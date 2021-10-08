https://ria.ru/20211008/sirano-1753470821.html

Опубликован трейлер мюзикла "Сирано" с Питером Динклэйджем в главной роли

Опубликован трейлер мюзикла "Сирано" с Питером Динклэйджем в главной роли - РИА Новости, 08.10.2021

Опубликован трейлер мюзикла "Сирано" с Питером Динклэйджем в главной роли

На YouTube разместили трейлер киномюзикла "Сирано", снятого Джо Райтом по мотивам драмы Эдмона Ростана "Сирано де Бержерак". Главную роль в ленте исполнил Питер РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T00:55

2021-10-08T00:55

2021-10-08T00:55

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. На YouTube разместили трейлер киномюзикла "Сирано", снятого Джо Райтом по мотивам драмы Эдмона Ростана "Сирано де Бержерак". Главную роль в ленте исполнил Питер Динклэйдж, сыгравший Тириона Ланнистера в "Игре престолов". В картине рассказывают о благородном дуэлянте и поэте Сирано де Бержераке (Динклэйдж), которому нет равных в словесных поединках и в сражениях на шпагах. Но несмотря на все таланты, герой не уверен в себе из-за внешности. И если в пьесе Ростана, Сирано переживает из-за большого носа, то в фильме Райта главный герой комплексует из-за маленького роста. Тем не менее, далее действие следует по книге. Поэт влюбляется в прекрасную Роксану, но считает недостойным ее из-за своей внешности. Поэтому соглашается помочь другому мужчине завоевать сердце девушки. Вместе с Динклэйджем в "Сирано" появятся Хейли Беннетт, Бен Мендельсон, Келвин Харрисон — младший, Башир Салахуддин и другие.В российских кинотеатрах киномюзикл выйдет 3 февраля 2022 года.

https://ria.ru/20211006/trailer-1753310765.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , джо райт, youtube