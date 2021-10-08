https://ria.ru/20211008/shkoly-1753614169.html
В Екатеринбурге проверят школы после сообщений об угрозах стрельбы
В Екатеринбурге проверят школы после сообщений об угрозах стрельбы - РИА Новости, 08.10.2021
В Екатеринбурге проверят школы после сообщений об угрозах стрельбы
Сотрудники правоохранительных органов проверяют сообщения в соцсетях об угрозах нападения на школы в Екатеринбурге. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T09:05
2021-10-08T09:05
2021-10-08T10:16
происшествия
екатеринбург
свердловская область
telegram (приложение)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 окт – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов проверяют сообщения в соцсетях об угрозах нападения на школы в Екатеринбурге.По данным СМИ, ранее в родительских чатах начали пересылать сообщения, опубликованные в одном из Telegram-каналов, о том, что готовится нападение на школы. СМИ отмечают, что из-за слухов многие решили сегодня оставить детей дома, чтобы не рисковать."Сотрудники правоохранительных органов проверяют на соответствие действительности данные сообщения, распространяемые в социальных сетях. Просьба к родителям: не поддаваться на провокации и не реагировать паническим образом", - сообщил журналистам глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
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екатеринбург
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происшествия, екатеринбург, свердловская область, telegram (приложение)
09:05 08.10.2021 (обновлено: 10:16 08.10.2021)
В Екатеринбурге проверят школы после сообщений об угрозах стрельбы
В Екатеринбурге проверят школы после сообщений в соцсетях об угрозах стрельбы