https://ria.ru/20211008/shkoly-1753614169.html

В Екатеринбурге проверят школы после сообщений об угрозах стрельбы

В Екатеринбурге проверят школы после сообщений об угрозах стрельбы - РИА Новости, 08.10.2021

В Екатеринбурге проверят школы после сообщений об угрозах стрельбы

Сотрудники правоохранительных органов проверяют сообщения в соцсетях об угрозах нападения на школы в Екатеринбурге. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T09:05

2021-10-08T09:05

2021-10-08T10:16

происшествия

екатеринбург

свердловская область

telegram (приложение)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 окт – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов проверяют сообщения в соцсетях об угрозах нападения на школы в Екатеринбурге.По данным СМИ, ранее в родительских чатах начали пересылать сообщения, опубликованные в одном из Telegram-каналов, о том, что готовится нападение на школы. СМИ отмечают, что из-за слухов многие решили сегодня оставить детей дома, чтобы не рисковать."Сотрудники правоохранительных органов проверяют на соответствие действительности данные сообщения, распространяемые в социальных сетях. Просьба к родителям: не поддаваться на провокации и не реагировать паническим образом", - сообщил журналистам глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.

https://ria.ru/20210924/ugrozy-1751611103.html

екатеринбург

свердловская область

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2021

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происшествия, екатеринбург, свердловская область, telegram (приложение)