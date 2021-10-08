https://ria.ru/20211008/shri-lanka-1753648120.html
Власти Шри-Ланки упростили для туристов правила въезда в страну
Власти Шри-Ланки упростили для туристов правила въезда в страну - РИА Новости, 08.10.2021
Власти Шри-Ланки упростили для туристов правила въезда в страну
Шри-Ланка вернулась к прежней визовой схеме приема туристов, сообщает АТОР. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T13:21
2021-10-08T13:21
2021-10-08T13:21
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Шри-Ланка вернулась к прежней визовой схеме приема туристов, сообщает АТОР.С 7 октября возобновляется выдача электронных виз, а также виз по прибытии для российских туристов в международных аэропортах Бандаранайке (Коломбо) и Маттала, рассказали в посольстве Шри-Ланки.Ранее для въезда в страну россиянам приходилось получать разрешение на въезд заранее, до вылета.Кроме того, полностью вакцинированным от COVID-19 россиянам не придется проходить карантин и сдавать ПЦР-тест на коронавирус. Эти меры должны облегчить туристам путешествие на остров.Шри-Ланка признает любой тип прививки от коронавируса, принятый страной происхождения. Таким образом, без карантина и тестирования по прибытии могут въезжать россияне, привитые любой отечественной вакциной при условии, что с момента второго укола прошло не менее 14 дней.Протокол въезда непривитых путешественников и тех, кто не прошел полный курс иммунизации, практически не меняется. Им необходимо до прилета на сайте www.visitsrilanka.gov.lk за 12 долларов приобрести местную страховку от COVID-19, покрывающую расходы на лечение в размере 50 тысяч долларов, и оплатить 40 долларов за ПЦР-анализ.Для посадки на борт потребуется отрицательный результат ПЦР-анализа не старше 72 часов или экспресс-теста на антиген не старше 48 часов.Карантин придется провести в отеле из утвержденного властями списка. За эти 15 дней придется дважды сдавать тесты.
https://ria.ru/20211006/shri-lanka-1752952101.html
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шри-ланка, коломбо, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), отели, гостиницы, туризм, россия, коронавирус covid-19
Власти Шри-Ланки упростили для туристов правила въезда в страну
Власти Шри-Ланки вернули для россиян визы по прибытии
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.
Шри-Ланка вернулась к прежней визовой схеме приема туристов, сообщает
АТОР.
С 7 октября возобновляется выдача электронных виз, а также виз по прибытии для российских туристов в международных аэропортах Бандаранайке (Коломбо) и Маттала, рассказали в посольстве Шри-Ланки.
Ранее для въезда в страну россиянам приходилось получать разрешение на въезд заранее, до вылета.
Кроме того, полностью вакцинированным от COVID-19 россиянам не придется проходить карантин и сдавать ПЦР-тест на коронавирус. Эти меры должны облегчить туристам путешествие на остров.
Шри-Ланка признает любой тип прививки от коронавируса, принятый страной происхождения. Таким образом, без карантина и тестирования по прибытии могут въезжать россияне, привитые любой отечественной вакциной при условии, что с момента второго укола прошло не менее 14 дней.
Протокол въезда непривитых путешественников и тех, кто не прошел полный курс иммунизации, практически не меняется. Им необходимо до прилета на сайте www.visitsrilanka.gov.lk за 12 долларов приобрести местную страховку от COVID-19, покрывающую расходы на лечение в размере 50 тысяч долларов, и оплатить 40 долларов за ПЦР-анализ.
Для посадки на борт потребуется отрицательный результат ПЦР-анализа не старше 72 часов или экспресс-теста на антиген не старше 48 часов.
Карантин придется провести в отеле из утвержденного властями списка. За эти 15 дней придется дважды сдавать тесты.