Райтом по мотивам драмы Эдмона Ростана "Сирано де Бержерак". Главную роль в ленте исполнил Питер Динклэйдж, сыгравший Тириона Ланнистера в "Игре престолов". В картине рассказывают о благородном дуэлянте и поэте Сирано де Бержераке (Динклэйдж), которому нет равных в словесных поединках и в сражениях на шпагах. Но несмотря на все таланты, герой не уверен в себе из-за внешности. И если в пьесе Ростана, Сирано переживает из-за большого носа, то в фильме Райта главный герой комплексует из-за маленького роста. Тем не менее, далее действие следует по книге. Поэт влюбляется в прекрасную Роксану, но считает недостойным ее из-за своей внешности. Поэтому соглашается помочь другому мужчине завоевать сердце девушки. Вместе с Динклэйджем в "Сирано" появятся Хейли Беннетт, Бен Мендельсон, Келвин Харрисон — младший, Башир Салахуддин и другие.В российских кинотеатрах киномюзикл выйдет 3 февраля 2022 года.
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новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , джо райт, youtube
00:55 08.10.2021
 
Опубликован трейлер мюзикла "Сирано" с Питером Динклэйджем в главной роли

Вышел трейлер мюзикла "Сирано", снятого создателем фильмов "Искупление" и "Анна Каренина"

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. На YouTube разместили трейлер киномюзикла "Сирано", снятого Джо Райтом по мотивам драмы Эдмона Ростана "Сирано де Бержерак". Главную роль в ленте исполнил Питер Динклэйдж, сыгравший Тириона Ланнистера в "Игре престолов".
В картине рассказывают о благородном дуэлянте и поэте Сирано де Бержераке (Динклэйдж), которому нет равных в словесных поединках и в сражениях на шпагах. Но несмотря на все таланты, герой не уверен в себе из-за внешности.
И если в пьесе Ростана, Сирано переживает из-за большого носа, то в фильме Райта главный герой комплексует из-за маленького роста. Тем не менее, далее действие следует по книге. Поэт влюбляется в прекрасную Роксану, но считает недостойным ее из-за своей внешности. Поэтому соглашается помочь другому мужчине завоевать сердце девушки.
Вместе с Динклэйджем в "Сирано" появятся Хейли Беннетт, Бен Мендельсон, Келвин Харрисон — младший, Башир Салахуддин и другие.
В российских кинотеатрах киномюзикл выйдет 3 февраля 2022 года.
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